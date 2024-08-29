Курс евро выше 46 гривен: стоит ли его скупать сейчас или дождаться отката

Гривна продолжает девальвировать. Самое интересное сейчас происходит с курсом евро. Если официальный курс доллара с начала месяца к 28 августа вырос всего на 30 копеек, то евровалюта — сразу на 1,7 гривны. Почему нацвалюта ставит антирекорды к евро и к чему готовится тем, кто зарабатывает в гривне, а тратит — в Европе.

По состоянию на 01 августа курс гривны к евро Нацбанк зафиксировал на уровне 44,4016 грн. К 28 августа евровалюта уже не только пробила психологический уровень в 46 грн., но и закрепилось на отметке в 46,1041 грн. Такой скачок меньше, чем за месяц, — дело серьезное.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Гривна активно девальвировала, как на межбанке, так и на наличном рынке.

Межбанк (евро) в августе

Наличный курс евро в августе

Победители и проигравшие

Резкое падение гривны относительно евро пугает украинский бизнес и граждан. Бизнес, в первую очередь, импортеров, — из-за роста налогов и сборов, привязанных к официальному курсу евро. На потребителях резкое укрепление евровалюты сказывается в виде подорожания импортных товаров.

Ситуация заставляет нервничать и тех, кто ранее делал ставку на сбережения в долларе, и теперь боится, что прогадал. Страдают от резкого роста курса евро украинцы, которые в условиях войны выехали в страны Европы, но продолжают удаленно работать в Украине и получать зарплату в гривне: их заработки в пересчете на евро быстро «худеют» на фоне дорожающей жизни.

Довольны ростом курса евро экспортеры, которые получают валютную выручку в этой валюте — они стали получать больше гривны при ее продаже на межбанке. Частично выигрывает от такого роста курса евро и государство, так как большинство основных таможенных сборов (например, тот же акциз на топливо) привязаны к официальному курсу евро.

Да и получаемая сейчас от наших западных партнеров финансовая помощь при росте курса евро в гривневом эквиваленте становится больше, что позволяет активнее наполнять бюджет и финансировать расходные статьи.

Правда, надо понимать, что стремительный рост курса евро дает дополнительное топливо для раскручивания инфляции. Ведь местные продавцы сразу закладывают в ценники по импортным товарам максимально высокий курс евро. Соответственно, добавляется работы НБУ, главная задача которого — удержание ценовой стабильности.

Бумерангом «прилетит» стремительный рост евро в Украине к Минфину, так как на обслуживание внешних валютных долгов в евро в гривневом эквиваленте будет уходить значительно больше, чем было заложено ранее в бюджете.

По состоянию на конец первого полугодия 2024 года, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины по валютной структуре был распределен следующим образом:

доля евро — 35%,

доллары США — 26%,

гривна — 25%,

СПЗ — 10%,

в других валютах (в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах) — 4%.

Нужно учесть, что за июль с учетом международных поступлений финпомощи от ЕС, доля долгов в евро только увеличится.

Но даже при сохранении доли евро в валютной структуре госдолга в 35%, получаем, что августовский рост официального курса евро на 1,7 гривны на евро добавит к стоимости самого долга за счет только валютной переоценки евровалюты порядка 62,12 млрд гривен.

В этих условиях «выигрыш» государства от увеличения налогов и сборов, привязанных к официальному курсу евро на фоне роста внешней задолженности Украины в гривневом эквиваленте при таком взлете курса евро весьма сомнителен.

Есть еще положительные переоценки ЗВР НБУ по суммам в резервах в евро, но и они также должны быть скорректированы на отрицательные суммы по обязательствам НБУ в евро. И не факт, что в итоге, все эти переоценки не сведут весь «выигрыш» государства от сложившейся ситуации с курсом евро к минимуму.

А с учетом еще и усиления инфляционных процессов эффект от августовского скачка евро к гривне — достаточно негативный фактор для нашей экономики.

Что же происходит с евро в мире и в Украине

Если еще на 5 августа соотношение пары евро/доллар был на уровне около 1,08, то к 28 августа оно уже находится на уровне 1,11504. То есть рост почти на 3,5 американских цента на евро. 1 цент сейчас это около 41,3 копеек, получаем рост курса в гривневом эквиваленте за этот период уже почти на 1,45 гривны на евро.

Динамика пары евро/доллар

Котировки единой европейской валюты взлетели до новых годовых максимумов 1,12 против доллара на фоне «мягкой риторики» главы ФРС в отношении ставок. Джером Пауэлл на пресс-конференции прошедшего в Джексон-Хоуле симпозиума мировых ЦБ (23 августа) заявил, что крупнейшая мировая экономика готова к началу смягчения денежно-кредитной политики благодаря выходу траектории инфляции к целевому уровню 2%-2.5% в год.

