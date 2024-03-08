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8 марта 2024, 19:22 Читати українською

Нацбанк снова взялся за обменники: как отреагирует курс на выходных

Почему регулятор обратил внимание на ведущих игроков рынка валютообмена, как на курс повлияли решения ЕЦБ и выступление главы Федрезерва, и какие еще факторы определят ценники на доллар и евро — в свежем прогнозе «Минфина».

ЕЦБ задал курсовой тонОсновным событием этой недели на международном и украинском валютных рынках было заседание 7 марта ЕЦБ по вопросу процентных ставок.

ЕЦБ задал курсовой тон

Основным событием этой недели на международном и украинском валютных рынках было заседание 7 марта ЕЦБ по вопросу процентных ставок. Европейский регулятор «не подвел» аналитиков и сохранил свои действующие ставки. Базовая процентная ставка Европейского центрального банка осталась на уровне 4,5% годовых, кредитная — 4,75%, и депозитная — 4% годовых.

Но главным стало не само решение ЕЦБ, которое и закладывал рынок, а комментарии его руководства по перспективам экономики Евросоюза и ориентировочным срокам начала политики снижения процентных ставок в Еврозоне.

Европейский центральный банк понизил прогнозы инфляции в Еврозоне на 2024 и 2025 годы. Согласно им, темпы роста потребительских цен в Еврозоне в 2024 году составят 2,3%, в 2025 году — 2%.

В ЕЦБ отметили, что «ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен».

А самым важным посылом европейского регулятора была фраза в пресс-релизе: «Совет руководителей ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет считает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при условии его поддержания в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели». То есть, при необходимости, ЕЦБ готов держать ставки высокими и дальше.

Именно такие намеки европейского центрального банка, в сочетании с ожидаемым традиционным спекулятивным ажиотажем перед и во время самого оглашения решений ЕЦБ, а также оглашение очередных американских данных по рынку труда, и привели к ралли по паре евро/доллар 7−8 марта.

Недельный график пары евро/доллар на момент написания статьи:

Украинский валютный рынок отреагировал на это следующим образом:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График межбанка по евро за эту неделю:

График курса наличного евро за неделю:

Поскольку решения ЕЦБ «не удивили» аналитиков, мировой и украинский валютные рынки достаточно быстро сосредоточились только на текучке.

ФРС ничего не обещает

Но свою лепту в ралли пары евро/ доллар внес глава Федрезерва США Джером Пауэлл. В своей речи в Конгрессе в эту среду он заявил, что «прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить».

Но при этом Паэулл не был бы Пауэллом, если бы в другой части своих выступлений он не сказал о том, что «что центральный банк США „недалек“ от получения достаточной уверенности в том, что инфляция падает достаточно, чтобы начать снижать процентные ставки».

То есть, по факту, пока ЕЦБ и ФРС США говорят о том, что эпоха сохранения высоких процентных ставок может еще затянуться, минимум, до лета этого года, а то и до конца 2024 года. Но при этом и не исключают, что процесс снижения ставок «не за горами».

А значит, у спекулянтов как в мире, так и в Украине пока будет сохраняться высокий шанс снова зарабатывать как на скачках пары евро/доллар, так и на долговых инструментах в долларе и евро, «привязанных» к процентным ставкам регуляторов США и Европы.

Как эти факторы повлияли на украинский валютный рынок

В итоге, за период с 4 по 8 марта на межбанке доллар вырос при продаже всего на 2 копейки — с 38,18/38,20 до 38,18/38,22 гривен, а вот курс продажи безналичного евро взлетел сразу на 42 копейки — с 41,4520/41,4546 до 41,8376/41,87. Такой взлет стоимости евровалюты относительно гривны был полностью связан с подорожанием евро на международных площадках в четверг-пятницу.

А вот по доллару ситуация была обратной: ближе к концу недели котировки доллара вначале проседали и почти достигли уровней около 38,045/38,06 гривен, но за пятницу американская валюта отыграла все утраченное ею ранее за понедельник-четверг.

На наличном рынке население достаточно ожидаемо более активно сдавало валюту в обменники и банки перед праздником 8 марта, но все же общая тенденция пока не изменилась: граждане по-прежнему покупают больше валюты, чем ее сдают:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Психологически в Украине на уровне рядовых граждан так срабатывает против нацвалюты общая неопределенность по перспективам получения международной финансовой и военной помощи от США и обстановка на фронтах. Пока это не так уж и проблематично для НБУ, так как ЗВР, хотя и снизились, остаются на достаточно высоком уровне в пределах $37,1 млрд по состоянию на 1 марта 2024 года.

