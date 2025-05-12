На валютном рынке затишье: как долго оно продлится

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 мая 2025, 17:33 Читати українською

На валютном рынке затишье: как долго оно продлится

Что происходит на валютном рынке и какие главные события будут обусловливать его работу на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. «Минфин» выбрал главное.

Что происходит на валютном рынке, и какие главные события будут обусловливать его работу на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На межбанке первая полная неделя мая прошла с существенным ростом предложения валюты и снижением спроса. Сальдо валютных операций снизилось более чем на треть — до 70 М долл.

На наличном рынке почти отсутствуют какие-либо выраженные тенденции по изменению спроса и предложения, все в пределах +- 1%. Сальдо по наличным операциям остается на уровне, близком к 12 М долл. Однако наличный рынок сейчас торгуется значительно ниже межбанка, что говорит о существенном предложении именно наличной валюты. Кстати, на крипторынке также значительное предложение было usdt, что сказывалось на курсе по отношению к гривне.

Интервенции НБУ снизились на 16% — до 623 М долл.

Безналичный доллар снизился с 41,59 до 41,51 грн, безналичный евро — с 47,08 до 46,88 грн.

Наличный доллар упал с 41,83 до 40,79 грн — в первую очередь из-за снижения курса в банках, наличный евро снизился с 47,60 до 46,17 грн.

На что следует обратить внимание

Инфляция проходит пиковые уровни. В апреле достигнут 23-месячный максимум — 15,1%. В мае уровни будут близкими. Следовательно, НБУ будет придерживаться жесткой политики до фиксации устойчивого замедления инфляции.

Золотовалютные резервы в апреле выросли до исторического максимума — 46,68 М долл., благодаря валютным поступлениям в 6,34 М долл. Текущие уровни более чем достаточные для поддержания курса и сглаживания колебаний рынка.

Впервые в отчете по валютному рынку НБУ опубликовал данные о спросе и предложении наличных евро. Всё это происходит в рамках стратегического перехода на евро. В отчете ничего нового — евро продают больше, чем покупают.

Вишенка на торте. Поздним вечером в пятницу НБУ опубликовал изменения к действующим валютные ограничения. Продолжается подготовка к предстоящей крупной валютной дерегуляции. Пока что понемногу «открывают краники». Опубликованные шаги направлены на улучшение инвестиционного фона и привлечение капитала. Влияние послаблений, по-моему, особенно пока есть риски безопасности, будет минимальным. Но… все впереди. Однако есть сильный положительный фактор — возврат форвардных контрактов, которые по факту позволяют хеджировать валютные риски. Вот это хорошо, и можно будет использовать экспортерам-импортерам. Да и банки начнут возвращать их предложением клиентам.

Также НБУ увеличил лимиты на операции, осуществляемые юридическими лицами с помощью корпоративных карт за рубежом, на снятие наличных с 12,5 К грн до 17,5 К грн (в эквиваленте), и для расчетов за товары, работы, услуги — со 100 К до 150 К грн (в эквиваленте). Влияние на валютный рынок будет, но незначительное, потому что количество таких «командированных» незначительное, да и изменение ограничений незначительное (осторожно, чтобы нащупать, как пойдет).

Читайте также: Доллар в мире остается под давлением: как это отразится на его курсе в Украине

Что будет происходить на этой неделе

Значительных драйверов смены настроений нет, кроме фактора валютной либерализации. Поэтому в начале недели возможно повышение спроса на валюту, которое НБУ с легкостью прикроет интервенциями, потому что оно будет затрагивать прежде всего безналичную валюту.

Согласно утренней новости понедельника о соглашении Китая со Штатами, результатом которого стало существенное усиление доллара. Не исключаю, что украинский рынок, оглядываясь на шаги по либерализации, захочет немного проехать на тренде. Особенно, когда будет корректироваться евро, и нужно иметь корзину доллар-евро на соответствующем для бюджетных поступлений уровне.

Будет незначительное погашение ОВГЗ в евро, что даст рынку немного валютной ликвидности для продажи.

Фактор безопасности — конечно, сейчас главный и влиятельный. Он может перевернуть баланс.

Еще момент. Уже середина мая. Впереди июнь. Исторически, с 2000-х доллар в июне снижался 20 раз (семнадцать раз меньше 1%), и рос только 4 раза (три из которых меньше 1%). Поэтому, дело такое, нужно ли покупать доллар, если в июне он с большей вероятностью может ослабеть? Но, по моему мнению, и продавать не нужно.

Так что, значительных движений не жду. Подбираю валюту, диверсифицирую с ОВГЗ и криптой (кстати, Железняк написал, что Закон о крипте завис).

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами