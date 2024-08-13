Каждая копейка как на ладони: зачем ЕС единый реестр активов и когда он будет создан

Европейский союз изучает предложение о создании централизованного «Реестра активов» — всеобъемлющей базы данных, предназначенной для отслеживания активов граждан во всем блоке. Зачем европейским чиновникам понадобился такой реестр, и почему эта инициатива уже вызвала шквал критики, расскажет «Минфин».

После начала полномасштабной войны россии против Украины лидеры ЕС, Канады и США сформировали трансатлантическую рабочую группу для внедрения финансовых санкций. Для усиления контроля над незаконными денежными операциями ЕС предложил создать взаимосвязанный «Реестр активов», который должен обслуживать все его страны-члены.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь национальным органам власти проверять активы или владельцев депозитных ячеек, связанных с подсанкционными лицами или представителями теневого бизнеса.

О работе над созданием такого реестра, в частности, в интервью Bloomberg сообщил глава налогового подкомитета Европейского парламента Паскуале Тридико.

Предполагается, что новый реестр ограничит возможности уклонения от налогов и поможет повысить эффективность глобальных правил корпоративного налогообложения. Как рассказал Тридико, с помощью такого реестра будет гораздо легче восполнить пробел между целями правил контроля за налогообложением и тем, как система работает сейчас. Глава налогового подкомитета говорит: сейчас контролирующим органам не хватает цифровой интеграции данных между государствами-членами.

Хотя подробной информации о том, как может быть устроен реестр, нет, считается, что он будет охватывать широкий спектр активов, таких как недвижимость, банковские счета, ценные бумаги, транспортные средства, предметы искусства и драгоценные металлы.

Благодаря собранию всех этих данных в одном месте национальные контролирующие органы власти смогут проще проверять активы или бенефициаров банковских ячеек, связанных с попавшими под санкции лицами, или наркоторговцев.

ЕС реанимирует старую идею

Впервые идея создания такого реестра попала в информационное пространство в 2001 году. Тогда СМИ узнали, что Европейская комиссия объявила тендер на технико-экономическое обоснование создания такого реестра. В тендере отмечалось, что исполнитель должен изучить «способы сбора и связи информации, доступной из различных источников о собственности на активы (например, земельные реестры, реестры компаний, трастов и фондов, центральные депозитарии собственности на ценные бумаги и т. п. ), а также провести анализ объема и вызовов для такого реестра активов».

Кроме этого, в документе отмечалось, что, кроме уже указанных активов, в нем должны собираться данные о криптовалюте, произведениях искусства, недвижимости и золоте.

Идея заключалась в том, что исполнитель тендера предоставит полный обзор возможных ресурсов, на которые мог бы опираться этот реестр, а также рассмотрит операционные и IТ-проблемы, политическую и правовую целесообразность и техническую реализацию глобального проекта.

Аналогичный тендер объявлен и сейчас. Победитель будет исследовать способы сбора и связывания данных из разных источников, включая земельные реестры, реестры компаний, трастов и фондов, а также центральные депозитарии собственности на ценные бумаги.

За что проект критикуют

Еще на старте инициатива жестко критиковалась. По словам нидерландской юристки Элен Тиммер, непонятно, почему, по мнению авторов проекта, недостаточно регистрации активов в нынешних налоговых органах и какую дополнительную пользу принесет общий реестр.

Немецкий европарламентарий от Христианско-социального союза Маркус Фербер убежден, что, начиная подготовку к созданию реестра, Еврокомиссия превысила свои полномочия.

«Цель этого цифрового чудовища — якобы отслеживать террористов, тех, кто отмывает деньги, и налоговых мошенников. Но зачем террористам или отмывателям денег сообщать о своих активах в реестр? В то же время честные граждане будут обременены подобными обязательствами по отчетности, подобными второй ежегодной налоговой декларации, если не хуже», — говорит Гэри Клайд Хафбауэр, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, аналитического центра по финансовой политике.

Не менее важный вопрос — сохранение конфиденциальности. Сторонники создания реестра утверждают, что сохраненные в нем данные будут доступны только «компетентным органам».

