KPI в персональных финансах: на какие показатели следует обращать внимание для достижения финансовых целей

Взять под контроль личные финансы — это процесс, требующий регулярного отслеживания динамики и измерения промежуточных результатов. Предпринимателям важно понимать финансовые показатели своей компании. Эти данные кратко и четко показывают, как удачно и быстро продвигаются дела бизнеса, и подсвечивают важные предупреждения, если что-то не так. В персональных финансах то же самое, рассказывает менеджер советников и финансовая советница Smart Family Office Екатерина Бутко.

Почему это важно?

Измерения и анализ позволяют отслеживать свою эффективность, сравнивать с предыдущими периодами — выявлять улучшение, свою норму и слабые точки. Кроме того, это позволяет качественно подойти к планированию, сохранять финансовое здоровье и добиваться поставленных целей.

Начнем с простого

В разрезе доходов важно понимать их структуру и динамику. Мгновенный снимок, типа «Я зарабатываю 40 000 гривен», мало что скажет о реальном финансовом состоянии человека. Следует отслеживать тенденции во времени. То же касается и расходов.

Интересный показатель для анализа трат — уровень личной инфляции, показывающий, насколько быстро растут ваши расходы из года в год. Чтобы его рассчитать, разделите текущие годовые расходы на расходы за предыдущий период и вычтите 1. Как правило, нехорошо, если расходы из года в год растут значительно быстрее, чем инфляция в стране проживания. А тенденция, когда расходы растут быстрее доходов — опасна.

Например, если за 2022 год вы получили доходов 408 тыс. грн, а потратили — 300 тыс. грн.; за 2023 год заработали 480 тыс. грн, а потратили 336 тыс. грн, то ваш личный уровень инфляции — 12%, уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 5,1%; но ваши доходы выросли почти на 18%. Несмотря на то, что уровень личной инфляции выше показателя страны; увеличиваете свой заработок вы быстрее, чем расходы.

Этот показатель — еще один способ контролировать свой денежный поток. К этой метрике нужно подходить гибко — ведь в каком-то из годов у вас может быть ценная покупка — например, замена авто или устройство свадьбы.

Норма сбережений — один из важнейших показателей в личных финансах. Он показывает, какую долю дохода вы превращаете в активы, а не тратите. Формула проста: (Доходы — Расходы) / Доходы. К примеру, если вы зарабатываете 40 000 грн, а тратите 28 000 грн, ваша норма сбережений составляет 30%. Этот показатель должен быть положительным. Базовые рекомендации часто говорят о необходимости откладывать от 10% дохода. Я предлагаю более персонализированный подход. Проанализируйте достаточно ли данного уровня сбережений для достижения ваших финансовых целей. Если нет, определите целевой уровень и отслеживайте динамику изменений. Если вы хотите увеличить этот показатель, вы можете сделать две вещи: увеличить доход и уменьшить свои расходы.

А есть ли у вас резервный фонд или отслеживаете его уровень? Подушка — основа финансовой безопасности человека. Ее уровень должен быть три-шесть месяцев ваших расходов. Оптимальный уровень резервного фонда для нашего примера 84 — 168 тыс. грн. Просмотр данного показателя доказывает, что вы готовы к неожиданным обстоятельствам — чрезвычайным ситуациям или возможностям.

Чистый капитал — важнейший показатель персональных финансов, определяющий уровень вашего богатства. Что важно, эта метрика может помочь определить, как близко вы к финансовой независимости. Вычислить свой уровень богатства не сложно. Вам нужно подытожить стоимость всех ваших активов: банковские и брокерские счета, недвижимость и т. д. И потом отнять свои обязательства: долги по кредитке, ипотеку… Хороший уровень чистого капитала будет различаться в странах, возрасте человека и уровне его жизни. Поэтому лучше этот показатель сравнивать с собственными предыдущими периодами и проводить параллель к своей финансовой независимости. В разрезе активов следует отслеживать соответствие вашей инвестиционной стратегии, показатели доходности, рисковости и ликвидности.

Несколько практических советов:

Устанавливайте цели . Определив их, указав сумму и дедлайн, вы сможете лучше соблюдать дисциплину и отслеживать прогресс.

. Определив их, указав сумму и дедлайн, вы сможете лучше соблюдать дисциплину и отслеживать прогресс. Используйте сервисы, упрощающие учет и анализ . Например, для доходов/расходов — Saldo; для отслеживания богатства — FIREkit, где можно оценить также доходность, рисковость и ликвидность активов.

. Например, для доходов/расходов — Saldo; для отслеживания богатства — FIREkit, где можно оценить также доходность, рисковость и ликвидность активов. Будьте гибкими . Если вы в определенный период не достигли плановых показателей, помните, что лучший метод это изменить — обратить внимание на причины и сформировать план по улучшению.

. Если вы в определенный период не достигли плановых показателей, помните, что лучший метод это изменить — обратить внимание на причины и сформировать план по улучшению. Воспользуйтесь услугами финансового советника. Он поможет сформировать цели, определить ключевые показатели и направить ваши усилия на их достижение.

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Независимо на каком этапе — формируете резерв, планируете покупку авто или направляетесь к финансовой независимости, знания о финансах помогут принимать решения, отвечающие вашим целям. Формируйте крепкие финансовые привычки, осознайте ценность, соблюдайте их и отслеживайте свой прогресс шаг за шагом.