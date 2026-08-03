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3 августа 2026, 8:10 Читати українською

Курс доллара в августе 2026 года: сможет ли НБУ удержать гривну ниже 45 грн

В июле 2026 года НБУ удержал доллар в боковом коридоре 44,5−45,0 грн. Вливаниями более $1 млрд в неделю регулятор закрывал дефицит валютного рынка на фоне нараставшего негатива. Такова была цель — удержать рынок. И Нацбанк это сделал, несмотря на политические перестановки с заменой Кабмина, картонковый майдан, и главное — начало жесткой блокады портов и эскалации обстрелов. В итоге июль стал третьим месяцем за весь период независимости по объему валютных вливаний в рынок — $4,8 млрд. Но, кажется, мы переживаем последний месяц удержания «любой ценой».

В июле 2026 г.

В конце июля на помощь НБУ пришел мировой рынок, где евро стремительно восстановил позиции по отношению к доллару. Это позволило зафиксировать доллар по отношению к гривне за счет удорожания евро.

Валютный рынок в июле в цифрах

Доллар

Стоимость наличного доллара за июль практически не изменилась: снизилась с 45,00 до 44,95 грн (-0,1%). С начала года — плюс 5,9%. Официальный курс снизился на 0,3% — до 44,69 грн.

Евро

Официальный курс евро вырос на 0,2% — до 51,25 грн, наличный евро повысился на 0,5% — до 51,75 грн. С начала года евро в наличке выросло на 3,3%, в официальном — на 2,8%. На мировом рынке пара евро/доллар за июль укрепилась на 1% — с 1,142 до 1,153.

Бивалютная корзина

Наличная бивалютная корзина за месяц выросла на 0,2%, с начала года — на 4,6%. Официальная — за месяц минус 0,1%, с начала года — плюс 4,1%.

Баланс рынка в июле

Межбанк: экстремальная нагрузка на ЗВР остается

Структура месяца — неоднородная. В первой половине нефтяной шок и пауза агроэкспортеров увеличили дефицит валюты на межбанке до $165−175 млн в сутки. Но во второй половине этот дефицит несколько снизился: небольшое облегчение дали дополнительные продажи валюты из-за необходимости компаний рассчитываться с бюджетом по результатам месяца и возвращения части продавцов.

Среднесуточное предложение валюты за месяц выросло на 2,3% — до $231,6 млн, здесь сказался агросезон, но потенциал наших сельхозпроизводителей сдерживается блокадой портов. Кроме того, снизился и среднесуточный спрос на валюту, который составлял $382,5 млн (-3,9% м/м). Самыми активными покупателями были трейдеры топлива и удобрений.

Среднесуточный дефицит валюты на межбанке составил $150,9 млн (-12,1% м/м). Казалось бы, облегчение, но, по сравнению с июлем 2025 года, дефицит вырос на 48,8%, и мы до сих пор остаемся в зоне экстремальной нагрузки на резервы. Сейчас это структурная проблема, а не циклическая.

Наличный рынок: спрос снова растет

Июль на наличном рынке прошел в двух фазах. Сезон отпусков и откат курса от максимумов первой половины сдерживали покупателей, они «подбирали на откате». В конце месяца, с пониманием растущих рисков, спрос начал расти.

Среднесуточная покупка: $87,2 млн (-2,9% м/м), продажа: $65,6 млн (-1,7% м/м).

Общий дефицит и интервенции НБУ

Общий среднесуточный дефицит (межбанк + наличные деньги): $172,5 млн (-11,4% м/м). Но, по сравнению с июлем 2025 года, дефицит вырос на 49,2%. Структурная проблема никуда не делась.

НБУ для удержания рынка закрывал дефицит июля валютными интервенциями на уровне $4 793 млн (-5,8% м/м). Июль 2026 года стал третьим, по объемам, историческим уровнем. Больше всего было только в декабре 2024 года ($5 284 млн) и в июне 2026 года ($5 087 млн). То есть три самых дорогих месяца поддержки гривны в современной истории, и два из них подряд — июнь и июль.

За весь месяц НБУ символически купил всего $2 млн. Но эта покупка была важной подсказкой для рынка относительно нижнего предела коридора колебаний доллара.

Главное за июль 2026 года:

Поступления от партнеров продолжаются. В июле зашло: $3,35 млрд от Всемирного банка, около $690 млн от МВФ, €3,47 млрд от ЕС за Ukraine Support Loan.

Именно эти средства предоставили НБУ ресурс для продления рекордных интервенций. Резервы удерживаются на приемлемом уровне. Но МВФ при выделении транша зафиксировал задержки с реформами и невыполнение июньского ориентира по чистым международным резервам. Структурных маяков стало на семь больше. Законы-маяки до сих пор не подписаны. Рада ушла на каникулы до 18 августа. Неопределенность по поводу последующих поступлений сохраняется, и это реальный риск этой осенью. МВФ уже несколько раз отсрочивал выполнение задач для Украины, но делать это постоянно он не будет.