«Но эта фраза охватывает тысячи государственных служащих. Мы знаем из опыта IRS , что конфиденциальные данные могут просочиться в СМИ. В случае утечки данные реестра станут золотой жилой для претензий недовольных супругов и других истцов. Как только они сообщат о своих активах в реестр, честные граждане могут оказаться уязвимыми ко множеству хищников, если данные попадут в чужие руки», — считает Хафбауэр.

Сам же глава налогового подкомитета Паскуале Тридико, который входит во фракцию «левых» в Европарламенте, обвиняется в том, что через создание Реестра он хочет обеспечить соблюдение принципа OECD Pillar Two, который требует минимального налога в размере 15% на прибыль транснациональных корпораций, где бы они не были получены.

Ряд европейских медиа предупредили, что реестр может использоваться как репрессивный инструмент. Австрийская газета Die Presse сравнила его с романом Джорджа Оруэлла «1984», а немецкий журнал Focus предостерег от репрессивных последствий.

Если этот реестр заработает, то последствия очевидны. Политически неугодным гражданам — среди которых не только преступники — станет гораздо сложнее заниматься своей деятельностью. Это могут быть, например, журналисты-расследователи или информаторы, которым угрожают целенаправленные репрессии", — говорится в публикации Focus.

Возмутилась и Ассоциация налогоплательщиков Европы, где заявили, что планируемый контроль над денежными потоками, инвестициями и активами противоречит человеческому достоинству.

Преимущества реестра

Вторая волна активного обсуждения проекта началась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения санкций против лиц, связанных с режимом путина.

Как отмечает эксперт Центра Жака Делора Себастьян Мак, трудно эффективно расправиться с активами приближенных к путину, которые часто используют изощренные методы сокрытия не только настоящего владельца богатства, но и местонахождение активов, а иногда даже само их существование.

При этом, по словам Мака, реестр должен помочь найти не только подсанкционные активы, но и помочь в борьбе с другими финансовыми преступлениями, которые в ЕС достигают от 117 до 210 млрд евро в год.

«Децентрализованное хранение информации, несовместимые форматы данных и слишком строгие правила защиты данных препятствуют беспрепятственному обмену информацией. Как следствие, по данным Европола, только около 2% подозрительных активов изымается и только 1% окончательно конфискуется», — отмечает эксперт.

На каком этапе находится введение реестра

В конце июля Focus сообщил о завершении технико-экономического исследования возможности создания реестра активов. Поэтому журналисты допустили, что после этого Еврокомиссия сможет перейти к его созданию.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что намерения создать централизованную базу активов сейчас нет. По его словам, комиссия по запросу Европарламента только проводит исследования с целью изучения существующей практики регистрации активов в 27 странах-членах ЕС. Данное исследование, будто бы, направлено на описание практики, но не включает какие-либо планы дальнейших действий на основе полученных результатов.

Вскоре отсутствие планов по созданию реестра подтвердила и пресс-секретарь Еврокомиссии Франческа Далбони. Она также заверила, что речь идет только о проведенном исследовании нынешних практик в разных государствах.

Собственно, Еврокомиссия, даже если бы сильно желала, все равно не могла бы самостоятельно запустить механизм создания этого реестра. Как отмечает Паскуале Тридико, изменения в налоговой политике требуют единодушного голосования всех 27 членов Союза. «Мы знаем, что налоговая политика — это национальный вопрос», — признает один из основных апологетов создания реестра.

В этих условиях Тридико планирует вести «игру в длинную», продвигая эту инициативу. «Мы собираемся работать с экспертами, проводить исследования, слушать ученых, представителей университетов и всех заинтересованных сторон», — сказал Тридико.

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На данный момент выглядит так, что евробюрократы за последние несколько лет не слишком продвинулись в реализации этой базы данных. Возможность того, что правительства всех стран ЕС поддержат реестр, остается невысокой. Против инициативы общественные настроения, боязнь бегства капитала и нежелание ряда правительств отдавать больше власти Брюсселя.

К тому же практическая польза от создания нового органа тоже сомнительная. В Австрии уже была попытка создания локального реестра активов, но, как оказалось, его было чрезвычайно сложно вести, а доход, который он приносил, оказался меньше стоимости обслуживания.