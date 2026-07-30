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30 июля 2026, 19:10 Читати українською

Может ли повышение Нацбанком учетной ставки сдержать ослабление гривны

Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки до 15,5% годовых. Что это означает на практике, как учетная ставка будет влиять на курс гривны и ставки по депозитам, рассуждает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки до 15,5% годовых.

Повышение ставки было неожиданным. Сейчас рынок будет переваривать все происходящее. Это займет несколько дней.

НБУ пытается сформировать условия для повышения привлекательности гривны, но это не меняет девальвационных ожиданий. Ставка это больше о попытках монетарными факторами сдержать растущую инфляцию, которая выходит за 2-значные отметки.

Регулятор пытается связать гривневую ликвидность, чтобы гривна больше оставалась на депозитах и ​​ОВГЗ и не шла на валютный рынок.

Но сейчас фактор влияния межбанка выше, чем фактор операций населения. Риск роста дефицита из-за портовой блокады (на дополнительные $25−90 млн в день) перекрывает возможные спекуляции населения (на дополнительные $15−25 млн в день). Дефицит — больше.

То есть, по моему мнению, на девальвационный тренд решение не должно существенно повлиять, однако это фактор сдерживания ослабления гривны.

Уровень 45 грн/$ остается ключевым и его преодоление станет сигналом перехода в новую реальность 45−46 грн/$.

Но не сбрасываем со счетов также евро, укрепление которого (после решения и заявлений ФРС 29 июля) дает НБУ возможность смягчить хватку по доллару к гривне за счет укрепления курса евро.

Следим за действиями банков, согласятся ли они на повышение ставок по депозитам — не думаю, что повышение будет равносильно 0,5 п.п., как и ставка. Как правило, банковские ставки скромнее растут. Следим за Минфином, согласится ли он на повышение ставок ОВГЗ. По этим пунктам есть вопросы. Повышать ставки по депозитам будут банки, переходящие на активное кредитование и им нужно деньги со счетов как-то направить на депозиты.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
30 июля 2026, 21:38
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Ви дійсно фвнансовий аналітик? Бо висновок реальний, а причини ні. Яким боком ті валютні перекоси на баланс? НБУ скиртує резерви. Буде дефіцит, то перестане скиртувати, або дадуть більше. Важливі тільки фінансова допомога та її ритмічне надходження. Все…
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