Глава FED пока не сделал акцент на потенциале снижения ключевой ставки (вероятно это произойдет на сентябрьском заседании), но фьючерсы уже прогнозируют ее возможное сокращение до диапазона 4,5%-4,75% к декабрю (текущий уровень ставки по федеральным фондам составляет 5,25%-5,5%).

Данный расклад привел к ускоренному сокращению долларовых позиций игроками стратегий Carry Trade, и теперь инвесторы сфокусируются на монетарных сигналах от европейского регулятора. Важными для принятия решения в пользу снижения ставок ЕЦБ могут выступить данные по инфляции за август в ближайшую пятницу.

По мнению представителей UBS, замедление темпов роста экономики США может привести к ослаблению доллара в связи со смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Таким образом, аналитики организации допускают рост курса евро к американской валюте выше отметки 1,15 к следующему году.



К международному фактору скачка евро относительно доллара стоит добавить постепенный рост доллар на украинском межбанке.

Курс доллара на межбанке 1−28 августа



Если 1 августа уровень котировок доллара на межбанке был в пределах 41,165/41,185 гривен, то уже 28 августа на момент написания статьи — 41,25/41,29 гривен. То есть рост курса продажи доллара на межбанке за эти дни — это около 10,5 копеек на долларе.

При этом, в моменте котировки продажи доллара на торгах поднимались выше 41,4 грн. за доллар.

Синергия роста курса доллара на украинском межбанке в августе и стремительный рост евро по отношению к доллару на международных площадках как раз и дали столь внушительный взлет курса евро по отношению к гривне.

Наличный рынок это все также переносит на свои окончательные ценники по евровалюте с учетом еще и своей наценки за доставку банками наличного евро в Украину и другие затраты, завязанные на наличности.

Стоит ли сейчас активно скупать евро

Если у вас нет значительных обязательств в евро, которые нужно выполнять в ближайшее время, то я бы не советовал активно скупать евро именно сейчас. Потому что сейчас на относительном пике и курс доллар/гривна и курс евро/доллар, что и привело к значительному скачку евро в Украине. А покупать валюту на пике — идея не из лучших.

Исторически с декабря 2021 года по август 2024 года коридор по паре евро/доллар был в пределах от 0,98 до 1,1376 доллара, то есть сейчас уже почти на историческом максимуме за последние более двух с половиной года.

В ближайшее время календарь экономических событий будет насыщен как в Европе, так и США стандартным набором статданных по ЕС и Америке. Плюс 18 сентября пройдет заседание ФРС, на котором ожидается возможное начало цикла снижения процентных ставок, а до этого, 12 сентября, пройдет аналогичное заседание ЕЦБ.

Нарастает также геополитическая и военная напряженность во всем мире, что неизбежно отразится и на валютном рынке.

Пик напряженности придется на ноябрь, когда к этим факторам добавятся еще и выборы в США. Все эти новости даже по отдельности способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что немедленно скажется и на курсе евро в Украине. Микс всех этих событий гарантирует серьезные валютные ралли по паре евро/доллар в октябре и, как минимум, до середины ноября.

Поэтому делать ставку только на дальнейшее укрепление позиций евро относительно доллара в мире опасно. Хотя с учетом украинской специфики постепенная девальвация гривны относительно доллара частично может компенсировать ситуативные проседания евро относительно доллара на внешних рынках. Но ведь после взлетов пары евро/доллар (что мы наблюдаем сейчас), как показывает практика, всегда следует коррекция с откатом евро относительно доллара.

На сегодняшний момент я бы ориентировался на глобальный коридор по евро/доллар в перспективе на ближайшие два-три месяца в пределах от 1,095 до 1,12 доллара за евро с частыми сменами тренда на фоне мировых политических, экономических и военных новостей.

Учитывая, что наш Нацбанк может только влиять на курс доллара относительно гривны (через ценники своих интервенций на межбанке, их тактику и объемы), то, скорее всего, сейчас НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривны с темпами в 5−15 копеек в неделю на долларе и периодическими небольшими ситуативными укреплениями гривны.

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Тогда в итоге, к сентябрю-ноябрю этого года мы придем к уровням курса доллара на межбанке в пределах коридора покупок/ продаж 41,00−41,70 грн., а на наличном рынке — в пределах ценников покупки/продажи от 40,90 до 42 грн. за доллар.

В этом случае при моем прогнозе на эти два-три месяца по паре евро/доллар от 1,095 до 1,12 доллара за евро и вышеуказанных котировках украинского межбанка и наличного рынка, коридор колебаний по евро в сентябре-ноябре этого года будет в пределах:

межбанк по евро — от 44,89 до 46,70 грн.,

на наличном рынке — коридор ценников по евровалюте будет в пределах от 44,78 до 47,04 грн.

В этом случае, скупка сейчас наличного евро в пределах от 46,40 гривен и выше — достаточно рискованное действие.