Курс доллара и евро: какие события в мире и Украине могут кардинально его изменить

На этой неделе украинский рынок пережил несколько событий, которые серьезно влияют как на валютные котировки последних дней, так и на курс в нашей стране на ближайшие полтора месяца — до следующего заседания Правления НБУ по учетной ставке, которое состоится 25 июля. Какими были эти события и какой курс увидим на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Какие внешние факторы сыграли «за» и «против»

Из международных событий стоит отметить:

1. Сохранение Федрезервом США своих процентных ставок на уровне 5,25%-5,5% годовых, что было достаточно ожидаемо.

Но на фоне побед правоцентристских партий на выборах в Европарламент и назначения досрочных выборов во Франции (один из экономических локомотивов Евросоюза) это привело к проседанию евро относительно доллара.

И должно было привести к падению котировок евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна. Но этого не произошло из-за того, что проседание евро на международных рынках было компенсировано в Украине ростом курса доллара относительно гривны. В итоге и доллар, и евро в Украине на этой неделе подорожали.

2. Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы доходы от замороженных активов россии. Деньги Украина уже будет получать до конца 2024 года, что поможет снять часть давления на курс гривны на нашем валютном рынке, а также подстрахует экономику нашей страны на 2024−2025 год. Это стратегически уменьшает угрозу значительной девальвации гривны на этом периоде войны против агрессора.

Важным психологическим фактором для всего валютного рынка будут новости с Саммита мира в Швейцарии, он как раз будет проходить в эти два выходных дня.

Если лидерам почти 100 государств и крупнейших международных организаций удастся договориться о конкретных шагах в деле скорейшего завершения российской агрессии в Украине на условиях, которые предлагает украинское правительство и президент Владимир Зеленский, — это будет позитивно для гривны.

Что происходило в Украине и как эти события отразятся на курсе

1. Снижение Нацбанком учетной ставки с 13,5% до 13% годовых, начиная с 14 июня. При этом ставки по кредиту НБУ «овернайт» и кредитам рефинансирования будут в размере 17,00% годовых, по депозитным сертификатам «овернайт» — 13,00% годовых, а по количественным дежурным тендерам по лимитированным депозитным сертификатам сроком на 91 день — в размере 16,00% годовых.

Монетарные операции НБУ с банками: процентные ставки

Это решение регулятора может спровоцировать дальнейшее небольшое снижение ставок банков по депозитам юрлиц и вкладам граждан. А также, возможно, и небольшое снижение ставок по коммерческим кредитам бизнесу. По крайней мере, чиновники НБУ надеются на то, что банки пойдут на улучшение условий кредитования реального сектора экономики после снижения учетной ставки.

Но для гривны на валютном рынке снижение учетной ставки — плохая новость.

Дело в том, что при растущей инфляции и снижении ставок по гривневым депозитам банков часть вкладчиков могут начать забирать свои сбережения либо на покупку дорожающих товаров (читай, дальнейший еще больший рост инфляционных процессов), либо начнут выходить на рынок с покупкой валюты.

Это усилит давление на курс как на межбанке (если они это будут делать через покупку валюты на свои карты в пределах 50 тысяч гривен ежемесячно или 200 тысяч гривен на депозит сроком 3 месяца), так и на наличном рынке (если они будут снимать гривну со своих счетов после окончания срока депозита в кассах банков и покупать на неё наличный доллар или евро).

2. Рост котировок межбанка в сочетании с усилением напряженности на фронтах, обстрелами гражданской и критической инфраструктуры россией и ростом цен на электроэнергию, акцизов на топливо (читай, увеличением гривневых цен на все товары и услуги в Украине), что стимулирует рост спроса на валюту со стороны граждан.

Многие украинцы до сих пор видят именно в варианте покупки валюты спасение своих сбережений. При любом росте напряженности это увеличивает как общие объемы операций физлиц с валютой, так и периодически увеличивает ежедневное сальдо превышения сумм покупки валюты гражданами над ее сдачей в банки и обменники финкомпаний.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Что предпринимал НБУ

Одновременный рост спроса на валюту на межбанке (после майских послаблений Нацбанка импортеры все активнее расширяют свои операции по покупке валюты) в сочетании с ростом спроса на наличном рынке создают дополнительное давление на курс гривны в Украине. А также заставляют Нацбанк массированно продавать валюту через свои интервенции, чтобы удержать курс нацвалюты.

Валютные интервенции НБУ

С начала 2024 года и по состоянию на понедельник 10 июня НБУ продал «чистыми» более $11,87 млрд, в том числе только за период с 3 по 7 июня — $694,7 млн. Не особо будут отличаться объемы распродажи резервов Нацбанка и по итогам этой завершающейся недели (эти данные НБУ публикует по времени позднее, чем время выхода данной статьи).

В целом, несмотря на активное присутствие на торгах Нацбанка с интервенциями по продаже доллара, за 10−14 июня курс доллара на межбанке вырос при продаже на 44 копейки — с котировок понедельника 40,22/40,26 до 40,65/40,70 гривен, а безналичный евро при продаже подорожал почти на 15 копеек — с 43,2485/43,2754 до 43,3898/43,4269 гривен.

Постепенно рос курс и на наличном рынке, где под вечер пятницы банки и обменники финкомпаний продавали доллар в пределах от 40,90 до 41,15 гривен, а наличный евро — от 44,15 гривен и вплоть до 44,90 гривен.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 15−16 июня

С учетом продолжения на межбанке пока постепенной девальвации гривны особого снижения котировок наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков ждать не надо. Но и значительного роста курса на выходных ожидать не стоит, так как платежеспособность основной части украинских граждан крайне низкая, и очень уж активно задирать ценники продажи валюты финансисты просто не могут.

Поэтому владельцы обменников будут достаточно часто менять в течение субботы и воскресенья свои ценники, пытаясь найти оптимальный курс приема и продажи валюты, исходя из платежеспособного спроса на валюту именно в своем регионе.

Оптовые пункты обмена будут более оперативно реагировать на потребности крупных клиентов, иногда сокращая спред между покупкой и продажей доллара и евро, но выигрывая при этом в итоге больше за счет роста объемов своих операций.

Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 30 копеек, а по евровалюте будет находиться в пределах от 20 до 40 копеек. Часть обменников продолжат практику выставления спреда в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 40,20 до 40,80 гривен и продажа от 40,90 до 41,25 гривен.

А курс евро владельцы обменников в эти выходные выставят в пределах: прием от 43,50 до 44,25 гривен и продажа от 44,30 до 44,95 гривен.