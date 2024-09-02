Курс доллара и евро 2-6 сентября: почему НБУ будет активнее ограничивать курсовые колебания

Прошлая неделя закончилась для гривны хорошо: нацвалюта укрепилась по отношению к доллару на межбанке до 41,00/41,03 гривен и к евро до отметки 45,4198/45,4366 гривен.

Хотя еще не так давно ценники безналичного доллара постепенно подбирались к уровням около 41,70 гривен и выше, а евро стоил на торгах более 46 гривен. Вслед за межбанком чуть снизился и наличный рынок, где доллар на выходных продавали по 41,30−41,40 гривен, а евро без особых проблем можно было купить в пределах 45,80−45,90 гривен. Этот позитивный задел для гривны имеет шанс сохраниться и на этой неделе. Правда, с отдельными нюансами, которые и рассмотрим в данной статье.

Основными мотиваторам для валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса после начала нового отчетного периода, в том числе и расчеты с персоналом по итогам августа.

Как всегда в такой ситуации, компаниям понадобится гривна, что, с одной стороны, будет активизировать экспортеров (в основном, аграриев) по продаже валютной выручки на межбанке, а с другой, несколько снизит возможности импортеров по покупке валюты. Это обычно работает на ситуативное укрепление позиций гривны, но в этот раз явно вмешается фактор войны.

После последних обстрелов рашистами энергетической и критической инфраструктуры во многих областях Украины правительству придется снова закупать импортное оборудование для восстановления энергогенерации, а также саму электроэнергию за границей. Это увеличит спрос на валюту для оплаты подобных контрактов на межбанке и может нивелировать весь позитив для гривны.

Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю.

Учитывая усиление инфляционных процессов в Украине в последние месяцы, особенно давать доллару расти во время торгов Нацбанк сейчас не заинтересован, так как рост курса будет немедленно заложен предприятиями в свои ценники. Это подхлестнет инфляцию, которая и без того быстро набирает обороты.

А за динамику цен и ценовую стабильность в стране ответственность несет НБУ. Пока регулятор сохраняет свой инфляционный прогноз — 8,5% по итогам года. А потому будет активнее поддерживать гривну на межбанке.

«Чтобы и в дальнейшем удерживать ожидания под контролем, НБУ будет ограничивать колебания курса, обеспечивая курсовую устойчивость, а также обеспечивать такой уровень ставок по гривневым депозитам,который будет защищать сбережения населения от инфляционного обесценивания», — сообщает регулятор.

Конечно, золотовалютные резервы Украины не бесконечны, и даже со стабильно поступающей сейчас международной финансовой помощью они снижаются. Поэтому на этой неделе НБУ постарается их экономить, дожидаясь сперва продаж самими банками валюты их клиентов-экспортеров, и только затем будет проводить собственные интервенции.

При такой тактике любое запаздывание Нацбанка с выходом на рынок — это автоматический рост котировок. Поэтому от оперативности регулятора при проведении интервенций и продаваемых сумм будет зависеть курсовая «погода» по доллару на межбанке на этой неделе.

Сложнее всего будет с курсом евро: если на курс доллара НБУ еще может повлиять через ценники интервенций, то на поведение пары евро/доллар на мировых рынках наш регулятор не имеет никакого влияния. А это через пересчет пар доллар/гривна и евро/доллар приводит к достаточно высокой волатильности курса евро в Украине.

Уже 12 сентября состоится очередное заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Инфляция в еврозоне в июле 2024 года выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года и ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Но, в целом, беспокойство инвесторов по инфляции в Еврозоне уменьшилось, поскольку они сосредоточились на рисках глобальной рецессии и предстоящем уже 18 сентября заседании Федрезерва. Это дает сейчас ЕЦБ определенный простор в части дальнейшего поведения по процентной ставке.

Большинство мировых игроков и спекулянтов разделилось во мнении, что дальше будет делать ЕЦБ: рискнет еще раз снизить ставку на 0,25% годовых, как сделал в начале лета, или продолжит её сохранять на уровне в 4,25% годовых, как было 18 июля.

Это сулит достаточно серьезные валютные ралли по паре евро/доллар уже ближе к концу этой недели вплоть до четверга следующей недели. А значит, и курс евро в Украине относительно гривны снова будет подвержен дополнительным рискам существенных колебаний в пределах 20−30 копеек на евро в день.

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Такая ситуация по доллару и евро на украинском межбанке будет влиять и на поведение наличного рынка. Обменные пункты постараются в эти дни переложить все валютные риски на клиентов за счет расширения спреда между покупкой и продажей как доллара, так и евро. Причем, по доллару в меньшей степени, чем по евровалюте.

Определенную лепту в расшатывание ситуации по курсу доллара и евро внесет и День труда в США, 2 сентября. Наш рынок будет работать по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты — на следующий день), которые не особо любят украинские компании. В такие дни до войны в Украине резко снижалась статистика торгов по доллару и увеличивались объемы операций в евро. Сейчас ситуация несколько изменилась, тем не менее часть компаний предпочтет перенести свои заявки по валюте сразу на вторник.

Если учесть, что 2 сентября еще и первый день нового отчетного периода, что всегда снижает активность наших клиентов на межбанке, любые крупные покупатели и продавцы валюты в этот день своими операциями будут существенно влиять на динамику курса в течение сессии.

Кроме вышеперечисленных факторов на поведение и настроение всех участников украинского валютного рынка на этой неделе будет влиять обстановка на фронтах, скорость восстановления энергосектора после последних обстрелов и возможности Укрэнерго в части соблюдения графиков отключений света.

Также бизнес и население нервирует предстоящее голосование в Верховной Раде за так называемый ресурсный законопроект, оговаривавющий повышение налогов и сборов. Так как любое повышение бюджетных сборов, налогов, акцизов и т. д. — это неминуемый рост цен на товары и услуги, которые оплачивает потребитель, то есть мы с вами.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 сентября

Межбанк

НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия потребностей покупателей валюты. Объем операций на торгах по системе Блумберг будет в пределах от $110 млн до $240 млн. Наименее активным днем по торговле долларом будет 2 сентября, а пик статистики по покупке/продаже валюты на нашем межбанке на этой неделе придется на вторник-четверг.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 2−6 сентября будет в пределах коридора от 1,10 до 1,112 доллара за евро. И в этом случае, если котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 40,80 до 41,35 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,88 до 45,98 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и в пределах от 25 до 40 копеек — по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,60 до 41,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 40,65 до 41,60 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,70 до 46,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,80 до 46,20 грн.

Существенная волатильность курса безналичного и наличного евро в течение каждого рабочего дня будет главной особенностью этой недели на валютном рынке Украины.

Оптовые точки валютообмена (от 1000 долларов или евро) могут сузить уровень своего спреда до 15 — 18 копеек на долларе и до 15−20 копеек на евро.