Но если тенденция сохранится еще 3−4 месяца подряд, Нацбанку придется с этим считаться и принимать меры. Особенно, если процесс получения средств от международных партнеров (в первую очередь, по ранее обсуждаемым более $60 млрд военной и финансовой помощи от США) снова будет затянут американскими политиками, которые все больше погрязают в предвыборной гонке.

Обменники могут переписать ценники

Владельцы обменников получили серьезную встряску от Национального банка по нарушениям требований финмониторинга, валютного контроля, охраны помещений и банкнотным «придиркам» своих кассиров.

Оштрафованы по разным из этих причин следующие ведущие игроки рынка валютообмена:

  • ООО «ФК «ТАЙГЕР ИНВЕСТ» — штрафы в размере 2 532 666,55 грн и 17 тыс. грн,
  • ООО «АВЕНТУС УКРАИНА» — штраф в размере 1 428 327,20 грн,
  • ООО «МФК «АВЕРС» — штраф 1,4 млн грн,
  • ООО «ПРЕМИУМ ФИНАНС» — штраф 1 млн грн,
  • ЧАО «УФГ» — штраф 600 тыс. грн,
  • ОДО «СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» — штраф 595 тыс. грн,
  • ООО «ФК ПАРТНЕР», ООО «ФК «АКСИОМА» — штрафы в размере 500 тыс. грн,
  • ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» — штраф 400 тыс. грн,
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ГГЛА» — штраф 300 тыс. грн,
  • ООО «ФК МАГНАТ» — штраф 50 тыс. грн,
  • ООО «ФК «ПРОФИНЕФ» — штраф 17 тыс. грн.

Досталось также за нарушения финмона и валютного контроля Укрпоште (штраф в размере 17 387 053 грн и письменное предупреждение НБУ), и банкам «Кристалбанк» и «Аккордбанк» (штрафы по 400 тыс. гривен).

В основном, такие жесткие действия Нацбанка именно в отношении обменников финкомпаний были как раз из-за некорректного поведения кассиров по различного вида банкнотам («старые» доллары 1993−1996 годов, разница курсов «синих» и «белых» долларовых банкнот, вопросы по купюрам со штампами арабских банков и т. д.). И полученные значительные штрафы заставят этих игроков вносить серьезные правки в свою политику по данному вопросу.

С одной стороны, финансистам такие меры НБУ явно не в радость, но гражданам это несколько облегчит часто надуманные владельцами обменников «проблемы» при обмене валютной наличности.

С другой стороны, суммы штрафов обменникам надо как-то «отбивать». Поэтому, при любом возможном случае, они сейчас с еще большим рвением начнут зарабатывать на скачках курса, а также постараются держать максимально возможным для своего региона спред между покупкой и продажей валюты.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 9−10 марта

На этих выходных на наличном рынке еще будет ощущаться «эффект 8 марта» и граждане мужского пола будут достаточно активно сдавать валюту в обменники, чтобы порадовать своих женщин подарками по случаю праздника. Это позволит некоторым финансистам пытаться занижать курсы приема валюты у населения, оставляя курс продажи при этом на среднерыночном для данного региона уровне.

Большинство обменников финкомпаний проработают субботу и воскресенье в формате «с оборота», но выставят достаточно широкий коридор по ценникам американской и европейской валюты со спредом между покупкой и продажей доллара в пределах 20- 25 копеек, а по евро — в пределах 20−35 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 37,90 до 38,30 гривен и продажа от 38,40 до 38,70 гривен.

А по курсу евро от финансистов в субботу и воскресенье можно ожидать следующие коридоры по ценникам: прием от 40,90 до 41,80 гривен и продажа от 41,95 до 42,35 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
8 марта 2024, 19:29
#
Штрафи і пені, плюс податки та відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців. Гірше ж точно не буде? ©
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0
TAN72
TAN72
8 марта 2024, 19:43
#
Как хочется быть монополистом.
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0
Criptor82
Criptor82
8 марта 2024, 20:35
#
Це чарівне слово фінмон :)) скоро багатьом яєч. зажмуть :)) а може так і треба?
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