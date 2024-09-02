KPI в персональных финансах: на какие показатели следует обращать внимание для достижения финансовых целей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2024, 10:58 Читати українською

KPI в персональных финансах: на какие показатели следует обращать внимание для достижения финансовых целей

Взять под контроль личные финансы — это процесс, требующий регулярного отслеживания динамики и измерения промежуточных результатов. Предпринимателям важно понимать финансовые показатели своей компании. Эти данные кратко и четко показывают, как удачно и быстро продвигаются дела бизнеса, и подсвечивают важные предупреждения, если что-то не так. В персональных финансах то же самое, рассказывает менеджер советников и финансовая советница Smart Family Office Екатерина Бутко.

Взять под контроль личные финансы — это процесс, требующий регулярного отслеживания динамики и измерения промежуточных результатов.

Почему это важно?

Измерения и анализ позволяют отслеживать свою эффективность, сравнивать с предыдущими периодами — выявлять улучшение, свою норму и слабые точки. Кроме того, это позволяет качественно подойти к планированию, сохранять финансовое здоровье и добиваться поставленных целей.

Начнем с простого

В разрезе доходов важно понимать их структуру и динамику. Мгновенный снимок, типа «Я зарабатываю 40 000 гривен», мало что скажет о реальном финансовом состоянии человека. Следует отслеживать тенденции во времени. То же касается и расходов.

Интересный показатель для анализа трат — уровень личной инфляции, показывающий, насколько быстро растут ваши расходы из года в год. Чтобы его рассчитать, разделите текущие годовые расходы на расходы за предыдущий период и вычтите 1. Как правило, нехорошо, если расходы из года в год растут значительно быстрее, чем инфляция в стране проживания. А тенденция, когда расходы растут быстрее доходов — опасна.

Например, если за 2022 год вы получили доходов 408 тыс. грн, а потратили — 300 тыс. грн.; за 2023 год заработали 480 тыс. грн, а потратили 336 тыс. грн, то ваш личный уровень инфляции — 12%, уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 5,1%; но ваши доходы выросли почти на 18%. Несмотря на то, что уровень личной инфляции выше показателя страны; увеличиваете свой заработок вы быстрее, чем расходы.

Этот показатель — еще один способ контролировать свой денежный поток. К этой метрике нужно подходить гибко — ведь в каком-то из годов у вас может быть ценная покупка — например, замена авто или устройство свадьбы.

Норма сбережений — один из важнейших показателей в личных финансах. Он показывает, какую долю дохода вы превращаете в активы, а не тратите. Формула проста: (Доходы — Расходы) / Доходы. К примеру, если вы зарабатываете 40 000 грн, а тратите 28 000 грн, ваша норма сбережений составляет 30%. Этот показатель должен быть положительным. Базовые рекомендации часто говорят о необходимости откладывать от 10% дохода. Я предлагаю более персонализированный подход. Проанализируйте достаточно ли данного уровня сбережений для достижения ваших финансовых целей. Если нет, определите целевой уровень и отслеживайте динамику изменений. Если вы хотите увеличить этот показатель, вы можете сделать две вещи: увеличить доход и уменьшить свои расходы.

А есть ли у вас резервный фонд или отслеживаете его уровень? Подушка — основа финансовой безопасности человека. Ее уровень должен быть три-шесть месяцев ваших расходов. Оптимальный уровень резервного фонда для нашего примера 84 — 168 тыс. грн. Просмотр данного показателя доказывает, что вы готовы к неожиданным обстоятельствам — чрезвычайным ситуациям или возможностям.

Чистый капитал — важнейший показатель персональных финансов, определяющий уровень вашего богатства. Что важно, эта метрика может помочь определить, как близко вы к финансовой независимости. Вычислить свой уровень богатства не сложно. Вам нужно подытожить стоимость всех ваших активов: банковские и брокерские счета, недвижимость и т. д. И потом отнять свои обязательства: долги по кредитке, ипотеку… Хороший уровень чистого капитала будет различаться в странах, возрасте человека и уровне его жизни. Поэтому лучше этот показатель сравнивать с собственными предыдущими периодами и проводить параллель к своей финансовой независимости. В разрезе активов следует отслеживать соответствие вашей инвестиционной стратегии, показатели доходности, рисковости и ликвидности.

Несколько практических советов:

  • Устанавливайте цели. Определив их, указав сумму и дедлайн, вы сможете лучше соблюдать дисциплину и отслеживать прогресс.
  • Используйте сервисы, упрощающие учет и анализ. Например, для доходов/расходов — Saldo; для отслеживания богатства — FIREkit, где можно оценить также доходность, рисковость и ликвидность активов.
  • Будьте гибкими. Если вы в определенный период не достигли плановых показателей, помните, что лучший метод это изменить — обратить внимание на причины и сформировать план по улучшению.
  • Воспользуйтесь услугами финансового советника. Он поможет сформировать цели, определить ключевые показатели и направить ваши усилия на их достижение.

Читайте также: НБУ ограничил p2p-переводы 150 тыс.: объясняем доступно самые непонятные части новых правил

Независимо на каком этапе — формируете резерв, планируете покупку авто или направляетесь к финансовой независимости, знания о финансах помогут принимать решения, отвечающие вашим целям. Формируйте крепкие финансовые привычки, осознайте ценность, соблюдайте их и отслеживайте свой прогресс шаг за шагом.

Автор:
Бутко Екатерина
Менеджер советников и финансовый советник Smart Family Office Бутко Екатерина
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
2 сентября 2024, 11:16
#
«влаштування весілля.» — це неліквід на який не варто витрачати кошти. Краще за ці кошти поїхати відразу на відпочинок))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами