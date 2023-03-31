Курс доллара продолжает снижаться: что происходит?

Завершающаяся неделя прошла достаточно позитивно для гривны. Она укрепилась на наличном рынке и удержала все свои позиции на межбанке, несмотря на завершение отчетного периода в украинских компаниях, периодически возрастающую активность покупателей валюты на торгах, напряженную обстановку на фронте, а также участившиеся атаки российских дронов и обстрелы всей территории Украины и Киева.

Спрос на валюту был закрыт как за счет продаж экспортерами (в основном, аграриями), так и за счет нечастых, но все же активных интервенций Нацбанка по продаже доллара в момент его нехватки на межбанке.

В итоге, без особых сложностей для регулятора безналичный доллар остался в пределах коридора 36,5686−36,9343 гривны, а курс евро на межбанке полностью зависел от поведения пары евро/доллар на внешних рынках. Колебания евровалюты на внешних площадках были достаточно серьезными:

И это позволяло украинским продавцам евровалюты с «крепкими нервами» прилично зарабатывать на периодических взлетах котировок евро относительно гривны.

Если начиналась неделя на торгах по евро с уровня 39,3587/39,7523 гривен, то к фактическому завершению пятничных торгов 31 числа на 15:00 по Киеву котировки евровалюты уже поднялись до 39,7427/40,1401.

И в итоге, за период с 27-го по 31-е марта евро на межбанке вырос на уже существенные 39 копеек, что было отличной новостью для всех продавцов евровалюты и неприятными дополнительными расходами для ее покупателей.

Что происходило на наличном рынке

На наличном рынке наблюдалось укрепление гривны относительно доллара, что нехарактерно для воюющей страны в условиях принятия правительством и Верховной Радой решения об увеличении расходной части бюджета на рекордную сумму более 0,5 трлн гривен на обеспечение потребностей военных. В первую очередь, на выплату им зарплат и доплат, связанных с войной.

Не совсем логичное поведение наличного курса связано с несколькими ситуативными факторами:

1. кратковременный рост предложения наличной валюты со стороны фермеров-аграриев, которые, несмотря на войну, сейчас проводят посевные работы. И традиционно, часто сдают наличную валюту, в которой держали свои сбережения во время зимы, чтобы закрыть свои гривневые траты.

2. очередные активные сдачи валюты валютными депозитными вкладчиками, купившими ее ранее на трехмесячные депозиты и играющими на разницах курса покупки этой валюты на депозит три месяца назад и действующим сейчас рыночным курсом.

Раньше разница этих курсов достигала 2−3 гривен и более, что делало такие депозиты супервыгодными. Сейчас наличный курс приема валюты сократился до менее 1 гривны, и валютные вкладчики, которые зарабатывали ранее на этой схеме, теперь, на опасениях дальнейшего быстрого падения наличного курса, активно ее сдают.

При этом частично перевкладываясь уже в гривневые короткие депозиты или в ОВГЗ, по которым нет налогообложения. Этим дополнительным предложением валюты они только еще больше придавливают курс приема в обменниках и позволяют владельцам обменников продолжать играть «на понижение».

3. новости о выходе на финишную прямую переговоров с МВФ по получению Украиной кредита на общую сумму порядка $15,6 млрд в течение следующих 48 месяцев, которые психологически страхуют гривну.

Но «вишенкой на торте» тут является не только получение этих средств, но и расчеты чиновников на получение, благодаря этой программе Фонда, и еще около $40 млрд от доноров и партнеров для покрытия финансовых потребностей Украины.

В сочетании с выполнением графика поступления международной помощи от наших западных партнеров для покрытия дефицита бюджета, и при этом с обязательством Украины не проводить «латание» бюджетных дыр эмиссионным путем, — это серьезная заявка на относительную стабильность курса нацвалюты в ближайшее время даже в условиях повышения более чем на 0,5 трлн гривен расходов на оборону.

Получит ли правительство, в итоге, все ожидаемые западные деньги или нет — это еще вопрос, так как в соглашении с Фондом Украина взяла на себя много «домашних заданий» по возврату к уровню довоенных налогов, а также изменениям в экономическом блоке.

В первую очередь, поднятию тарифов на ЖКХ, усилению администрирования сбора фискальных платежей, расширению внутреннего рынка государственных заимствований и т. д. Это было трудно делать и в мирное время, а в войну — и подавно.

Но пока чиновники излучают оптимизм по перспективам получения этих средств, что сказывается на настроениях рынка.

Каким будет курс на выходных

Поэтому, на этих выходных ситуация на наличном валютном рынке будет относительно спокойной. И работающие по субботам отдельные кассы банков и почти все обменники финкомпаний, работающие практически без выходных, в этих условиях будут работать в формате «с оборота».

Причем, по доллару большинство владельцев обменников даже сузит спред до уже более или менее привычных 20−25 копеек, а максимальный спред по американской валюте в особо «жадных» пунктах обмена составит до 40−50 копеек.

А вот по евро финансисты себе такой роскоши позволить не смогут. Слишком уж велики курсовые риски по паре евро/доллар на внешних рынках. В итоге, рисковать владельцы обменников не захотят, и спред по евро на этих выходных будет в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Попытки занижать курс приема по доллару в части обменников продолжатся, но высокая конкуренция на валютном наличном рынке (особенно в крупных городах Украины) будет быстро пресекать эти поползновения отдельных групп обменников.

💵Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 1−2 апреля будут в пределах коридора: прием 37,40 — 37,70 гривен и продажа от 37,85 до 38,10 гривен. 💶А курс наличного евро в эти дни в основной части пунктов обмена валюты будет находиться в пределах: прием в пределах от 40,10 до 40,80 гривен и продажа от 40,95 до 41,10 гривен.

Как и всю эту неделю, евровалюта останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке.