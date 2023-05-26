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26 мая 2023, 19:30 Читати українською

Курс в ближайшие дни: ждать ли обвала евро и куда «летит» доллар

Уже, как минимум, вторую неделю подряд евро продолжает постепенно проседать на международном рынке, что отражается и на его курсе в Украине как на межбанке, так и в обменниках.

Уже, как минимум, вторую неделю подряд евро продолжает постепенно проседать на международном рынке, что отражается и на его курсе в Украине как на межбанке, так и в обменниках.

Поведение пары евро/доллар наглядно иллюстрирует 1-часовой график:

Украинский межбанк отреагировал на это проседанием евровалюты к гривне с уровня 39,5306/39,9259 утра понедельника 22 мая до котировок 39,3222/39,7006 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 26 мая. По факту, безналичный евро за эту неделю подешевел на почти на 22 копейки, что немало.

А на наличном рынке евро обменники финкомпаний продавали гражданам к концу рабочей недели по 40,58−40,75 гривен, хотя еще не так давно их котировки продажи евровалюты не опускались ниже 40,90−41 гривен.

Тем не менее, особого ажиотажа по скупке подешевевшего евро у рядовых граждан не наблюдалось, хотя периодически в такие моменты желающих поспекулировать этой валютой обычно хватает.

Почему ажиотажа не произошло

Причина проста — у большинства населения на активную скупку валюты просто нет денег, а состоятельные украинцы уже решили подождать с покупкой, действуя по логике «а вдруг будет еще дешевле». Но жадность — плохой советчик в таких делах, и уже многократно данная категория богатых граждан потом часто на этом «обжигалась».

Вообще, «игры» именно с евро в настоящее время являются основным доходом для большой прослойки относительно рядовых спекулянтов с объемами операций в пределах 1000−2000 евро.

Учитывая, что уже почти стандартные в настоящее время колебания пары евро/доллар на внешних рынках за неделю в пределах до 1−1,2 американского цента стали сейчас почти нормой, в гривневом эквиваленте это порядка 37−44,4 копеек на евро. И даже на сумме в 1000 евро это уже порядка 370−444 гривен дохода, а на 2000 евро — и вовсе 740−888 гривен. Что немало в условиях, когда многие граждане из-за войны оказались без работы и доходов.

Соблазняясь подобным, якобы «быстрым и легким», доходом, многие в это играют. Но часто и существенно проигрывают, если не угадывают «сторону» или момент входа и выхода из евро при совершении своих валютообменных операций. И только тогда понимают, почему валютные спекуляции считаются одними из самых рискованных финансовых операций в мире.

Но, в целом, украинский наличный рынок в мае по евровалюте отражал без особых изысков все нюансы поведения пары евро/доллар на внешних рынках, что хорошо видно из графика.

Курс наличного евро к гривне в период с 1 мая по 26 мая

Как ведет себя доллар

И несмотря на приближение, по расчетам Минфина США, часа «Х» по техническому дефолту из-за нерешенного демократами и республиканцами вопроса по увеличению госдолга Америки, пока доллар чувствует себя относительно евро достаточно спокойно.

И более того, даже укрепляется, что противоречит стандартной логике поведения нацвалют в моменты финансовых проблем правительства этих стран. Подобное можно лишь частично объяснить только спецификой доллара как мировой валюты, что в сочетании с относительно неплохими показателями экономики США и работает на доллар.

Но во многом такое поведение сейчас зависит и от крупнейших игроков на мировом рынке, которые, несмотря на «страшилки» о возможном дефолте Америки, на самом деле в него «не верят». И считают, что, несмотря на все «негаразды» в финансах США, прения вокруг увеличения потолка госдолга — это больше политическое шоу демократов и республиканцев перед выборами в Конгресс, и по факту уже начавшейся президентской гонки, нежели реальная угроза доллару.

Как это отразится на курсе в Украине

В этих условиях Украина является заложником ситуации, не имея финансовой возможности хоть как-то влиять на поведение пары евро/доллар. И вынуждена просто следовать трендам на мировом финансовом рынке по данным валютам.

Чем ближе час «Х» в США, тем сильнее вероятность скачков пары евро/доллар, и соответственно, курса евро относительно гривны. Это понимают все владельцы обменников и банковские валютные аналитики. И поэтому финансисты постараются минимизировать свои риски по евровалюте в ближайшие дни за счет расширения спреда по евро. В том числе — и на этих выходных.

Расширив спред в эти субботу и воскресенье, владельцы обменников финкомпаний постараются максимально переложить свои курсовые риски по евро на рядовых граждан: как на покупателей, так и на продавцов данной валюты. А минимизация возрастающих рисков по тренду пары евро/доллар в эти выходные будет главной заботой для всех владельцев обменников.

Ведь если по наличному доллару у финансистов, благодаря Нацбанку, есть общий максимальный уровень курса 36,9343 гривны плюс затраты на логистику по доставке наличного доллара банками и плюс их определенная наценка, заложенная в конечный курс, то по евро таких вводных у них нет.

И «себестоимость» наличного евро для финансистов постоянно меняется, что чревато приличными потерями в случае их ошибок в анализе поведения евро как на внешнем валютном рынке, так и сугубо внутри украинского. Да еще и с учетом местных затрат на доставку наличного евро в страну, и других сопутствующих расходов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 27−28 мая

В эти выходные обменники финкомпаний продолжат работать с относительно небольшим спредом от 20−25 копеек до 35 копеек по доллару.

А вот по евро, за счет выросших курсовых рисков, спред будет находиться в значительно более широком коридоре: от минимум 25−30 копеек до максимум 1 гривны.

Часть обменников для дополнительной подстраховки станет занижать курс приема евровалюты у граждан, сохраняя при этом высокий уровень котировок ее продажи населению.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 37,20 — 37,40 гривен и продажа от 37,45 до 37,75 гривен.

В некоторых обменниках (особенно оптовых), в силу высокого уровня конкуренции, владельцы обменников могут еще «двигаться» в пределах плюс-минус 5−8 копеек к указанным выше уровням покупок и продаж, чтобы более активно зарабатывать «с оборота».

А курс евро в большинстве пунктов обмена 27−28 мая будет находиться в пределах: прием в пределах от 39,40 до 40,49 гривен и продажа от 40,60 до 40,90 гривен.

Значительный разнобой в курсах покупки и продажи наличного евро в эти выходные будет отражать степень «страхов» владельцев конкретных сетей обменников в части перспектив дальнейшего поведения евровалюты на внешних рынках.

И несмотря на страсти вокруг возможного дефолта США, я бы сейчас не советовал украинцам особо суетиться ни по курсу доллара, ни по курсу евро.

По доллару — потому что, скорее всего, американское политическое шоу вокруг потолка госдолга США очень скоро закончится договоренностью демократов и республиканцев с повышением потолка госдолга.

А по евро — потому, что в настоящее время есть значительное число факторов, которые указывают на то, что Евросоюз не готов к серьезному обвалу евро, и ЕЦБ различными путями подстрахует как саму евровалюту, так и европейские банки.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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