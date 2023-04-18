Наличная валюта перестала дешеветь: что будет дальше с курсом доллара и евро

Неделя после Пасхи на украинском валютном рынке пройдет под знаком нескольких задач, которые надо будет одновременно выполнять казначеям банков.

1. Уже скоро, с 11 мая, банки будут вынуждены снова «затягивать пояса» по свободной гривневой ликвидности из-за корректировки требований норматива резервирования на корсчете в Нацбанке. Они до этого уже на период с 11 апреля по 10 мая в очередной раз получили такие изменения. И теперь им снова надо будет перестраивать свою работу с 11 мая.

На это нужно время и очень слаженная работа всех подразделений банка: от аналитиков и казначейства до фронт-офиса, который непосредственно работает с клиентами. Особенно с крупными компаниями и вип-вкладчиками, которых теперь надо «уговорить» на перевод максимально возможных объемов их остатков на депозиты и вклады со сроком свыше 3-х месяцев.

Для понимания цены вопроса: с начала года расчетный норматив резервирования вырос почти в 4 раза — с 69,758 млрд до 276,941 млрд гривен. И Нацбанк продолжает ежемесячно ужесточать свои требования по резервированию, чем последовательно заставляет финучреждения активнее заходить в бенчмарк-ОВГЗ. А также перегруппировывать свои пассивы с увеличением объемов депозитов и вкладов сроком свыше 3-х месяцев.

Основная цель НБУ — за счет ужесточения данного норматива снизить давление «горячих» гривневых ресурсов на валютный рынок, параллельно придавить инфляционные процессы в стране и при этом стимулировать неэмиссионный путь финансирования бюджета за счет покупок банками облигаций Минфина.

Пока НБУ справляется с этим хорошо. Банки вынуждены держать на корсчетах уже порядка 180−200 млрд гривен. При этом вложения финучреждений в депсертификаты Нацбанка, в силу объективных причин и благодаря условиям регулятора по их покупке, постепенно сокращаются:

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Относительно неплохо такими своими действиями Нацбанк «помогает» и Минфину Украины в покупке облигаций финучреждениями:

ОВГЗ, которые находятся в обороте по номинально-амортизационной стоимости

В итоге, особого давления на валютный межбанк сейчас не ощущается, так как значительная часть гривневых ресурсов банков «связана». А нехватку доллара на торгах при выросших валютных резервах на 01.04.2023 в $31,878 млрд (чистые $22,422 млрд) Нацбанк легко перекрывает своими интервенциями:

Валютные интервенции НБУ

Динамика международных резервов

В этой ситуации пока, в краткосрочной перспективе 1−1,5 месяцев, даже проблемы последнего месяца с нормальной работой зернового коридора и ограничения реализации украинской аграрной продукции частью европейских стран на валютный рынок сильно не давят.

Но это пока. Если же ситуация в данном вопросе не улучшится в горизонте 2−3 месяцев и более — это отразится на поведении межбанка. И тогда Нацбанку придется более активно тратить ЗВР на покрытие дефицита предложения валюты на торгах.

Пока же особых проблем на межбанке нет и казначеи вынуждены, в основном, заниматься накоплением гривневой ликвидности к новой дате ужесточения норматива резервирования.

2. Второй задачей для казначеев банков на этой неделе останется минимизация валютных рисков и максимальный заработок на продолжающихся валютных ралли по паре евро/доллар в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке 3 мая и заседания ЕЦБ по тому же вопросу 4 мая.

Нас ждут новые валютные ралли по паре евро/доллар. Да еще и обильно «приправленные» периодическими прениями американских законодателей об увеличении потолка госдолга США, «страшилками» по проблемам некоторых европейских и американских банков, а также вновь активными прогнозами возможной мировой рецессии в ближайшее время.

Весь этот микс новостей очень «радует» мировых и местных спекулянтов, которые активно зарабатывают на скачках пары евро/доллар на внешних рынках, и соответственно, — на скачках курса евро в Украине относительно гривны.

График пары евро/доллар по состоянию на вечер 17 апреля 2023 года

Чем ближе будут даты заседаний Федрезерва и ЕЦБ, тем более жесткой будет ситуация по паре евро/доллар.

По моему прогнозу, ФРС повысит в последний раз процентную ставку еще на 0,25% - до 5,25% годовых. А вот ЕЦБ может снова пойти «ва-банк» и поднять ключевую ставку на 0,5% — до 4% годовых. Тем самым сократив разрыв между ставками ФРС США и ЕЦБ до 1% годовых.

На фоне активно разворачивающейся по факту уже предвыборной кампании в США, очередного обострения ситуации вокруг США-Китай и войны России в Украине — евровалюта и на этой неделе будет главным инструментом для спекуляций на рынке.

Кроме этого, именно общий уровень повышения как геополитических и военных, так и экономических рисков (в первую очередь, инфляционных и риска рецессии в США) привел к очередному скачку цен на золото последних недель свыше психологического порога в $2000 за унцию:

В этой ситуации, до конца этой недели на украинском межбанке доллар останется в стабильном коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривен, а вот курс евро продолжит лихорадить.

И по моим прогнозам, пара евро/доллар будет находиться в пределах коридора от 1,09 до 1,11 доллара за евро, что приведет к коридору по безналичному евро на нашем межбанке в пределах от 39,85 до 40,99 гривен.

Какие еще факторы повлияют на курс

Из внутренних факторов на валютный рынок до конца этой недели еще повлияет период уплаты налогов частью налогоплательщиков. Несмотря на существенное сокращение экономики Украины в условиях войны, он все же заставляет экспортеров быстрее продавать свою валютную выручку в такие периоды для расчетов с государством по налогам и сборам.

Кроме этого, 18 апреля состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. На нем чиновники будут предлагать гривневые облигации на срок от 329 до 714 дней, в том числе и бенчмарк-ОВГЗ на ограниченную сумму в 10 млрд гривен сроком до 2 апреля 2025 года.

Как и ранее, на иностранцев на этом аукционе рассчитывать особо не стоит, но часть банков будут активно покупать отдельные виды облигаций и бенчмарк-ОВГЗ. То есть Минфин получит дополнительные средства в бюджет. И притом неэмиссионным путем, что важно для потенциального курса гривны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Правда, 19 апреля тот же Минфин должен будет погасить облигации на сумму более 12,5 млрд гривен, а также еще и 21 числа заплатить проценты по другому выпуску, что добавит ликвидности на ресурсном межбанке. Но особо на валютном рынке это пока не отразится, так как повышенный норматив резервирования нивелирует значительную часть эффекта от выхода данных средств в банковскую систему.

Прогноз курса доллара и евро на 18−21 апреля

Межбанк

Благодаря Нацбанку доллар будет находиться в пределах стабильного коридора от 36,5686 до 36,9343 гривен, а вот евровалюту продолжит «лихорадить» в пределах коридора от 39,85 до 40,99 гривен.

Наличный рынок

Курсу наличного доллара пока особо ничего «не угрожает». И спред по нему в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков в эти дни будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек.

А вот спред по евро, с учетом повышенных рисков колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, владельцы обменников финкомпаний и банки установят в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Практика работы основной части обменных пунктов в формате «с оборота» продолжится.

💵 Курс наличного доллара в большинстве касс банков на этой неделе будет в пределах коридора купли и продажи от 37,20 до 38,40 гривен. А в обменниках финкомпаний коридор котировок покупки и продажи американской валюты будет в более узких пределах: от 37,30 до 38,10 грн. 💶 Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро на этой неделе при покупке/продаже будут в пределах коридора от 40,20 до 41,90 грн. А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупок и продаж от 40,90 до 41,90 грн.