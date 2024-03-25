Курс доллара и евро на неделю: как на гривне скажется транш МВФ

Минувшая неделя была богата на события, и валютный рынок на них реагировал. Межбанк несколько раз ходил выше уровня 39 гривен за доллар, но после отступал назад на фоне положительных новостей по выделению Украине международной помощи. Однако, Нацбанку все равно пришлось в два раза нарастить объемы продажи доллара из своих резервов.

Почему вырос спрос на валюту на межбанке

После снижения в пятницу, 15 марта, учетной ставки Нацбанка на 0,5% (до 14,5%) в понедельник, 18 марта, на межбанке ощутимо подрос спрос на доллар: неделей ранее средний объем торгов на площадке Bloomberg (за 5 дней) составлял всего $125 млн, а новая неделя началась со $183 млн. Прирост 46% ($58 млн).

Ничего удивительного, привычная реакция на снижение учетки, которая наблюдалась не раз. Чем ниже учетная ставка и ставки по депозитным сертификатам НБУ, которые регулятор в этот раз также опустил (на 1,5% — до 17,5% по 3-месячным бумагам), тем более активными становятся спекулянты и импортеры на покупке инвалюты.

В этот раз им тоже было неинтересно сидеть в гривне, многим захотелось поиграть с покупками-продажами доллара. Ведь ряд банков сразу (в момент объявления решения НБУ, а не вступления в силу) снизили ставки по депозитам, что видно по индексу UIRD, который регулятор публикует ежедневно. С 14 по 15 марта зафиксировано снижение средних депозитных ставок на 0,23-1,32% годовых, в зависимости от срока:

3 месяца — с 14,38% до 14,05% годовых;

6 месяцев — с 14,40% до 14,16% годовых;

9 месяцев — с 14,18% до 12,86 годовых ;

; 12 месяцев — с 14,28% до 14,05% годовых.

Это ставки для физлиц до налогообложения, из которых нужно вычитать еще 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора), но доходности для юрлиц находятся рядом.

В целом, уменьшение доходностей, конечно, не катастрофическое, но все же немало для одного дня. Особенно в контексте того, что учетку просадили лишь на 0,5%, хотя сам шаг регулятора оказался неожиданным для большинства аналитиков.

Все это вполне может объяснить объем спроса на $183 млн в первый понедельник после упомянутого решения регулятора по ставкам. Когда импортеры побежали закупаться долларом, а экспортеры стали более активно придерживать свою валютную выручку в надежде на девальвацию гривны. Потому львиную часть спроса на СКВ — 75% — пришлось покрывать Нацбанку из своих резервов: в понедельник он продал $138 млн.

В минувший вторник на Bloomberg наторговали также немало, хотя и чуть меньше понедельничного уровня — $171,7 млн. Но настроения и ситуация на рынке, в целом, начали меняться. Экспортеры чувствовали, что НБУ может откатить курс доллара (как он нередко делал до этого), и стали более активно конвертировать свою выручку по выросшим ценам.

19 марта Нацбанк смог продать уже $89 млн (только 52% рынка), а большую часть предложения обеспечивал рынок, а к четвергу сократил свои продажи до $83 млн (при торгах на Bloomberg $146,7 млн). Рост продаж регулятора случился только к пятнице и был существенным — до $190 млн (из $253,4 млн). Это объяснили увеличением объемов импорта, в том числе для оборонного комплекса Украины.

В целом, за неделю, по данным НБУ, было продано из резервов $680 млн, что в 2,6 раза больше объема прошлой недели ($263 млн), а также выше средненедельного показателя февраля-марта 2024 года. Соизмеримо Национальный банк продавал лишь в январе, когда за 5 рабочих дней из его резервов уходило от $420 млн до $790 млн.

Как менялся курс

После перехода межбанка в режим управляемого рыночного курсовообразования в октябре 2023 года финансистам не всегда удается угадывать логику НБУ по определению его цен доллара и официального курса. Но на этой неделе большинство казначеев назвали его политику понятной и даже предсказуемой.

На росте валютных продаж Нацбанка доллар дорожал, а на снижении — откатывался обратно.

На торгах Bloomberg зафиксирована такая курсовая динамика:

Понедельник, 18 марта: открытие — 38,81 грн/$, закрытие — 39,0 грн/$;

Вторник, 19 марта: открытие — 38,99 грн/$, закрытие — 39,15 грн/$;

Среда, 20 марта: открытие — 39,20 грн/$, закрытие — 39,01 грн/$;

Четверг, 21 марта: открытие — 39,02 грн/$, закрытие — 38,85 грн/$;

Пятница, 22 марта: открытие — 38,85 грн/$, закрытие — 39,13 грн/$.

