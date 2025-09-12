Мировые валютные рынки штормит: что будет с гривной на выходных

Эта неделя была богата на события, которые серьезно влияли на мировой и украинский валютный рынок. Как на это реагировала гривна, и какой курс ожидать в субботу и воскресенье, рассказывает «Минфин».

В первую очередь, стоит отметить заседание ЕЦБ по процентным ставкам, которое состоялось 11 сентября. Европейский регулятор «не подвел» аналитиков и участников рынка и ожидаемо не изменил процентные ставки. Они остались на уровнях 2% годовых по депозитам, 2,15% по основным операциям рефинансирования и 2,4% по маржинальным кредитам.

Самыми важными для всех участников рынка оказались комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая подчеркнула, что «инфляция в настоящее время находится около среднесрочной цели в 2%, и оценка ее перспектив в целом не изменилась».

Согласно новым прогнозам ЕЦБ общая инфляция составит 2,1% в 2025 г., 1,7% в 2026-м и 1,9% — в 2027-м. При этом, ожидается, что экономика еврозоны вырастет на 1,2% в 2025 году, что лучше июньского прогноза в 0,9%.

Прогноз роста ВВП ЕС на 2026 г. ЕЦБ понизил до 1%, а на 2027 г. он сохранил его на предыдущем уровне в 1,3%. Кристин Лагард специально подчеркнула, что «риски для экономического роста стали более сбалансированными, а геополитическая напряженность остается основным источником неопределенности».

В итоге мировой валютный рынок хотя и пережил традиционные валютные ралли по паре евро/доллар перед заседанием ЕЦБ, но в целом, революции не произошло. И даже серьезные политические волнения во Франции и вторжение российских дронов на территорию Польши не особенно раскачали котировки пары евро/доллар.

График пары евро/доллар за неделю

После решения ЕЦБ рынки с нетерпением ожидают заседания ФРС США 17 сентября. А до этих пор, пара евро/доллар будет находиться в очень волатильном состоянии за счет всевозможных сливов информации о возможных действиях американского регулятора, полученных из «проверенных» источников. Так что волатильность пары евро/доллар в любой момент может быстро усилиться, что еще не единожды ударит по курсу евровалюты в Украине.

Не особо взорвал отечественный валютный рынок и Нацбанк с его заседанием Правления по учетной ставке и денежно-кредитной политике, которое проходило также 11-го числа. НБУ, несмотря на снижение официальной инфляции до 13,2%, сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Чиновники отдают себе отчет в том, что рост цен остается на высоком уровне и подвержен рискам быстрого ускорения из-за военных и и сугубо экономических факторов.

В этой ситуации снижать привлекательность гривны как финансового актива для граждан и бизнеса — значит «стрелять себе в ногу». И НБУ не стал на это идти, что абсолютно правильное в этой ситуации решение.

Кроме этого, на этой неделе традиционно сработали факторы скорого приближения расчетов бизнеса с бюджетом по налогам, фактор уборки урожая и продажи валютной выручки для финансирования этих работ, а также интервенции Нацбанка для поддержания стабильности гривны.

НБУ справился с задачей сглаживания возможных колебаний валютных котировок на твердую пятерку и не допустил особых скачков курса безналичного доллара на торгах. Опосредованно это сглаживало и потенциальные скачки евро относительно гривны в моменты турбулентности пары евро/доллар.

В итоге, несмотря на все внешние и внутренние вызовы, за период с 8 по 12 сентября курс продажи доллара на межбанке вырос всего на 3 копейки — с 41,18/41,21 до 41,21/41,24 грн. Наличный доллар в обменниках и в кассах банков вечером пятницы 12-го числа продавали без всякого ажиотажа по 41,35−41,6 грн.

Курс продажи евро на межбанке за этот же период даже просел почти на 2 копейки — с 48,2959/48,3228 до 48,2857/48,3085 грн. Наличный курс евровалюты реагировал на все изменения межбанка, но при этом без собственных попыток «разогреть» рынок. Поэтому вечером в пятницу наличный евро в обменниках без проблем продавался по 48,6−48,75 гривен.

Доллар США (межбанк)

Евро (межбанк)

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

Мировой рынок находится в предвкушении финансового шоу вокруг решения Федрезерва США по процентным ставкам 17 сентября и главное — комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о состоянии американской экономики и ее перспективах на ближайшее время. Очень важной для всех мировых игроков будет также оценка руководством американского регулятора ближайшего будущего всей мировой экономики. Любые намеки Пауэлла на дальнейшие действия Федрезерва автоматически будут отражаться на поведении доллара на мировых рынках, а также на рынке золота, фондовом рынке и всех сырьевых площадках.

В итоге, несмотря на неопределенность мировых рынков, украинские обменники проработают в эти выходные с относительно небольшим спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, и более расширенным спредом по евро в 20−30 копеек. Оптовые обменники при этом продемонстрируют относительную стабильность своих взглядов на происходящее и сохранят спред в пределах 15−20 копеек и по евро, и по доллару. Для «оптовиков» важен оборот и они не станут в условиях высокой конкуренции терять клиентов из-за 2−5 копеек разницы.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 13−14 сентября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,9 до 41,2 грн. и продажа от 41,35 до 41,60 грн.

Читайте также: Украинцы утратили интерес к наличной валюте и скупают валютный безнал

Курс наличного евро в выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,2 до 48,55 грн., продажа от 48,60 до 48,80 грн.

Евровалюта в ближайшие неделю-полторы останется главным спекулятивным инструментом как на мировых рынках, так и на всех сегментах украинского валютного рынка.