В ЕС выпустили первый регулируемый стейблкоин с привязкой к евро

Banking Circle запустил стейблкоин EURI, привязанный к евро , соответствующий правилам MiCA. Токен уже попал на самую крупную криптобиржу Binance .

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EURI считается первым стейблкоином регулируемым MiCA, выпущенным и обеспеченным банком в ЕС.

MiCA — так называют закон о регуляции криптоактивов, в частности стейблкоинов. Согласно документу, операторы стейблкоинов обязаны получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС и соблюдать требования по обеспечению стабильности своих токенов.

Запуск EURI обеспечивает дополнительную конкуренцию на рынке стейблкоинов ЕС, который исторически отставал от долларовых стейблкоинов.

Все фиатные средства, полученные от владельцев EURI в обмен на токены, будут отделены и сохраняться в виде наличных или эквивалентов наличных. Эти средства будут размещены в структуре, защищенной от банкротства. Также токен подлежит аудиту, который будет проводить фирма более высокого уровня. Владельцы могут обменять EURI на евро по нарицательной стоимости в любое время.

Binance залистит EURI 28 августа. Криптобиржа пока не будет брать комиссию за торговлю EURI. Новые пары, которые добавляются на бирже: EUR/EURI и EURI/USDT.

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