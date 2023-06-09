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9 июня 2023, 19:30 Читати українською

Курс доллара и евро на выходных: при чем здесь НБУ и народные депутаты

Несомненно, события вокруг разрушения рашистами дамбы Каховской ГЭС и усиление боев на всех участках фронта затмили на этой неделе все другие новости. В том числе, на нашем и на международном валютном рынках.

Несомненно, события вокруг разрушения рашистами дамбы Каховской ГЭС и усиление боев на всех участках фронта затмили на этой неделе все другие новости.

А тем временем, приближение уже на следующей неделе заседаний ФРС США и ЕЦБ, а также достаточно противоречивая экономическая статистика по США и странам Европы создают дополнительную нервозность по паре евро/доллар. И это гарантирует валютные ралли по данной паре в ближайшие дни, что немедленно отразится и на курсе евро относительно гривны.

Текущий график пары евро/доллар очень хорошо иллюстрирует все перепады в настроениях игроков международного валютного рынка, что предвещает очередные «американские горки» по данной паре в ближайшее время:

Все эти скачки евро/доллар немедленно влияли на поведение украинского межбанка, где безналичный евро за эту неделю с уровня 39,1028/39,4901 утра понедельника то проседал до отметки 39,0589/39,4384 к началу торгов среды 7 июня, то прилично рос до уровней 39,4209/39,8077 гривен к 15:00 по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 9 июня.

В целом же, если посмотреть только на данные начала и конца недели, то за эти дни евровалюта в Украине после долгого периода проседания теперь подорожала почти на 32 копейки. И это дало возможность спекулянтам и экспортерам, у которых валютная выручка в евро, неплохо заработать.

Как реагировал наличный рынок

А вот наличный рынок снова повел себя более сдержанно. Раньше он не спешил во время проседания котировок межбанка резко обваливать свои ценники по евро. А теперь не особо спешит их резко повышать, чтобы не «отпугнуть» потенциальных покупателей евровалюты среди граждан:

К вечеру 9-го июня евро в обменниках финкомпаний продавали по 40,25 — 40,50 гривен, что нельзя назвать ни очень низким уровнем котировок продаж, ни завышенным уровнем. Основных причин такой тактики обменников две.

Причины колебаний обменников и курс евро

Сложнее владельцам обменников будет в субботу и воскресенье с курсами евро. С одной стороны, финансисты страхуются в преддверии предстоящих кульбитов пары евро/доллар на внешних рынках во время заседаний Федрезерва и ЕЦБ. Поэтому в ближайшие дни захотят переложить свои курсовые риски на потенциальных покупателей и продавцов евро. В том числе, и на этих выходных.

Для минимизации своих рисков по евро придумывать владельцы обменников ничего нового сейчас не станут, а просто пойдут «проверенным путем». То есть несколько расширят по евровалюте спред между покупкой и продажей евро, но «без фанатизма», чтобы не распугать клиентов.

Но с другой стороны, владельцам обменников надо зарабатывать, что не подразумевает особой игры «на повышение» в данной ситуации, а больше стимулирует их к заработку за счет объемов операций.

Мнения аналитиков украинских финкомпаний по дальнейшим перспективам пары евро/доллар после заседаний ФРС США и ЕЦБ сейчас сильно расходятся, что приведет к полному разнобою ценников наших обменников по евро 10−11 июня, а также широкому спреду по евровалюте от 20−25 копеек до 1 гривны на евро.

Потенциально «не проиграть» в дальнейшем при выставлении сейчас котировок евровалюты на этих выходных будет второй главной целью владельцев обменников после первичной задачи максимизации своего заработка. И хотя большинство из них станут работать в субботу и воскресенье в формате «с оборота» — многие из пунктов обмена будут часто менять свои ценники по евро в течение выходных, чтобы минимизировать свои курсовые риски.

Что будет с курсом доллара

А вот по доллару особых сюрпризов от ценников обменников ждать на выходных не стоит, и большинство обменников ограничится спредом в 15−20 копеек на долларе.

Несмотря на продолжение некоторого проседания ценников обменников по доллару и укрепление гривны, в целом, спрос на американскую наличную валюту остается достаточно стабильным, хотя и без всякого ажиотажа.

Это, с одной стороны, удержит на выходных котировки продажи доллара населению в пунктах обмена валют от более серьезного падения, а с другой — в условиях конкуренции не даст им же и особой возможности очень сильно занижать курс приема американской валюты.

В целом, в последние дни картина по объемам покупки и продажи наличной валюты по данным Нацбанка выглядит следующим образом:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Чем закончится хайп на изношенных купюрах

Ко всему прочему, скоро утихнет шум и вокруг той самодеятельности, которую устроили часть банков и сетей обменников финкомпаний, когда под разными предлогами по состоянию купюр стали пытаться вводить драконовские дисконты и комиссии при обмене абсолютно нормальных банкнот.

Сам автор статьи несколько раз сталкивался с попыткой «втюхать» ему купюры, которые сами же эти обменники потом бы и не взяли. Обычно, внимательный взгляд в глаза кассиру и заветная фраза, что в случае его некорректного поведения с моей стороны последует звонок на горячую линию Нацбанка с подробным изложением ситуации и жалобой, быстро снимал эти вопросы. Но неприятный «осадок» оставлял всегда.

Население настолько возмутилось такой ситуацией, что НБУ и даже народные депутаты озаботились этой проблемой. Конечно, кто-то из депутатов просто пытается заработать на этом хайпе политические очки, а кто-то из чиновников — показать, насколько он близок к проблемам простых граждан. Но регулятор будет вынужден вмешаться в этот беспредел обменников.

Я прогнозирую вал проверок сетей обменных пунктов по данному вопросу. И, возможно, получение ими штрафов от Нацбанка с угрозой потери лицензии, особенно при наличии жалоб со стороны граждан на «горячую» линию НБУ. Это заставит владельцев обменников умерить свои аппетиты в данной ситуации и вернуться к разумной оценке критериев по принимаемым для обмена и продаваемым ими валютным купюрам.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 10−11 июня

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 36,80 — 37,15 гривен и продажа от 37,20 до 37,35 гривен. В особенно «бойких» местах котировки обменников могут отличаться от указанного мною коридора еще на плюс-минус 3−5 копеек на долларе.

А курсы евро в большинстве пунктов обмена в эти дни будут следующими: прием в пределах от 39,60 до 40,20 гривен и продажа от 40,25 до 40,60 гривен.

Учитывая большой разброс котировок по евровалюте в силу описанных выше причин, очень советую гражданам, которые в эти выходные захотят покупать или продавать евровалюту, сначала внимательно изучить весь спектр предложений по евро среди обменников своего района. И только потом проводить сам валютообмен.

Этим вы однозначно сэкономите свои деньги и нервы, а также избежите частых разочарований, когда увидите, что вы слишком поспешили, сдавая или покупая свои евро в первом попавшемся вам на пути обменном пункте.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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