Минфин - Курсы валют Украины

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24 мая 2024, 19:20 Читати українською

Курс стремительно рос всю неделю: как поведет себя наличная валюта в ближайшие дни

Эта неделя на валютном рынке снова заставила понервничать всех: и клиентов банков-юридических лиц, и граждан, и сами банки с владельцами финкомпаний, которые работают на рынке валютообмена. Что определяло работу валютного рынка на неделе, и какого курса ждать на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя на валютном рынке снова заставила понервничать всех: и клиентов банков-юридических лиц, и граждан, и сами банки с владельцами финкомпаний, которые работают на рынке валютообмена.

Пока банки, обменники и клиенты нервничали, НБУ оставался относительно спокойным, периодически выдавая месседжи «все хорошо» в информационное пространство.

Тем не менее, за неделю курс продажи доллара на межбанке вырос сразу на 64 копейки: с 39,52/39,54 гривен на утро понедельника 20 мая до 40,145/40,18 гривен к завершению пятничной сессии 24 мая. Кроме этого, межбанк «пробил» психологический порог в 40 гривен за доллар, что только увеличило негативные настроения на рынке.

Не отставал и евро, который подорожал при продаже за этот же период почти на 59 копеек: с уровня 42,9977/43,0076 гривен до отметки в 43,5292/43,5953 к концу дня 24-го числа.

Исходя из достаточно серьезных колебаний курса доллара и евро на межбанке, как следствие, существенно девальвировала гривна и на наличном рынке, где снова оживилась спекулятивная игра «на повышение».

И граждан уже перестали пугать котировки продажи доллара свыше 40 гривен и котировок продажи евро, которые все ближе подбираются к новой цели в 44 гривны за наличный евро и даже выше.

В условиях неопределенности банки и обменники финкомпаний стали расширять спреды между покупкой и продажей валюты, что также негативно влияло на настроения граждан, желающих совершить валютообменные операции. То есть валютный рынок этой недели был достаточно нервным с ростом девальвационных настроений.

Недавние послабления Нацбанка относительно расширения возможностей по оплате товаров и услуг привели к ожидаемому росту спроса на валюту на торгах. Но НБУ в эти дни не всегда оперативно гасил своими интервенциями нехватку предложения доллара на торгах, чем и подыгрывал растущим аппетитам продавцов валюты.

Периодически складывалось впечатление, что регулятор в угоду интересам Минфина Украины, правительства и части немногочисленных экспортеров «слегка» ежедневно планомерно обесценивал гривну.

График курса доллара и евро на межбанке на этой неделе:

Доллар

Евро

А вот как на рост котировок реагировал наличный рынок:

Наличный доллар

Наличный евро

Как может развиваться ситуация дальше

Нужно понимать, что если к возможному очередному и скорому подорожанию электроэнергии для бизнеса и населения, а также другим объективным причинам роста ценников (например, идеи правительства об увеличении налогов и акцизов) еще добавить и рост курса, это быстро спровоцирует увеличение показателей инфляции, рекордно низким уровнем которой так гордился Нацбанк.

И тогда все это начнет давить на все сегменты финансового рынка: от решений населения по размещению новых гривневых депозитов в банках и до вложений в гривневые облигации, которые необходимо стимулировать Минфину для финансирования «дыр» бюджета и военных расходов.

Так что значительное увеличение курса за короткий промежуток времени — «игра с огнем». И Нацбанку придется в ближайшее время еще активнее присутствовать на межбанке и более оперативно, чем он это делает сейчас, гасить всплески спроса на валюту после введения своих недавних послаблений.

Иначе, быстрое увеличение показателей официальной инфляции достаточно скоро заставит регулятора пересматривать свою денежно-кредитную и валютную политики и ужесточать их.

В противном случае, на фоне роста негативного сальдо торговли и вымывания ЗВР с одной стороны, а также роста цен и инфляционных процессов с другой, НБУ окажется перед необходимостью принятия «непростых» решений. А о дальнейших планах снятия ограничений ему придется забыть.

Конечно, это в том случае, если НБУ хочет вписаться в те параметры по курсу и состоянию финансовой системы Украины, которые он озвучивал в последнее время и которые согласованы им были ранее с МВФ.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 25−26 мая

Пока же, на фоне значительного усиления давления на гривну на межбанке и на наличном рынке, и при неопределенности дальнейшего поведения регулятора в части более активного «придавливания» девальвационных сигналов на торгах, владельцы обменников на этих выходных решат все же перестраховаться.

Они расширят спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена до пределов от 20 до 35 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 35−40 копеек. А наиболее агрессивные из сетей обменников выставят спреды и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривны. Определенная игра «на повышение», которая наблюдалась практически всю эту неделю, сохранится.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах достаточно широкого коридора: прием от 39,80 до 40,20 гривен и продажа от 40,25 до 40,65 гривен.

А по курсу евро владельцы обменников в субботу и воскресенье будут работать в пределах ценников: прием от 42,80 до 43,60 гривен и продажа от 43,65 до 44,15 гривен.

Как всегда, при таком значительном разбросе котировок и «напряженности» на валютном рынке, в эти дни я советую гражданам, которым надо провести валютообменные операции, либо потратить лишние 10−15 минут и обойти 3−5 обменников, чтобы подобрать наиболее оптимальный курс, либо воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы не терять деньги.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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