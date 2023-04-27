Курс евро в начале мая: 10 лучших дней для спекулянтов

С конца этой недели и всю следующую неделю ценники на евро в обменниках и кассах банков будут снова часто меняться, причем скачки курса могут быть очень ощутимыми. Почему это будет происходить и по чем можно будет купить и продать евровалюту, расскажет «Минфин».

За последние два месяца украинцы уже привыкли к существенным колебаниям курса евро относительно доллара и, соответственно, к скачкам курса евро относительно гривны в пределах одной, а то и более гривны на евро за короткие промежутки времени.

На международных рынках с начала марта на 4-часовом графике по паре евро/доллар это выглядело так:

Разброс колебаний в 5 американских центов на евро — это уже порядка 2 гривен на евро как на украинском межбанковском, так и наличном рынках. К тому же, периодические попытки раскачать наличный курс доллара «на хайпе» добавляли еще порядка 20−50 копеек на евро, как минимум.

В итоге, безналичный курс евро в этот период колебался в пределах от 38,55 до 40,81 гривен:

На наличном рынке за это время котировки «штормило» еще больше — в пределах от 40,06 до 41,72 гривен за евро:

Так что почти все последние два месяца спекулянты неплохо зарабатывали на евровалюте.

Одним из глобальных факторов, который существенно влияет на поведение пары евро/ доллар на внешних рынках, и, соответственно, на курс евро в Украине, являются решения ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. Уже в ближайшие дни нас ждут очередные валютные ралли по евро/доллар, что в свою очередь приведет к новой скачкам курса евро в Украине.

3 мая пройдет заседание Федрезерва, а уже на следующий день, 4 мая, состоится заседание ЕЦБ. Времени между заседаниями американского и европейского регуляторов практически не будет, что только усилит колебания доллара и евро: спекулянты постараются максимально раскачать рынок в условиях цейтнота.

Активное пошышение ключевых ставок регуляторами дало свои плоды: рост цен как в США, так и в Европе стал не таким агрессивным. Однако инфляция все еще остается далекой от целевых показтелей и продолжает дестабилизировать ведущие экономики мира.

В США в марте годовая инфляция замедлилась до 5% при целевом показателе в 2%. В Евросоюзе — до 6,9% при желаемом уровне в 2−3% по году.

ФРС и ЕЦБ приходится принимать решения в довольно жестких условиях: война в Украине, возрастающее напряжение в отношениях США-Китай, подорожавшая логистика, которая никак не может оправиться от последствий пандемии, и, наконец, не снятая с повестки дня угроза мировой рецессии в сочетании с растущей экономической пропастью между богатыми и бедными странами.

По факту, регуляторы балансируют на тонкой грани между мировым экономическим кризисом похлеще эпохи «Великой депрессии» прошлого века, которая в итоге закончилась Второй мировой войной, с одной стороны. И невозможностью выживания целых отраслей экономики и даже отдельных стран при продолжении периода растущих цен, что приведет к необратимым процессам развития всего мирового хозяйства, с другой.

Микс текущих экономических, политических и военных проблем делает любое решение ФРС и ЕЦБ принципиально важным практически для всех сегментов рынка — от сырьевого до фондового и соотношение пары евро/ доллар в этой ситуации лишь индикатор происходящего на этих рынках.

Почему в США начинают игру на ослабление доллара

Особого запаса прочности для маневра по дальнейшему повышению Федрезервом процентной ставки уже нет. Ее нынешний уровень в 5% годовых уже более или менее корреспондирует с уровнем инфляции в США и начинает бить по самим Штатам в части стоимости обслуживания огромного внешнего долга. Недавно еро размер побил очередной исторический рекорд, перевалив за $31,458 трлн. Любое существенное повышение процентной ставки только усугубит эту ситуацию.

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Кроме того, высокие процентные ставки охлаждают экономику США. На фоне демографического кризиса, вызванного ограничением притока мигрантов, это уже приводит к перекосам на американском рынке труда и еще большему материальному расслоению американского общества. А это чревато усугублением социальных проблем.

