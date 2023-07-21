Доллар и евро на выходных: как повлияет на курс вывод Сенс Банка с рынка

Вот и подошла к концу эта очень напряженная в политическом, военном и экономическом смысле неделя в Украине. Причем события этих дней будут иметь достаточно долгоиграющие последствия для мирового и украинского валютных рынков.

На международный, в основном, будут влиять, и по факту — уже влияют, события вокруг предстоящих уже скоро заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Противоречивые заявления чиновников Федрезерва в отношении перспектив нового повышения ставки американским регулятором и более конкретные высказывания европейских банкиров и финансистов, создают определенный позитивный фон для спекулянтов, ставящих на евровалюту.

В итоге, имеем в начале недели взлет котировок евровалюты до пиковых уровней даже выше 1,1260 доллара, и лишь во второй половине недели — постепенный откат к уровням около 1,1121 доллара на момент написания статьи. Что тут же отражается и на курсе евро в Украине относительно гривны.

График евро/доллар с 14 по 21 июля 2023 года:

Как на курсе отразились национализация Сенс Банка и обстрел юга Украины

Из военных и близких к ним новостей на поведение и настроение украинского валютного рынка, конечно, повлияли выход россии из «зернового коридора», активная бомбежка агрессором портовой инфраструктуры Одессы, Одесской области и Николаева, а также обострение военных действий практически по всему фронту.

И хотя саботаж рф по пропуску украинского зерна в страны Африки и Азии, а также снижение поступлений экспортной выручки в Украину уже были заложены игроками нашего рынка в возможный сценарий развития событий, но до последнего часть крупных компаний-зернотрейдеров была уверена в том, что россия все же перестанет пытаться поставить весь мир в зависимость от своих «хотелок».

Этого не произошло. Шантаж продолжается, и заложниками такой гнусной политики россии снова становятся миллионы людей. Кроме этого, разрушения в портах Украины добавят затрат аграрному бизнесу в логистике, что скажется как на притоке валютной выручки, так и на показателях нашей экономики в целом.

А обострение ситуации на фронтах только добавляет к этому определенную дополнительную неопределенность всем рынкам, в том числе и валютному.

Но, несмотря на, казалось бы, сильное психологическое давление на гривну, национальная валюта чувствует себя достаточно уверенно. Причина — своевременное поступление всей международной помощи, неэмиссионное финансирование бюджетных расходов и стрессоустойчивость украинских граждан, которые, несмотря на все вышеперечисленные негативные факторы и постоянные воздушные тревоги, не бегут массово скупать валюту. И в условиях войны ведут себя очень достойно, патриотично и проявляют себя настоящими героями и на фронте, и в тылу.

Не добавила паники и ситуация вокруг Сенс Банка, который правительство решило национализировать. А НБУ совместно с Фондом гарантирования вкладов еще в четверг об этом официально объявил на своей пресс-конференции. Ажиотажа по скупке валюты на рынке нет, спрос и предложение почти сбалансированы. И это сейчас главное.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

В подобной ситуации, при наличии стабильного притока валюты от наших западных партнеров и золотовалютных резервов в сумме $39 млрд, у Нацбанка есть все рычаги для удержания ситуации на валютном рынке под полным контролем.

Что нужно сделать с «некрасивыми» долларами

Правда, так до конца пока и не решен вопрос с манипуляциями отдельных игроков наличного рынка с «белыми» и «синими» долларами, а также с псевдоветхими валютными купюрами, за обмен которых владельцы обменников пытаются «содрать» с граждан дополнительные комиссии. Но тут Нацбанку нужно доводить дело до конца и не идти на компромиссы, так как:

у регулятора есть все «козыри» и «рычаги» управления валютным рынком для борьбы с беспределом нечистых на руку дельцов; если НБУ сейчас даст слабину в этом вопросе или спустит все на тормозах, попытки «срубить денег» с граждан со стороны владельцев обменников под подобными предлогами только усилятся. Что приведет к хаосу на наличном рынке, теневому и серому обмену таких купюр, и к массе проблем как криминального, так и сугубо экономического характера.

Так что Нацбанк сейчас просто обязан довести начатое до конца и полностью пресечь даже малейшие попытки таких заработков на украинцах со стороны отдельных недобросовестных игроков наличного рынка.

В целом же, за 17−21 июля на межбанке доллар, благодаря НБУ, оставался стабильным в привычном коридоре от 36,5686 до 36,9343 гривен.

А вот безналичный евро, несмотря на все скачки пары евро/доллар начала недели, в конечном итоге, даже подешевел на 43 копейки — с уровня 41,0811/41,4846 утра понедельника 17 июля до котировок 40,6569/1,0598 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 21-го числа.

На наличном же рынке доллар вечером в пятницу 21 июля в обменниках финкомпаний можно было без проблем купить по 37,15 — 37,25 гривен, а евро — по 41,50 — 41,75 гривен.

Прогноз наличного курса доллара и евро на субботу и воскресенье

В эти выходные владельцы обменников продолжат работать в уже привычном для них формате «с оборота» с небольшим уровнем спреда по доллару в пределах 15−25 копеек.

А вот по евро, в связи с уже практически начавшимися валютными ралли по паре евро/доллар перед предстоящими заседаниями ФРС США и ЕЦБ, — все сложнее, и риски явно выросли. Поэтому владельцы обменников предпочтут не рисковать и расширят на выходных спред по евро в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Учитывая снижение платежеспособности населения и достаточно вялый из-за этого спрос на валюту со стороны граждан, — особой игры «на повышение» курса евро финансисты устраивать не смогут. Но и терять на возможных рисках по евровалюте никто из них тоже не захочет.

Поэтому «дешево» евро никто в эти выходные продавать не будет, хотя и «задирать» котировки его продажи владельцы обменников не рискнут.

Курс доллара в основной части обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 36,90 — 37,13 гривен и продажа от 37,15 до 37,30 гривен.

А курс евро в большинстве пунктов обмена 22−23 июля будет в пределах: прием в пределах от 40,80 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.