НБУ впервые с декабря 2024 года повысил учетную ставку до 15,5%. Решение 30 июля стало главным сигналом месяца. Повышение на 0,5 п.п. стало антиинфляционной реакцией регулятора на топливный шок, давление затрат и девальвационные ожидания.

В то же время НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 10%, но повысил прогноз роста ВВП до 1,8%. Повышение ставки может поддержать гривну через рост привлекательности гривневых ОВГЗ и депозитов и дает сигнал рынку, что НБУ занимает жесткую позицию и не собирается «сдавать» гривну легко. Но само по себе повышение ставки фундаментальный дефицит валюты не устраняет.

Нефть и топливный шок. Из-за новой волны эскалации вокруг Ирана Brent повышался до $90−100 за баррель, в отдельные дни и выше. Цены на бензин и дизель в Украине резко выросли, трейдеры топлива и удобрений активно выходили на межбанк за долларом. При этом следует также учитывать, что жатва требует в три раза больше топлива, чем посевная кампания. Мало того, что запороли ценами посевную в марте, да еще и на жатву по ценам выходим на максимумах.

Тарифный удар. С 1 августа тарифы «Укрзализныци» на грузовые перевозки растут на 30%. Укрэнерго повысило тариф на услуги по передаче электроэнергии для бизнеса на 25%. Вместе с более дорогим топливом наблюдаем новый виток роста себестоимости аграрного, металлургического и сырьевого экспорта. Это бьет и по конкурентоспособности, и по марже, которая дополнительно будет сдерживать продажу валюты экспортерами осенью.

Металлургия под дополнительным давлением. С 1 июля 2026 года ЕС ввел новые квоты — всего 1,05 млн тонн беспошлинно, то есть на 60% меньше, чем фактический экспорт 2025 года. Все, что будет продаваться свыше квоты, будет облагаться пошлиной в 50%. Потери оцениваются в $850 млн — $1,2 млрд в год. Портовая блокада уже спровоцировала временную остановку или сокращение работы Южного и Полтавского ГОКов. Вместе с подорожанием железнодорожной логистики теперь имеем риск падения еще одного крупного источника валюты.

Новый Кабмин и внутренняя нестабильность. В Украине меняется состав правительства. Мы уже имеем нового премьера Сергея Корецкого, ранее возглавлявшего ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта», а также работавшего в НАК «Нафтогаз Украины». Но Верховная Рада ушла на каникулы, не проголосовав за министров обороны, МВД и внешних отношений (квота Президента), а отставка Михаила Федорова с поста министра обороны вызвала общественное непринятие. Не хватает ПВО, не подписаны законы-маяки.

Курсовой прогноз на август 2026 года

Август может стать месяцем, когда, наконец, сезонные тенденции и фундаментальные факторы заработают одновременно — и то, и другое будет играть против гривны. Так случилось, что все предыдущие месяцы 2026 года были абсолютно нестандартными, с точки зрения сезонности для валютного рынка, начиная с января. Однако август может вернуть рынок к сезонным стандартам.

Во-первых, статистически август для гривны по отношению к доллару в среднем в основном девальвационный. За 26 лет в 15 случаях из 26 гривна в августе ослабевала по отношению к доллару в среднем на 1,15%.

Во-вторых, портовая блокада выходит на полный эффект. Временной лаг между остановкой отгрузок и фактическим сокращением поступления выручки составляет 2−4 недели. Следовательно, эффект должны почувствовать уже в августе. Потенциально можем получить минус $25 млн в сутки в предложении в базовом варианте, до $50−60 млн — при ухудшении ситуации, а при негативном сценарии — до $75 млн в сутки. Разумеется, это добавляется к дефициту, который НБУ будет либо закрывать дорогими интервенциями и тратить резервы, либо будет вынужден ослабить гривну.

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В-третьих, импорт растет. Закупка газа в хранилища, подготовка бизнеса к осеннему сезону, восстановление запасов после обстрелов.

В-четвертых, население после сезона отпусков переходит к накоплению валюты. Подготовка к зиме, девальвационные ожидания, накопления из-за возможного риска вынужденной будущей релокации. Допускаю, что уже во второй половине августа увидим заметный рост наличного спроса.

В-пятых, возрастают риски ухудшения отношений с МВФ. Одни законы-маяки МВФ до сих пор не подписаны, другие — не проголосованы. Если Рада после 18 августа не проголосует, риск задержки следующих траншей становится реальным. И это также фактор давления, который опасен при увеличении дефицита валюты. Да и вообще, МВФ выступает за большую гибкость валютного рынка.

Вместе с тем есть и сдерживающие факторы для ослабления гривны:

В первую очередь это повышение ставки НБУ до 15,5%, которое потенциально увеличивает привлекательность гривневых ОВГЗ и депозитов. Если банки реально подтянут ставки по депозитам, а Минфин пойдет на увеличение первоначальной доходности, часть спроса переориентируется на гривневые инструменты. При этом резервы остаются на достаточном уровне, что позволяет держать курс хоть весь август.

Плюс пара евро/доллар показала значительное восстановление после решения ФРС по ставке и сильной статистике Европы. Если пара вернется в свой долгосрочный коридор 1,15−1,18, это позволит удерживать доллар за счет роста курса евро. Ну и внешнее финансирование, хоть и с оговорками, но поступает.

