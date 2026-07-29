Порты остановились: что будет с экспортом урожая и курсом доллара в Украине

На прошлой неделе в Украине остановилось морское судоходство. Иностранные корабли прекратили заходить в порты Большой Одессы. Через одесские порты шло больше 90% зернового экспорта, а это, напомним, источник немалой части валютных поступлений в нашу страну. «Минфин» разбирался, как «блокировка» морских портов отразится на экспорте и курсе доллара.

«Не заходят как судна под погрузку зерновых на экспорт, так и другие корабли, в том числе с импортом, следующим в нашу страну. Как будет дальше — пока неясно», — рассказал «Минфину» Александр Лазарев, глава координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Одессе и сопредседатель Таможенного комитета ЕБА.

И хотя трейдеры и власти ищут альтернативные логистические маршруты для вывоза урожая, Минэкономики уже спрогнозировало, что даже потеря трети зерновых мощностей одесских портов может уменьшить валютную выручку от агроэкспорта примерно на 900 млн ежемесячно, — отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, недополучение валютной выручки может составить от $0,5 до $1,5 млрд в месяц, в зависимости от того, как будут развиваться события дальше.

«Это значит, что предложение валюты на межбанке может сократиться на 10−30% в день. Ежедневный объем выставляемого на продажу доллара составляет порядка 250 млн. Даже минус $25 млн — это уже серьезный вызов для рынка, не говоря уже о недостаче $75 млн. Чтобы закрыть эту дыру, Нацбанку придется увеличить объем валютных интервенций. Есть ли у него такая возможность? Да, сейчас есть — золотовалютные резервы вполне позволяют это делать. Но, если „экспортный кризис“ затянется, не исключено, что регулятор в какой-то момент примет решение ослабить гривну», — считает Шевчишин.

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Как украинские порты оказались «заблокированными»

Обстановка в портах Большой Одессы накалялась несколько недель подряд.

Враг наносил массированные удары по нашей портовой инфраструктуре и суднам. Это привело к резкому росту страховых премий, а также перебоям с закупками зерна, и, как следствие — снижению цен на него на внутреннем рынке.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, страховые премии выросли в пять раз. Кроме того, команды иностранных судов начали требовать доплаты за риски. Это резко снизило прибыльность фрахта для судовладельцев.

Удары по терминалам и снижение морского трафика вынудило трейдеров уменьшить закупки зерна.

Как говорит глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, на юге страны сейчас массово собирают зерно нового урожая, причем общий вал даже выше, чем в прошлом году.

Но продавать урожай фермерам сложно. «Цены нет. Несмотря на то, что мировые ценники на зерно сейчас зашкаливают, украинским аграриям предлагают меньше, чем в прошлом сезоне. И это при том, что за последний год выросла стоимость топлива, средств защиты растений, удобрений, то есть себестоимость зерна увеличилась», — рассказал Томич.

На прошлой неделе ситуация в портах еще больше усложнилась. О временном прекращении работы в Черноморском порту заявила крупная контейнерная компания Maersk (грузы станут переправляться на румынскую Констанцу). Кроме того, об остановке своей операционной деятельности на территории Одесской области сообщила группа компаний Allseeds. Также был поражен индийский сухогруз и погибли люди. Именно эти факторы стали решающими для иностранных судовладельцев, вынудив их окончательно отказаться от захода в украинские порты, — говорит Пендзин.

По словам министра агрополитики Тараса Высоцкого, решение приостановить заходы приняли сами судовладельцы, государство никаких ограничений на движение судов не принимала.

Он добавил, что правительство работает над решениями, которые должны помочь бизнесу восстановить судоходство, но их детали не раскрыл.

Олег Пендзин добавил, что, скорее всего, урожай в новом сезоне будет транспортироваться по той же схеме, как и в период блокады морского коридора в начале войны.

«Сначала на Рени авто или железнодорожным транспортом, затем — перегрузка на баржи и транспортировка до румынской Констанцы, а оттуда — по маршрутам на сухогрузах. Проблем тут несколько. Во-первых, ценник. Альтернативная логистика намного дороже морской, поскольку придется несколько раз перегружать продукцию. Это может еще больше обвалить закупочные цены на зерно на внутреннем рынке — в итоге пострадают аграрии.

Во-вторых, из-за снижения уровня воды речной путь также на сегодня проблемный, поскольку не позволяет полноценно загружать баржи. Через EC, напомню, украинское зерно вывозиться не может, даже транзитом. Пойдет ли Европа нам на уступки в этом вопросе — пока неясно", — говорит Пендзин.

Минус 30% по экспорту?

По итогам первого полугодия 2026 года, украинские порты обработали 42,4 млн тонн грузов. При этом из-за активизации вражеских атак уже на середину июля Ассоциация аграриев Украины сообщала, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты.

Глава компании Spike Brokers Александр Соловей отмечает, что пропускная способность железнодорожного транспорта составляет примерно 1,2 млн тонн в месяц, автомобильного — около 600 тысяч тонн, а дунайского кластера — порядка 2,5 млн тонн. То есть «альтернативный вариант экспорта» может обеспечить перевозку 4,4 млн тонн зерна в месяц.

Для сравнения: в июне 2026 года через порты отгрузили на экспорт порядка 3,5 млн тонн. А до активизации атак морем вывозили в отдельные периоды до 6 млн тонн зерна в месяц. То есть, в теории, альтернативные маршруты могут взять на себя портовые грузы, но полностью все объемы не перекроют. При этом озвученный логистический потенциал можно реализовать, только если весь механизм будет работать «как часы».

Что вовсе не гарантировано, учитывая регулярные атаки на железнодорожную инфраструктуру и очереди на границах. Кроме того, как говорит Пендзин, в «высокий сезон», когда через Констанцу будет активно вывозиться румынский урожай, украинскому зерну придется «стоять в общей очереди». Поэтому, на практике, как говорят эксперты, альтернативная логистика может «базово» обеспечить экспорт только 2 млн тонн зерна. Что намного меньше тех объемов, которые вывозились через морской коридор.

Эксперты пока затрудняются сказать, насколько в реальности может сократиться экспорт украинского зерна, все будет зависеть от того, как долго продлится «морская блокада», как сработают альтернативные маршруты и т. д. Предварительно говорят об угрозе снижения экспорта до 30% и более. Что может уменьшить валютные поступления в Украину на порядка $900 млн в месяц. Для сравнения: за неделю, с 13 по 17 июля, Национальный банк для поддержки курса гривны продал на межбанковском рынке валюту на $1 074,31 млн. Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года. по предварительным данным. составили $51,3 млрд.

Шевчишин говорит, что, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация дальше, валютная выручка от продажи зерна на внешние рынки может сократиться на сумму от $0,5 до $1,5 млрд в месяц.

Как это повлияет на курс доллара в Украине?

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Что будет с курсом: эксперты назвали сценарии

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин рассказал «Минфину», что для валютного рынка ключевой будет длительность перебоев с экспортом.

«Пауза на несколько дней или недель преимущественно будет означать смещение валютных поступлений во времени: грузы будут накапливаться, а часть потоков смогут переориентировать на дунайские порты, железную дорогу и сухие порты. Но эти маршруты имеют меньшую пропускную способность и являются более дорогими. При таком сценарии НБУ может компенсировать временное уменьшение предложения валюты интервенциями, поэтому резкой девальвации гривны только из-за короткой паузы может и не произойти», — отметил Данилишин.

По словам Шевчишина, если валютная выручка уменьшится на 500 млн в месяц, то предложение валюты упадет на 10% в день. Если же на 1,5 млрд — то на 30%.

«Ежедневное предложение валюты составляет порядка $250 млн, соответственно, оно может сократиться на сумму от 24 до 75 млн.

Это достаточно большая «дыра», но Нацбанка может перекрыть ее за счет увеличения объема валютных интервенций — такая возможность у регулятора на сегодня есть", — добавил эксперт.

Но ситуация может измениться, если проблемы с экспортом зерна затянутся.

«Если ограничения будут длиться несколько месяцев, часть экспорта будет уже не отложенной, а фактически потерянной. Это будет означать уменьшение продаж валюты экспортерами, ухудшение торгового баланса, подорожание фрахта и страхования, а также проблемы с оборотными средствами для аграрных и промышленных предприятий.

Уязвимость усиливает уже существующий товарный дефицит: во втором квартале 2026 года Украина импортировала товаров на $25,9 млрд, тогда как экспортировала на $10,9 млрд. То есть дополнительное сокращение экспорта будет углублять структурный дефицит валюты", — отметил Данилишин. «Иными словами, плохо станет уже всей экономике», — добавил Забловский.

В то же время, по словам Данилишина, снижение экспорта не транслируется в курс гривны один к одному.

«На валютный рынок также влияют объемы импорта, бюджетные расходы, международное финансирование, ожидания населения и бизнеса. По состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $51,3 млрд и покрывали 5,2 месяца будущего импорта. Это дает НБУ достаточный запас для сглаживания краткосрочных колебаний в пределах режима управляемой гибкости. Но длительный портовый кризис будет требовать все больших валютных интервенций и создавать стойкое давление на постепенное ослабление гривны, особенно, если она совпадет с задержками международной помощи или высоким спросом на импорт», — пояснил «Минфину» Богдан Данилишин.

«То есть краткосрочная пауза — это прежде всего задержка валютной выручки. Многомесячное ограничение морского экспорта — это уже реальное сокращение годовых валютных поступлений, усиление девальвационного давления и дополнительный инфляционный риск», — подытожил Данилишин.