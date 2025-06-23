Население распродает безналичную валюту и сокращает покупку: что это значит

Какие факторы будут влиять на валютный рынок, какой курс увидим на этой неделе и на что еще обратить внимание рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На валютном рынке евро достиг нового исторического максимума, доллар вышел из 4-х месячного боковика и дотянулся до февральских максимумов. Безналичный доллар вырос с 41,44 до 41,83 грн, безналичный евро вырос с 48,08 до 48,20 грн. Наличный доллар пересек психологическую отметку, поднялся с 41,60 до 42,04, евро наличный вырос с 48,22 до 48,37 грн.

На межбанке сформирован резкий перекос в сторону подскочившего на 17% спроса на валюту при неизменности предложения. Среднесуточный дефицит резко пошел вверх, поднявшись на 50% с 66 млн долл. до 99 млн долл., и это 7 недельный максимум.

Аграрии продают мало, потому что есть ограничения ЕС, да и вообще слабый был урожай и остался только зерновые культуры низкого качества. А еще на носу сбор урожая, и нужно топливо. А цены растут и мировые, и внутренние.

И еще продавцы топливом что-то крутят с предложением поддержать цены. И газ в газохранилище нужно закупать. И вооружение нужно закупать. И украинцы, кто может, уезжают отдыхать за границу. А кое-кто домики по селам присматривает на фоне усиления обстрелов гражданских в городах.

На наличном рынке активность почти не изменилась, несмотря на рост курса. Дефицит (за 4 дня доступной статистики) снизился с 16,5 млн долл. до 15,5 млн дол.

А вот по безналичным валютным операциям населения ситуация очень интересна. Спрос упал на 20% без изменения уровня предложения. Среднесуточный профицит по операциям с безналичной валютой вырос почти до 5,5 млн долл. (такое было летом 2023 года, еще до управляемой гибкости). Кажется кому-то ну очень нужна официальная гривна на счетах.

Интервенции НБУ за неделю подскочили на 23,6% до 5 недельного максимума — 724,8 М дол.

На что обратить внимание

Растут и доллар, и евро, что указывает на однозначную девальвационную тенденцию, а не на перерасчеты из-за глобальных колебаний EURUSD.

Идет политическое шатание какое-то. Информация о сборе подписей за отставку Кабмина — раз, и статья в Politico по Ермаку — два, ну и Миндич с Чернышевым — это три.

ЕС оставил транспортный безвиз для Украины

Кризис в агросекторе разрастается. Потери урожая озимых наибольшие в Херсонской и Днепропетровской областях (от 50 до 100% в зависимости от места), другие регионы «пятнами». Кроме урожая ощутимым для аграриев становится и ограничение ЕС для агроэкспорта.

Растет цена нефти на мировых рынках и топлива на украинских заправках, а также газа в Европе.

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Основные события этой недели

Рост курса и закрытие межбанка и наличного рынка на максимумах, да еще и в последний день недели, настраивает на продолжение роста и дальше. То есть отметка 42 грн за долл. безналичным рынком будет взята уже в понедельник (если конечно НБУ не решит вмешаться в ситуацию и сбить спрос). Но Центробанк не сделал этого в последние дни, что говорит о получении долларом пропуска вверх.

Приближаются:

сбор урожая и потребность в топливе.

решение совета директоров МВФ в последние дни июня о предоставлении кредита.

налоговый период, который может снизить давление на гривну и повысить предложение валюты.

Конечно, в фокусе остаются фактор безопасности, а также Ближний Восток.

Курс доллара целится на движение в зону 42,5 грн, где будет консолидироваться — это зона исторических максимумов для межбанка. Евро может прыгнуть до 48,5−49 грн. Однако как для доллара, так и для гривны это не предел. Движение продолжится, но все будет зависеть от НБУ, который может вмешаться и сбить спрос. Однако совершенно не очевидно, что Центробанк будет это делать, пока курс не достигнет нужного уровня.

Что касается курса и инфляции. Влияние девальвации будет ограничено, поскольку большинство импортеров и так заложили курс в продаже товаров на уровне 43−44. К тому же инфляция идет на замедление, и соответственно у НБУ могут быть «развязаны руки», чтобы отпустить курс без провоцирования переписки максимальных уровней инфляции.

Наиболее уязвимы сейчас аграрии, и именно они могут сформировать новый импульс для инфляции, особенно когда на жатву может наложить дорогое топливо.