С другой стороны, пока цели по снижению инфляции ФРС не достиг. Более того, угроза ускорения роста цен еще не миновала. Поэтому, скорее всего, в этот раз Федрезерв все же отважится поднять ставку еще раз на 0,25% годовых до 5,25% годовых.

При на этом эпоха повышения ставок в США может закончиться, после чего регулятор может начать их снижение, чтобы окончательно не задавить рынки.

Агрессивный рост процентной ставки Федрезерва очень нравился инвесторам и спекулянтам, которые ожидали быстрого роста привлекательности активов в долларе. Теперь им придется перестраивать свою политику перед уже замаячившим периодом разворота рынка в сторону еще ее небольшого роста, но затем уже и постепенного ее снижения.

Сильный доллар, ранее подогретый такими инвесторами и спекулянтами, теперь становится опасным для американской экономики в средне-и долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас появляется все больше различных экономических групп влияния, заинтересованных в частичном ослаблении американской валюты.

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ЕЦБ повышает интерес спекулянтов и инвесторов к евровалюте

В Европе абсолютно другая ситуация. На фоне продолжающегося роста цен, застоя в наиболее экономически слабых странах ЕС и бушующей у границ войны ЕЦБ приходится работать над повышением привлекательности для инвесторов вложений в экономику Европы и снижением инфляции.

Частично Европа справилась с одной из главных задач — диверсифицировала поставки энергоносителей и соскочила с российской энергетической иглы. Но тревожные сигналы из банковского сектора и фондового рынка заставляют ЕЦБ думать над продолжением активного повышения ключевой ставки, что рассматривается, как инструмент борьбы с инфляцией и привлечения инвесторов в экономику Евросоюза.

Частично европейцы надеются поправить свои показатели как за счет все более активной интеграции украинских беженцев в местную экономику, так и за счет выполнения военных и других заказов для Украины. В перспективе экономическому росту ЕС будет способствовать активное участие европейских компаний в проектах по восстановлению нашей страны.

Но это лишь часть общего плана по активизации экономики Европы. Пока сторонников продолжения существенного повышения ключевой ставки среди чиновников ЕЦБ явно больше, нежели противников.

Поэтому, скорее всего, в этот раз европейский регулятор рискнет ее снова повысить на 0,5% годовых до 4% годовых. Причем, по заявлениям официальных лиц регулятора, настрой на продолжение поднятия ставки сохранится. По сравнению с США, где эпоха роста ставок явно близится к скорому завершению, такие перспективы по ставкам в Европе делают евровалюту более интересной для спекулянтов и крупных инвесторов.

При этом, чиновники ЕЦБ уверены в возможности погашения инфляции в ЕС без последствий в виде рецессии, что также дополнительно успокаивает игроков на мировых финансовых рынках.

Евровалюта (хотя и с периодическими периодами отката) укрепляет свои позиции относительно доллара.

Каким будет курс евро в Украине в мае

Заседания ФРС и ЕЦБ в сочетании с периодом публичных отчетов крупнейших американских и европейских компаний спровоцируют новые ралли по паре евро/ доллар с конца этой недели и до 5 мая. В этот период на международных рынках евро будет торговаться в коридоре от 1,09 до 1,11 доллара за евро.

Все скачки курс евро на внешних рынках будут автоматически отражаться и на украинском валютном рынке. На межбанке при сохранении коридора НБУ по безналичному доллару 36,5686 — 36,9343 гривны, коридор по безналичному евро установится в пределах от 39,85 до 40,99 гривен.

На наличном рынке в период повышенной турбулентности по паре евро/ доллар на внешних рынках финансисты предпочтут расширить спред по покупке/продаже евровалюты и тем самым переложить свои курсовые риски на граждан.

Поэтому в период наибольшей волатильности владельцы обменников финкомпаний и банки установят по евровалюте спред в пределах от 25−30 копеек до 1,20 гривны.

Банки традиционно будут больше перестраховываться и их котировки по наличному евро будут в пределах широкого коридора покупок и продаж от 40,20 до 42 гривен. А пункты обмена валюты финкомпаний продолжат работать в более узком коридоре от 40,50 до 41,90 гривен.