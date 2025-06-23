Почему курс доллара и евро на этой неделе всех сильно удивит

Конец месяца на украинском валютном рынке пройдет на фоне очень напряженной ситуации как в мире, так и в Украине. По-прежнему слишком уж много сохраняется факторов, которые могут спровоцировать серьезные колебания пары евро/доллар на мировых площадках, что будет отражаться на украинских котировках евровалюты относительно гривны.

С середины прошлой недели на нашем межбанке начал расти курс доллара. Этот рост спровоцировало увеличение спроса на валюту со стороны компаний, торгующих энергоносителями. А вот объемы поступающей от экспортеров валютной выручки начинают снижаться — уже дает о себе знать отмена ЕС «торгового безвиза» для Украины.

То есть предложение валюты ситуативно снижается, а спрос на нее стабильно высокий и будет расти дальше. Поэтому на этой неделе Нацбанку придется постоянно присутствовать на торгах и закрывать дефицит валюты на межбанке.

Валютные скачки особенно будут хорошо видны по евро. Так как за счет сохраняющейся привязки гривны к доллару и жестких валютных ограничений Нацбанк активно сглаживает колебания котировок американской валюты. Но при этом все «кульбиты» мирового валютного рынка курсу евро немедленно отражаются на курсе гривне.

В итоге курс евровалюты в Украине остается волатильным и непредсказуемым. Еще в декабре 2024 — феврале 2025 года он стабильно находился в пределах 43−44 гривен. Но затем, за короткий промежуток времени взлетел к отметкам 48 гривен за евро и даже выше. Понятно, что тут «первую скрипку» играет фактор укрепления евро относительно доллара в мире, но и украинские реалии нашего валютного рынка также вносят свои коррективы в такое поведение котировок.

Все это очень хорошо видно на 6-месячных графиках украинского межбанка по доллару и евро, где по доллару за этот период коридор котировок находился в пределах от 41,13 до 42,28 гривен, то есть в пределах колебаний около 1,15 гривен, а вот по евро — в пределах от 43,1993 до 48,3368 гривен, то есть коридор колебаний составил 5,14 гривен.

Курс межбанка по доллару за 6 месяцев

Курс межбанка по евро за 6 месяцев

В итоге политика Нацбанка приводит к тому, что основная спекулятивная игра на украинском валютном рынке наблюдается именно по евровалюте. Доллар же остается «зажатым» за счет почти ежедневных интервенций регулятора по продаже американской валюты на межбанке.

Аналогичные нюансы курсообразования нашего валютного рынка мы будем наблюдать и в течение этой недели.

Кроме того, из сугубо украинских факторов, влияющих на поведение всех участников торгов, можно выделить следующие: в самом начале этой недели уже окончательно доиграют свою роль бюджетные расчеты клиентов с государством, а к концу недели уже вовсю начнет работать фактор завершения отчетного периода.

Это будет не просто конец месяца, но и завершение второго квартала и полугодия. Такие отчетные даты всегда стимулирует активность практически всех работающих клиентов по своим расчетам в гривне и инвалюте в рамках закрытия своих внешних обязательств и договоров.

В этом году окончание месяца приходится на понедельник, 30 июня, компании же никогда не оставляют свои основные операции на последний день. Так что активность на рынке по закрытию отчетной даты начнется уже с четверга-пятницы, 26−27 июня, чтобы в последний день месяца только окончательно закрыть свои расчеты на отчетную дату.

Это увеличит статистику межбанка со второй половины недели. По моим прогнозам, с 23 по 25 июня (понедельник-среда) объем операций на торгах, зарегистрированных по системе Блумберг, будет колебаться в пределах $130 млн — 170 млн. А вот в 26−27 июня (четверг-пятница) объемы сделок межбанка вырастут до $165 млн — 240 млн.

Традиционно, всю нехватку валюты на межбанке придется закрывать Нацбанку. По моим расчетам, для поддержания курса гривны на торгах на этой неделе нашему регулятору придется продать из резервов порядка $520 млн — 820 млн. При наличии у НБУ резервов в размере $44,5 млрд ( на 01.06.2025 г. ) — это некритичная сумма.