По итогам торгов Нацбанк устанавливал такой официальный курс:

18 марта — 38,7998 грн/$;

19 марта — 38,9744 грн/$;

20 марта — 39,1338 грн/$;

21 марта — 39,1399 грн/$;

22 марта — 38,9234 грн/$;

25 марта — 38,9075 грн/$.

Курсы согласовались с ситуацией на торгах и соотносились со спросом и продажами Нацбанка из резервов.

Хотя еще неделю назад у казначеев были вопросы на этот счет, поскольку среднедневной уровень валютных продаж НБУ был только $53 млн ($134,1 млн — эта неделя), но официальный курс гривны снизили с 38,14 грн/$ до 38,79 грн/$ еще до пересмотра учетной ставки. Это тогда объясняли, в основном, двумя причинами: финишным этапом переговоров по кредиту МВФ (Фонд во время нехватки внешней помощи рекомендовал нашим властям постепенно девальвировать гривну), а также помощью Министерству финансов в более выгодной конвертации ранее полученных внешних кредитов и грантов.

На наличном рынке курс продажи доллара в банках на прошлой неделе на максимуме достигал 39,5 грн/$ и отходил на 39,4 грн/$, а средний диапазон был в районе 39,1−39,3 грн/$. Выкуп доллара у населения происходил в широких рамках — от 38 грн/$ до 39 грн/$.

Крупные розничные игроки перед выходными поставили такие наличные курсы покупки/продажи в кассах:

Приватбанк (24,2 млн вкладчиков-физлиц) — 38,60−39,20 грн/$;

А-Банк (3,1 млн) — 38,60−39,20 грн/$;

Широкий диапазон по курсу установился к пятнице для физлиц при покупке доллара на текущие счета (до 50 тыс. грн в месяц) — от 38,95 грн/$ у государственного Укргазбанка до 40,01 грн/$ у небольшого Европромбанка (с учетом комиссий). А средний ценник составил 39,05 грн/$.

На черном рынке прошлая неделя начиналась продажами доллара по 39,09 грн/$, а закончилась — на 39,32 грн/$. Цена выкупа валюты поднялась с 38,28 грн/$ до 38,3 грн/$.

Что будет с курсом дальше

Казначеи выделяли два ключевых фактора, которые влияли на валютный рынок:

Снижение учетной ставки и доходностей по депозитным сертификатам Нацбанка, что стимулировало спрос на доллар.

Крупные объемы внешней помощи, поступающие в золотовалютные резервы НБУ, которые положительно сказывались на настроениях рынка.

20 марта Еврокомиссия перечислила Украине транш макрофинансовой помощи 4,5 млрд евро из ранее согласованных 50 млрд грн, а 21 марта МВФ принял положительное решение о предоставлении нашей стране $880 млн в рамках программы EFF (Механизм расширенного финансирования).

В январе-феврале 2024 года золотовалютные резервы Нацбанка сократились на 8,5% (на $3,5 млрд) — до $37,1 млрд. Новые вливания позволят существенно увеличить их размер, а также расширят возможности регулятора по поддержке нацвалюты на межбанке.

Попутно МВФ улучшил свой макропрогноз по Украине по ряду пунктов на 2024 год:

валютные резервы Нацбанка (на конец года) — с $40,9 млрд до $42,1 млрд;

нормальный ВВП — с 7,64 трлн грн до 7,75 трлн грн;

инфляция — с 9,5% до 8,5%;

рост реальных доходов — с 8,5% до 9,8%;

дефицит госбюджета — с 20,4% ВВП до 20,2% ВВП.

Но при этом ухудшил прогноз по безработице с 13,9% до 14,5%.

Оценки МВФ, в целом, считают реалистичными, а вот План для реализации программы Ukraine Facility Евросоюза на 2024−2027 годы (под 50 млрд евро), обнародованный нашим Минэкономики, оценили более скептически. Особенно в части курсового прогноза, который предполагает укрепление гривны к довоенному уровню 2021 года, то есть к 28,3 грн/$.

Инфографика МЭРТ

Немногие сейчас верят в то, что доллар в Украине может стоить меньше 28 грн/$, и, тем более, дойти до 24,1 грн/$ не только во время войны, но и после нашей победы.

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На валютном рынке по-прежнему обсуждают изменения ключевых правил, которые неделю назад анонсировало руководство Нацбанка. Особенно по части возврата экспортной выручки и разрешения на вывод дивидендов. Неофициально в НБУ говорят, что эти решения еще обсуждаются, и окончательные — могут приниматься в течение недели-двух.

В ближайшее время Национальный банк останется главным валютным продавцом на межбанке, и, скорее всего, продолжит двигать курс в разные стороны, в зависимости от объемов продажи доллара из своих резервов. На этой неделе ожидаются курсовые движения на межбанке в широком диапазоне — от 38,85 грн/$ до 39,25 грн/$, а наличный курс доллара в банках на максимуме может достигать 39,5−39,6 грн/$.