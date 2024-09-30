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30 сентября 2024, 7:20 Читати українською

Курс доллара и евро на начало октября: как на них повлияет временный дефицит гривны

Эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу. К уже традиционным факторам, которые влияют на гривну, добавятся новые. О них расскажу подробнее.

Эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу.

Из уже традиционных для этого периода факторов выделю такие:

30 сентября банкам и клиентам надо закрыть отчетную дату по месяцу и кварталу. Это повлияет на поведение и активность межбанка в первой половине торгов понедельника: все клиенты постараются закрыть свои сделки как внутри Украины, так и с иностранными партнерами. Уже после обеда клиентская активность на торгах снизится, зато банки будут закрывать свои операции по валютной позиции, чтобы выйти на результат от торговли СКВ на 1-е число.

1 октября в начале сессии сработает эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты и сами банки еще определяются с задачами и целями на новый месяц, а также подводят предварительные итоги предыдущего месяца и квартала. Это снижает активность на торгах в этот день. Но уже со 2-го числа межбанк войдет в свой обычный ритм работы.

Украина активно готовится к отопительному сезону, что прилично добавит спрос на валюту со стороны государственных и частных компаний, которые обеспечивают этот процесс.

Наиболее важным моментом, который влияет на поведение валютного и ресурсного рынков, будет готовность банков к ужесточению нормативов резервирования с 11 октября. Банки — система инертная, и за один день перегруппировать свои ресурсы так, чтобы обеспечить большие объемы гривны на корсчете им не удастся. Причем, чем больше банк, тем больше времени ему надо на подобную перегруппировку.

Кто-то ограничится постепенным сокращением вложений в депсертификаты и покупкой на эти средства дополнительных бенчмарк-ОВГЗ (в основном это будут госбанки и «дочки» иностранцев).

Кто-то будет вынужден сократить объемы вложений на межбанковском кредитном рынке и держать эти гривневые ресурсы уже на своем корсчете, а кому-то придется сокращать свой кредитный портфель и стараться привлечь вклады частных клиентов и бизнеса, чтобы обеспечить приток гривны в свои кассы и на корсчет в Нацбанке.

Часть банков уменьшит и свои вложения по валютной позиции: будут продавать собственную валюту на межбанке и закрывать полученной гривной повышенный норматив резервирования.

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Дефицит гривны для закрытия банками повышенного норматива резервирования снизит давление на валютном межбанке, а также поможет Минфину более результативно размещать свои бенчмарк-ОВГЗ банкам. Ведь финансисты вместо простой и невыгодной «заморозки» своих средств на корсчете в Нацбанке предпочтут вкладывать их в гособлигации. За счет них банки теперь смогут покрывать до 60% суммы своего норматива резервирования.

От скорости перегруппировки банками своих активов и пассивов под новые требования регулятора во многом будет зависеть ситуация и на валютном рынке. Поскольку финучреждения вынуждены отвлекать значительные объемы своей ликвидности именно на решение этой задачи.

То есть на первом этапе гривневый навес над валютным рынком сократится, а для усиления девальвационных тенденций и инфляционных процессов на рынке будет значительно меньше «топлива».

Но это только на первое время. Ведь в итоге средства, которые банки заберут из депсертификатов Нацбанка, а также дополнительные привлечения гривны от юрлиц и физлиц будут перетекать в покупку бенчмарк-ОВГЗ, а дальше — в бюджет. А бюджет, в свою очередь, потратит их на выплаты военным, расчеты с подрядчиками, оборонкой и т. д.

То есть эта гривна снова выйдет на рынок и либо осядет на счетах клиентов-физлиц (в основном военных), либо частично будет потрачена получившими ее контрагентами бюджета на новые закупки импортного оборудования, запчастей и т. д. Таким образом этот гривневый ресурс снова частично пойдет на межбанк для покупки валюты компаниями и на покупку валюты физлицами. А значит, давление на все сегменты валютного рынка снова вырастет.

Текущая задача Нацбанка и банков — сделать так, чтобы клиенты (физические и юридические лица), получившие эту гривну, не стали ее «пускать» на валютный или на потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и, во многом, — по курсу.

Что касается текущей недели, то тут уже традиционно курсовой тренд на всех сегментах валютного рынка будет зависеть от Нацбанка, его тактики, объемов и оперативности выхода с интервенциями на торги.

Также опосредованно на поведение всего рынка на этой неделе будут влиять обстановка на фронтах, атаки рф на критическую инфраструктуру и подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону.

Необходимость финансировать значительные валютные затраты на восстановление разрушенной агрессором энергогенерации, закупки госструктурами топлива и энергоносителей для обеспечения армии и ЖКХ для успешного прохождения отопительного сезона будет все серьезнее влиять на поведение межбанка и спрос на валюту.

Это потребует дополнительных валютных ресурсов, которые Нацбанку придется «вынимать» из резервов. По моим прогнозам, это будет ежемесячно «съедать» дополнительные $400−800 млн из резервов Нацбанка, в зависимости от погодных условий этой осенью, зимой и в начале весны.

Учитывая, что Нацбанк отвечает за ценовую стабильность в стране и у него большой перечень обязательств перед МВФ по выполнению ряда монетарных показателей и денежно-кредитной политике, особо «отпускать» курс и девальвировать гривну регулятор тоже не может. Иначе, это выйдет за рамки прогнозов по инфляции, заложенных в меморандум с Фондом.

Поэтому и на этой неделе Нацбанк будет вынужден сглаживать чрезмерные курсовые колебания на межбанке и покрывать дефицит предложения доллара на рынке. Уровень в 42 гривны за доллар и 47 гривен за евро на межбанке — сейчас явно слишком пессимистичный сценарий, на который наши чиновники пойти не могут.

Эти курсовые ориентиры можно потенциально рассматривать ближе к ноябрю-декабрю, когда значительные объемы бюджетной гривны могут хлынуть на рынок. Но и особого укрепления гривны в условиях войны и увеличения затрат бюджета на 500 млрд гривен тоже сейчас ожидать не стоит. Даже с учетом возможного увеличения финансовой помощи со стороны ЕС и США.

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Кроме того, именно повышение норматива резервирования банками на их корсчетах в НБУ с 11 октября приведет к определенному дефициту гривны на ресурсном межбанковском рынке, что будет подстраховывать нацвалюту на валютном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 30 сентября — 4 октября

Межбанк

НБУ останется главным продавцом доллара на рынке, но постарается экономить резервы. Это будет формировать тенденцию по определенной нехватке валюты на рынке и удерживать курс гривны к доллару, по сути, в пределах, которые Нацбанк будет задавать своими ценниками интервенций.

Курс евро в Украине напрямую зависит от поведения пары евро/доллар на внешних рынках и от динамики курса доллара к гривне на нашем рынке. На эту неделю я прогнозирую по паре евро/доллар коридор в пределах от 1,108 до 1,12 доллара за евро.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах коридора от 41,00 до 41,45 гривен. В этом случае через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,42 до 46,42 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,65 гривен.

Курс наличной евровалюты в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 45,35 до 46,70 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 45,40 до 46,65 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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