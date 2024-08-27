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27 августа 2024, 12:38 Читати українською

В ЕС выпустили первый регулируемый стейблкоин с привязкой к евро

Banking Circle запустил стейблкоин EURI, привязанный к евро, соответствующий правилам MiCA. Токен уже попал на самую крупную криптобиржу Binance.

Banking Circle запустил стейблкоин EURI, привязанный к евро, соответствующий правилам MiCA.

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EURI считается первым стейблкоином регулируемым MiCA, выпущенным и обеспеченным банком в ЕС.

MiCA — так называют закон о регуляции криптоактивов, в частности стейблкоинов. Согласно документу, операторы стейблкоинов обязаны получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС и соблюдать требования по обеспечению стабильности своих токенов.

Запуск EURI обеспечивает дополнительную конкуренцию на рынке стейблкоинов ЕС, который исторически отставал от долларовых стейблкоинов.

Все фиатные средства, полученные от владельцев EURI в обмен на токены, будут отделены и сохраняться в виде наличных или эквивалентов наличных. Эти средства будут размещены в структуре, защищенной от банкротства. Также токен подлежит аудиту, который будет проводить фирма более высокого уровня. Владельцы могут обменять EURI на евро по нарицательной стоимости в любое время.

Binance залистит EURI 28 августа. Криптобиржа пока не будет брать комиссию за торговлю EURI. Новые пары, которые добавляются на бирже: EUR/EURI и EURI/USDT.

Топ найкращих криптобірж в Україні

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:56
#
Не відстають:))
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