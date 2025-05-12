На валютном рынке затишье: как долго оно продлится

Что происходит на валютном рынке и какие главные события будут обусловливать его работу на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. «Минфин» выбрал главное.

На межбанке первая полная неделя мая прошла с существенным ростом предложения валюты и снижением спроса. Сальдо валютных операций снизилось более чем на треть — до 70 М долл.

На наличном рынке почти отсутствуют какие-либо выраженные тенденции по изменению спроса и предложения, все в пределах +- 1%. Сальдо по наличным операциям остается на уровне, близком к 12 М долл. Однако наличный рынок сейчас торгуется значительно ниже межбанка, что говорит о существенном предложении именно наличной валюты. Кстати, на крипторынке также значительное предложение было usdt, что сказывалось на курсе по отношению к гривне.

Интервенции НБУ снизились на 16% — до 623 М долл.

Безналичный доллар снизился с 41,59 до 41,51 грн, безналичный евро — с 47,08 до 46,88 грн.

Наличный доллар упал с 41,83 до 40,79 грн — в первую очередь из-за снижения курса в банках, наличный евро снизился с 47,60 до 46,17 грн.

На что следует обратить внимание

Инфляция проходит пиковые уровни. В апреле достигнут 23-месячный максимум — 15,1%. В мае уровни будут близкими. Следовательно, НБУ будет придерживаться жесткой политики до фиксации устойчивого замедления инфляции.

Золотовалютные резервы в апреле выросли до исторического максимума — 46,68 М долл., благодаря валютным поступлениям в 6,34 М долл. Текущие уровни более чем достаточные для поддержания курса и сглаживания колебаний рынка.

Впервые в отчете по валютному рынку НБУ опубликовал данные о спросе и предложении наличных евро. Всё это происходит в рамках стратегического перехода на евро. В отчете ничего нового — евро продают больше, чем покупают.

Вишенка на торте. Поздним вечером в пятницу НБУ опубликовал изменения к действующим валютные ограничения. Продолжается подготовка к предстоящей крупной валютной дерегуляции. Пока что понемногу «открывают краники». Опубликованные шаги направлены на улучшение инвестиционного фона и привлечение капитала. Влияние послаблений, по-моему, особенно пока есть риски безопасности, будет минимальным. Но… все впереди. Однако есть сильный положительный фактор — возврат форвардных контрактов, которые по факту позволяют хеджировать валютные риски. Вот это хорошо, и можно будет использовать экспортерам-импортерам. Да и банки начнут возвращать их предложением клиентам.

Также НБУ увеличил лимиты на операции, осуществляемые юридическими лицами с помощью корпоративных карт за рубежом, на снятие наличных с 12,5 К грн до 17,5 К грн (в эквиваленте), и для расчетов за товары, работы, услуги — со 100 К до 150 К грн (в эквиваленте). Влияние на валютный рынок будет, но незначительное, потому что количество таких «командированных» незначительное, да и изменение ограничений незначительное (осторожно, чтобы нащупать, как пойдет).

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Что будет происходить на этой неделе

Значительных драйверов смены настроений нет, кроме фактора валютной либерализации. Поэтому в начале недели возможно повышение спроса на валюту, которое НБУ с легкостью прикроет интервенциями, потому что оно будет затрагивать прежде всего безналичную валюту.

Согласно утренней новости понедельника о соглашении Китая со Штатами, результатом которого стало существенное усиление доллара. Не исключаю, что украинский рынок, оглядываясь на шаги по либерализации, захочет немного проехать на тренде. Особенно, когда будет корректироваться евро, и нужно иметь корзину доллар-евро на соответствующем для бюджетных поступлений уровне.

Будет незначительное погашение ОВГЗ в евро, что даст рынку немного валютной ликвидности для продажи.

Фактор безопасности — конечно, сейчас главный и влиятельный. Он может перевернуть баланс.

Еще момент. Уже середина мая. Впереди июнь. Исторически, с 2000-х доллар в июне снижался 20 раз (семнадцать раз меньше 1%), и рос только 4 раза (три из которых меньше 1%). Поэтому, дело такое, нужно ли покупать доллар, если в июне он с большей вероятностью может ослабеть? Но, по моему мнению, и продавать не нужно.

Так что, значительных движений не жду. Подбираю валюту, диверсифицирую с ОВГЗ и криптой (кстати, Железняк написал, что Закон о крипте завис).