И вообще, пока поступающая международная помощь в этом году перекрывает потребности бюджетной социалки и активно пополняет золотовалютные резервы Украины на фоне достаточно сдержанных объемов валютных интервенций Нацбанка, курсу гривны особо ничего не угрожает. У правительства и Нацбанка есть все возможности удержать курс доллара в пределах, заложенных в бюджете этого года и в ожиданиях бизнеса (то есть около 44 гривен за доллар — по ожиданиям бизнеса, и до 45 гривен — по расчетам правительства).

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

Вопрос с международной финансовой помощью в 2026 году пока не закрыт, что, в сочетании с растущим негативным сальдо внешней торговли, будет все больше психологически и экономически «давить» на курс гривны ближе к концу 2025 года и в начале 2026 года.

По-прежнему на этой неделе серьезно будет влиять на курс доллара и евро в мире разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, а, возможно, и США.

Украина тут на ситуацию повлиять никак не может, что делает ее заложником ситуации в этом регионе по курсу евро к гривне, так как курс евро относительно гривны полностью отражает поведение пары евро/доллар на внешних площадках.

Динамика пары евро/доллар на международных рынках

Кроме того, на поведение и настроения участников нашего валютного рынка будет уже традиционно влиять ситуация на фронтах, а также активность атак рф на объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Продолжает работать против гривны ситуация с заполненностью газовых хранилищ Украины. Возможность покрытия сложившегося объема потенциального дефицита газа (эксперты оценивают его в пределах до 4−5 млрд кубов) есть только за счет покупки импортного газа.

Как только начнутся оплаты таких поставок (особенно, если газовые компании начнут его покупать, выходя на межбанк со скупкой валюты), мы получим рост спроса на валюту на межбанке с дополнительным давлением на курс гривны. То, что сейчас правительство плотно работает над этой проблемой, подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Во время «Часа вопросов» правительству в Верховной Раде он сообщил, что по состоянию на 20 июня Украина уже законтрактовала 2,9 млрд кубометров газа для импорта, в общей сложности в газохранилища планируется закачать не менее 4,6 млрд кубометров импортного газа.

Поэтому, логично, если будет принято решение о продаже необходимых объемов валюты Нацбанком таким газовым компаниям напрямую и адресно, чтобы не создавать дополнительного ажиотажа на валютном рынке.

Быстрый взлет котировок межбанка к уровням почти в 42 гривны за доллар во второй половине прошлой недели напугал потенциальных покупателей валюты. Это приведет к тому, что многие не захотят играть перед отчетной датой в «курсовую рулетку» и все же предпочтут закрывать свои операции на межбанке уже в понедельник-вторник. Так что элемент непредсказуемости поведения этой группы клиентов тоже сработает в начале этой недели.

В итоге период с 23 по 27 июня пройдет на нашем валютном рынке достаточно динамично, и все текущие валютные перекосы межбанка придется закрывать Нацбанку посредством постоянных интервенций по продаже доллара.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 июня

Межбанк

НБУ будет ежедневно присутствовать на межбанке, сглаживая колебания курса доллара за счет своих распродаж американской валюты на торгах. За счет приближения конца месяца, квартала и полугодия активность клиентов на торгах, по сравнению с предыдущими неделями, увеличится.

По паре евро/доллар на эту неделю я прогнозирую коридор в пределах от 1,143 до 1,158 доллара за евро. Котировки безналичного доллара на торгах 23−27 июня, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,60 до 42,25 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на межбанке на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 47,54 до 48,93 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, и от 20 до 50 копеек по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 20−30 копеек по обеим валютам.

Если за счет международных факторов (например, вступление США на стороне Израиля в войну с Ираном на Ближнем Востоке) будет наблюдаться повышенная турбулентность пары евро/доллар на внешних рынках, и, соответственно, залихорадит курс евро на нашем межбанке, владельцы обменников немедленно будут реагировать на это расширением спреда по покупке-продаже евро вплоть до 70 копеек-1 гривны на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,20 до 42,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,50 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,35 до 49 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 47,50 до 48,95 гривен.