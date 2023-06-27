$250 млн на нефти и алмазах: чем еще владеет глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Лидер «Вагнера» «сколотил» миллионный капитал на империи, находящейся под санкциями. Как это ему удалось и что известно о безумных доходах Пригожина, рассказал Financial Times. «Минфин» выбрал главное.

Миллионы на выкачке ресурсов

Основатель ЧВК получил более $250 млн дохода за последние 4 года от добычи нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и т. д.

Пригожин также владеет компанией Evro Polis, получившей энергетические концессии от Асада. В 2018 году правительство США наложило санкции на эту компанию. Однако отчетность Evro Polis показывает, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020-м компания продолжала генерировать продажи на сумму $134 млн, а чистая прибыль составила $90 млн.

Компания M Invest, приближенная к Пригожину, занимается добычей золота в Судане. Она подверглась санкциям Штатов в июле 2020 года, но в следующем году все равно получила $2,6 млн.

Две компании, судя по экспортным отчетам, отгрузили большое количество промышленного оборудования компаниям, поддерживаемым Вагнером, в Судане и Центральноафриканской Республике, получили более $6 млн дохода до конца 2021 года.

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Личные яхта и самолет

Известно также о яхте главного вагнеровца. Яхта St. Vitamin фигурировала как имущество Пригожина в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального еще в октябре 2016 года. О ней упоминала в соцсетях дочь Пригожина Полина.

Длина яхты составляет 37 метров, стоимость — 5 млн евро. Дочь Пригожина сообщала, что на яхте есть 2 палубы, 6 спален, гостиная, терраса, столовая, кухня и каюта для персонала.

Также у террориста есть свой личный самолет M-VITO. Как заявляла дочь Пригожина, на этом самолете семья регулярно летает, об этом шла речь в расследовании ФБК. На фото по этому расследованию видно, что у самолета есть регистрационный номер M-VITO.