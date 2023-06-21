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21 июня 2023, 18:08 Читати українською

ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы на 200 миллиардов евро — Bloomberg

Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.
Фото: pixabay.com

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ЕС сосредотачивается на двух вариантах, поскольку он продолжает исследовать, как можно было бы использовать более 200 млрд евро из замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину, говорится в отчете.

Многие средства находятся в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где они принесли почти 750 млн евро к первому кварталу этого года.

Ожидается, что блок будет пытаться получить одобрение этой политики от лидеров ЕС, когда они встретятся на следующей неделе.

Рабочая группа ЕС по использованию российских резервов, замороженных санкциями Евросоюза, обсуждает, как собирать информацию и оценивать варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

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Ее члены не видят «никакого надежного правового пути, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС», — говорится в заключении ЕС.

Документ определил значительные юридические препятствия для одного из двух изучаемых ЕС вариантов: временного использования ликвидных активов центрального банка России — иными словами, инвестирования активов и направления доходов в Украину.

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Второй вариант

Рабочая группа предпочла второй вариант. Предполагается, что компании с российским капиталом, получающие большую прибыль от инвестирования, обяжут перевести «значительную сумму» ЕС. В документе говорится, что такая модель «не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели привлеченных компаний и будет справедлива с точки зрения налогообложения».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, 21 июня, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что ЕС выступит с предложением использовать эти активы к летнему перерыву в середине июля.

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Источник: Минфин
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