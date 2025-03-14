Мировые рынки на грани фола: что будет с долларом и евро в Украине в ближайшее время

Эта неделя на отечественном валютном рынке и в мире прошла очень активно, особенно по евровалюте. В Украине скучать не пришлось ни клиентам, ни населению, ни самим банкам и Нацбанку. А в мире — геополитика и торговые войны Дональда Трампа с Китаем, Канадой, Мексикой и, возможно, вскоре и с Европой — остались главными «раздражителями» для глобальных рынков.

Существенный обвал американских акций крупнейших компаний в понедельник, 10 марта, стал следствием опасений инвесторов по поводу возможной рецессии в Америке, как последствий протекционистских торговых войн Трампа и угроз повышения пошлин и сборов по практически всем иностранным товарам внутри самих США.

На этом фоне более прагматичная и прогнозируемая «старушка Европа» с ее планом перевооружения на 800 млрд евро выглядела для инвесторов весьма привлекательно. Даже несмотря на войну рф против Украины прямо у европейских границ.

Если добавить к этому скорое приближение заседания ФРС США по поводу процентных ставок, которое состоится 19 марта, и все еще интриги в части — решится ли Джером Пауэлл на снижение хотя бы на 0,25% годовых действующих сейчас процентных ставок Федрезерва, становится понятным все жесткое ралли по паре евро/доллар в мире за последние дни. И, соответственно, скачки курса евро относительно гривны в Украине.

Пара евро/доллар за неделю на международном рынке

График курса евро на украинском межбанке

График курса евро на наличном рынке Украины

Нацбанку своими ценниками по продаже доллара при проведении интервенций в эти дни пришлось не только сглаживать колебания курса гривны относительно доллара, но и пытаться хоть немного уменьшить волатильность безналичного евро на нашем межбанке. Справедливости ради надо отметить, что на торгах в эти дни были замечены с продажей валюты и многие крупные экспортеры (в основном аграрии), что несколько облегчало эту задачу для НБУ.

В итоге, несмотря на все геополитические, военные и экономические вызовы, а также обвал фондового рынка в США 10 марта с последующими разнонаправленными движениями всего мирового рынка акций и облигаций, завершающаяся рабочая неделя прошла для гривны достаточно удачно, несмотря даже на определенное обесценение нацвалюты. В условиях практически валютных и фондовых мировых цунами такие «телодвижения» курса в Украине можно считать легкой зыбью.

За период с 10 по 14 марта доллар при продаже на межбанке вырос на 22 копейки: со стартовых уровней понедельника, 10 марта, 41,19/41,22 до 41,38/41,44 гривен к завершению пятничных торгов 14-го числа. А котировки продажи евровалюты за этот же период выросли почти на 48 копеек: со стартовых уровней понедельника 44,584/44,60 до 45,0255/45,0784 гривен к завершению пятничных торгов.

Кроме того, с учетом, что на следующей неделе 19 марта нас ждет очень непростое заседание Федрезерва США по процентным ставкам, можно считать, что на эти выходные мировой и украинский валютный рынок просто взяли условную передышку.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 15−16 марта

В итоге из-за «подвешенности» геополитической и экономической ситуации в мире, что потенциально чревато новыми ралли евровалюты и доллара, а также и повышением волатильности этих валют относительно гривны в Украине, — владельцам обменников в эти субботу и воскресенье нет смысла сужать спред между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро.

Кроме этого, нет для них смысла также и не попытаться в очередной раз «качнуть» котировки по евровалюте. Тем более, что население продолжает активно скупать американскую и европейскую валюту, то есть определенные возможности для таких действий у обменников сейчас есть. И теперь все будет зависеть от поведения самих граждан.

Если в субботу, при повышенных ценниках продажи наличного доллара и евро в отдельных обменниках, население продолжит выгребать валюту, то в воскресенье подобная игра «на повышение» только продолжится.

Если же украинцы все же в эту субботу не будут «вестись» на уловки отдельных обменников с повышенными курсами продажи доллара и евро, и перестанут активно затариваться валютой, то уже в воскресенье большинство обменников перестанут играть «на повышение» и перейдут в формат работы «с оборота» как по доллару, так и по евро.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек. Оптовые обменники, как всегда, будут готовы работать с меньшим уровнем спреда — в пределах до 20 копеек по доллару и в пределах 20−30 копеек по евро.

С учетом очень непростой завершившейся рабочей недели и перспектив не менее сложной следующей недели, повышенная волатильность на украинском наличном рынке как по доллару, так и по евро сохранится. То есть разброс ценников в разных сетях обменников как по приему, так и по продаже американской валюты, а особенно по евро — снова будет главной особенностью украинского наличного рынка в оба этих выходных дня.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,40 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро 15−16 марта будет находиться в пределах коридора: прием от 44,30 до 45,10 гривен и продажа от 45,20 до 45,70 гривен.