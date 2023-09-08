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8 сентября 2023, 19:30 Читати українською

Куда пойдут ценники доллара и евро, и где не стоит сдавать валюту

Уходящая неделя в целом оказалась достаточно позитивной для гривны на валютном рынке Украины. На межбанке безналичный доллар продолжил оставаться в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны, а курс евро полностью повторял все перипетии движений пары евро/доллар на международном рынке с поправкой на курс доллара на торгах относительно гривны.

Уходящая неделя в целом оказалась достаточно позитивной для гривны на валютном рынке Украины.

Пара евро/доллар на международном рынке в период с 4 по 8 сентября:

Курс безналичного евро на торгах в Украине в этот же период:

В итоге, евровалюта за неделю подешевела на 34 копейки — с уровней 39,4611/39,8521 понедельника 4 сентября до отметки в 39,1247/39,5160 к 15 часам по Киеву на момент закрытия пятничных торгов 8-го числа.

Наличный рынок жил «своей жизнью», но в целом был тоже достаточно стабильный. Хотя доллар и начал частично возвращать себе утраченные недавно позиции. И при продаже опять приблизился к уровням около 38 гривен и выше, но это все же несравнимо с последними его недавними скачками и пиками курса продажи в 38,60−39 гривен.

График котировок наличного рынка по доллару за неделю:

Курс продажи евро был относительно стабилен, и финансисты, в основном, «игрались», минимизируя свои риски за счет периодического занижения курса приема евровалюты у граждан, что очень хорошо видно на нижнем графике.

График котировок наличного рынка по евро за неделю:

Секрет относительной стабилизации наличного рынка прост. Последние решения НБУ о разрешении банкам с 29 августа продавать безналичную иностранную валюту населению на валютные счета и карты граждан в пределах ежемесячного лимита в 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке и увеличение со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячного лимита на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим её размещением на депозит от трех месяцев по курсам, близким к официальному, — сделали свое дело. И снизили давление на рынке на наличный курс со стороны более платежеспособных граждан. А низкая платежеспособность остальной части населения окончательно отбила аппетит у владельцев обменников по дальнейшей попытке игры «на повышение».

В итоге, ажиотажа по скупке наличных долларов и евро практически уже нет, что вынуждает обменники сокращать спред между курсами продажи и покупки валюты. Нет особого беспредела уже и по разницам курсов «белых» и «синих» долларов, что не так давно сильно дополнительно нервировало банки, граждан и самого регулятора.

В этих условиях, учитывая, что Нацбанк практически позволил гражданам оперативно хеджировать свои валютные риски через покупку необходимых сумм валюты в те моменты, когда люди будут опасаться девальвации гривны, либо на карты, либо на вклады, — особого давления на курс в эти выходные или сюрпризов по курсу я не ожидаю.

При этом все же на выходных еще сохранится общая тенденция последних дней, когда в целом население покупает наличной и безналичной валюты больше, чем сдает. Это хорошо видно по статистике Нацбанка:

Операции физлиц по купле/продаже иностранной валюты (30 дней):

Причем постепенно продолжит усиливаться тенденция, когда после послаблений НБУ с 29 августа сместились акценты и предпочтения граждан по самой форме покупки валюты.

Если еще не так давно был очередной всплеск объемов операций именно с наличной валютой, то сейчас идет постепенное увеличение доли покупок долларов и евро именно безналичным путем, а не наличными. А это говорит о том, что меры Нацбанка оказались очень своевременными.

Большинство обменников в эти выходные будут работать в формате «с оборота» с достаточно низким уровнем спреда в пределах: по доллару — от 20−25 копеек до максимум 30−45 копеек, а по евро — в пределах от 25 — 50 копеек до максимум 1 гривны.

И только в местах с низкой конкуренцией между обменниками и в крупных торговых центрах, где граждане часто испытывают повышенную потребность в наличной гривне, возможно расширение спреда и по доллару до 1 гривны между курсами покупки и продажи.

Именно поэтому, как правило, если вы решите сдавать достаточно крупные суммы валюты для приобретения дорогих товаров или просто сделать много покупок в супермаркетах, то советую обязательно заранее посмотреть через соответствующие мобильные приложения уровень курсов приема валюты в ближайшей округе, чтобы подобрать наиболее привлекательный курс. Это позволит вам не терять лишние 10−20 копеек на долларе или евро при сдаче валюты не по самому привлекательному курсу обменников торговых центров.

Прогноз наличного курса доллара и евро 9−10 сентября

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,95 гривен и продажа от 38,05 до 38,30 гривен.

А курс евро в обменниках в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 40,20 до 40,80 гривен и продажа от 40,90 до 41,25 гривен.

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