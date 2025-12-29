Курс «под елочку: почему 31 декабря и 1 января могут преподнести сюрпризы

Последняя неделя 2025-го и начало 2026 года на валютном рынке Украины пройдут нестандартно. В довоенное время 31 декабря и 1 января на межбанке редко отличались активностями на торгах: клиенты предпочитали закрыть все свои сделки не позднее 29−30 декабря. Но сейчас все изменилось.

31 декабря и 1 января в военное время, согласно регламенту Нацбанка, — официально рабочие дни с полноценной работой валютного рынка. Частные компании, конечно, имеют право сделать эти дни нерабочими, но госструктуры работают все. В итоге, как это было, например, на Рождество, 25 декабря, валютный межбанк будет работать, но с очень низкой активностью клиентов. А сами банки своими внутренними распоряжениями установят регламент работы своих казначейств в эти дни.

В итоге:

понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря, — максимально активная работа всех клиентов на валютном рынке с целью закрыть основные валютные расчеты. Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут в пределах $230 — 340 млн.

среда, 31 декабря, и четверг, 1 января, — низкие объемы активности на валютных торгах, но не полный «штиль». Объем ежедневных операций по системе Блумберг — до $100 млн.

пятница, 2 января — все клиенты уже вернулись к нормальной работе, но за счет эффекта первых полноценных дней нового отчетного периода активность на межбанке будет в средних пределах — до $140 — 180 млн.

При таком рынке 31 декабря и 1 января тренд по курсу доллара и евро на торгах будет полностью зависеть от крупных игроков и их единичных сделок. НБУ обычно на первом этапе в такой рынок особо не вмешивается. В итоге получим большой разброс котировок на единичных операциях и «перекошенные» курсы в течение дня.

Если ситуация будет устраивать НБУ, то он не станет вмешиваться в сложившийся расклад уже до конца дня. Но если что-то к концу дня по курсам идет не так, как хочет Нацбанк, то под конец таких сессий могут случаться «неожиданные» выходы на рынок отдельных госбанков со своими сделками по загадочным курсам или интервенции самого регулятора на небольшие суммы: Нацбанку, в зависимости от ситуации, нужно зафиксировать «нужные» ему конечные курсы старого (31 декабря) и стартовые курсы нового года (1 января).

Как результат — межбанк все же завершается на уровнях, удобных для Нацбанка. А 2 января рынок уже проработает в относительно стандартном режиме.

Из факторов, которые психологически могут повлиять на поведение участников рынка в последние дни 2025 года, стоит выделить новости с фронтов, а также результаты встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, если они, по мнению рынка, позволят продвинуться в вопросе завершения войны в Украине.

Кроме того, 29 декабря и 30 декабря бюджет окончательно рассчитается со своими контрагентами по итогам года. Часть этих компаний постарается до конца года купить валюту на полученную гривну, чтобы закрыть свои внешние обязательства. В итоге это тоже увеличит статистику валютного межбанка: в течение дня на рынок могут выходить крупные покупатели валюты, что будет менять курсовой тренд на рынке.

30 декабря до 13:00 также пройдут расчеты Госказначейства по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года: через Национальный банк Украины и АО «Укрэксимбанк» — по выплате дохода и/или погашения по ОВГЗ, номинированным в инвалюте.

До 16:00 этого же дня пройдут расчеты по погашению и обслуживанию госдолга между Государственной казначейской службой и НБУ в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашения гривневых ОВГЗ.

Читайте также: ТОП-5 выпусков ОВГЗ: какие облигации покупали украинцы в 2025 г. и почему

В итоге Нацбанку на этой неделе придется за счет своих интервенций закрывать нехватку доллара на межбанке. И на поддержку гривны в этот период, по моим прогнозам, Нацбанк потратит еще порядка $550 — 800 млн.

Также во многих крупных частных компаниях и госструктурах топ-менеджмент и управленцы среднего уровня в конце декабря получат бонусы по итогам 2025 года. Частично эти средства будут потрачены на покупку валюты, что в итоге добавит спрос на СКВ на всех сегментах валютного рынка.

Эти покупки валюты данной категорией клиентов банков будут влиять на спрос на рынке и в первой половине января 2026 года, когда откроются новые лимиты на покупку валюты на карты и на валютные депозиты от 3-х месяцев. По моим оценкам, в целом это создаст дополнительный спрос на валюту до третьей декады января 2026 года в пределах $120 — 150 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 29 декабря 2025 года — 2 января 2026 года

Межбанк

Ключевым игроком на украинском валютном рынке останется Нацбанк, который будет периодически выходить на межбанк с интервенциями по продаже доллара. Особенно активным Нацбанк будет 29 и 30 декабря для закрытия на торгах потребностей клиентов по покупке недостающей валюты.

Если, по мнению Нацбанка, курс доллара и евро 31 декабря и 1 января будет отличаться от «видения» регулятором курсов на отчетную годовую дату и стартовый уровень нового года, мы увидим НБУ и дополнительную активность госбанков на рынке и в эти два дня. 2 января межбанк уже проработает в своем обычном режиме.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,169 до 1,183 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара от 41,90 до 42,55 гривен, курс безналичного евро в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 48,98 гривен до максимум 50,33 гривен.

Но за счет сглаживания Нацбанком колебаний курса доллара на межбанке в рамках «гибкого курсообразования» данный расчетный коридор по безналичному евро будет значительно уже — в пределах от 49,20 до 49,95 гривен.

Наличный рынок

Обменники на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек.

Оптовые обменники проработают всю неделю со спредом между покупкой и продажей доллара и евро в пределах 20 копеек.

Учитывая специфику поведения межбанка в последние дни этого года и первые дни нового года, владельцы обменников не будут при выставлении своих ценников ориентироваться на тренды межбанка, считая их ситуативными. Основная часть обменников проработают в этот период в формате «с оборота» и не будут особо занижать курс приема валюты и завышать курс ее продажи, по сравнению со среднерыночными котировками в их регионах.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,80 до 42,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,90 до 42,65 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,10 до 50,15 гривен, а в обменниках финкомпаний — в более узких пределах — от 49,15 до 50,05 гривен.