Базовый сценарий (вероятность 70%): переход в новую курсовую зону

НБУ не сможет и дальше «заливать» рынок валютой для покрытия дефицита теми же темпами при ухудшении условий. Давление на резервы становится неприемлемым. В итоге курс переходит границу 45,0 грн/долл, а регулятор молча соглашается с этим, фактически подтверждая тенденцию. Межбанк 45,0−46,0 грн/долл, наличный доллар выходит на 45,20−46,00 грн. Этот сценарий отвечает и экономической логике, и сезонности, и позиции МВФ по отношению к гибкости.

Наличный евро: 50,50−52,00 грн. Широкий диапазон из-за неопределенности пары евро/доллар. При возврате пары до 1,17+ евро до 52,5 грн. При падении до 1,12 есть риск выхода ниже 51,0. Пока EUR/USD восстанавливается, склоняюсь к верхней части диапазона.

Оптимистический сценарий (10%): восстановление EUR/USD свыше 1,17, деэскалация вокруг Ирана, нефть ниже $80.

Плюс успешная переориентация экспортных потоков через сухопутные маршруты и порты Европы, или взаимные договоренности по зерновым коридорам. Доллар удерживается около 44,75−45,25, евро возвращается к 52−52,50. Это реальный сценарий при подписании законов-маяков и подтверждении новых траншей.

Негативный сценарий (20%): длительная блокада портов, ограниченные возможности для перенаправления украинского экспорта, высокие цены на топливо и тарифы УЗ обездвижат значительную часть экспортеров.

Отсутствие перспектив по деэскалации до конца сентября. EUR/USD ниже 1,12, нефть выше $95. НБУ допускает выход доллара к 46,00−46,50 грн. Давление на резервы становится критическим, МВФ настаивает на гибкости. Этот сценарий становится еще более вероятным, если Рада не проголосует законы-маяки после 18 августа.

Повторюсь еще раз. Девальвационный тренд никуда не исчез, движение не завершено. Сохраняю оценку на конец 2026 года 45,5−46,7 грн за доллар, при условии выхода на энергетическое перемирие и ритмичного внешнего финансирования.

Август наконец-то расставит точки над «i». Либо НБУ получит передышку и продолжит удержание, либо рынок выходит из боковика 44,5−45 и переходит на новые уровни. Я склоняюсь ко второму. Но не в первую неделю. Регулятор еще минимум неделю будет наблюдать.

За чем следим в августе 2026 года

1 августа — повышение тарифов Укрзализныци на 30%. Прямой рост себестоимости аграрного и металлургического экспорта. Следим за реакцией экспортеров на межбанке: активизируются ли продавцы или, наоборот, придерживают.

3 августа — выходит опрос предприятий НБУ за июль. Это будет первая оперативная оценка влияния портового кризиса, дорогостоящего топлива и новых тарифов на реальный сектор. Важно посмотреть новые заказы и занятость.

4 августа — размещение Минфином ОВГЗ после решения НБУ по ставке. Оцениваем спрос, доходность.

6 августа — выходит Инфляционный отчет НБУ. После повышения ставки до 15,5% рынок будет оценивать риск дальнейшего усиления. Смотрим на прогнозы инфляции, резервов и темпов получения внешней помощи.

7 августа — выходит статистика по рынку труда США. Сильная занятость поддержит доллар и усилит давление на EUR/USD. Слабые данные станут облегчением для гривны из-за роста евро.

До 10 августа — подтверждение статуса критически важных предприятий. Около 20% предприятий должны подтвердить статус заново. Проблемы с подтверждением, ухудшение кадрового обеспечения.

10 августа — появится официальная статистика по инфляции в Украине за июль, 12 августа — CPI США. Ускорение американской инфляции поддержит доллар и может усугубить ожидание повышения ставки ФРС. Рост украинской — усилит аргументы за жесткую позицию НБУ и риск дальнейшего повышения ставки.

18 августа — Рада выходит из каникул. Голосование законов-маяков МВФ — ключевое условие для следующих траншей. Если не проголосуют в ближайшие недели, неопределенность по внешнему финансированию затянется до сентября. И это уже будет серьезно.

19 августа — увидим протокол ФРС за июльское заседание. Риторика по инфляции и ставкам — сигнал для EUR/USD на остаток августа.

26−29 августа — Джексон-Хоул. Симпозиум центральных банков. Изменение ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБ может спровоцировать существенные движения EUR/USD и, соответственно, EUR/UAH. Это ежегодно одно из самых важных событий для глобальных валютных рынков.

Состояние портов и аграрного экспорта, логистики — еженедельный мониторинг. Это сейчас самый важный структурный фактор для гривны. Каждую неделю блокады — минус валютная выручка в августе-сентябре.

Нефть и Ормуз. Укрепление свыше $90−95 — новая волна спроса на топливо. Снижение до $75−80 при стабилизации вокруг Ирана — заметное облегчение для рынка и аргумент для гривны.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
Источник: Минфин
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