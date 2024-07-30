Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные — оптимизируют налоги

Правительство готовит существенное повышение налогов. Предполагается, что военный сбор, взимаемый в том числе и с зарплат, вырастет с 1,5% до 5%. Юридические лица и «упрощенцы» также станут плательщиками военного сбора по ставке 1% дохода от любой деятельности. Дополнительно будет взиматься 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий, 15% — от легковых автомобилей, 5% — от дохода с продажи недвижимости физлицами. Почему Кабмин идет на эти шаги, куда будут направлены средства и какая сейчас «дыра» в бюджете, в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сколько правительство планирует собрать новых налогов

У военного сбора достаточно правильная коннотация, с точки зрения месседжей. Впервые он был введен еще в 2014 году для мобилизации дополнительного ресурса, чтобы поддерживать сектор безопасности и обороны. И с того времени у нас не было ни одного нового дополнительного ресурса, у которого была бы четкая связь с финансированием военных нужд.

Мы считаем, что несправедливая ситуация, когда часть граждан работают официально, платят все налоги — НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, а другие — предпочитают оптимизацию путем минимальной зарплаты или через ФОП.

У нас из официально устроенных 70% — это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не значительная. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором — правильный шаг, чтобы у каждого работающего гражданина Украины была возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных Сил.

Мы четко идентифицируем военный сбор с доходами граждан, часть из которых они должны уплатить в виде налогов. Наша задача — обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основополагающий принцип, почему выбрали именно военный сбор, а не другие налоги.

Это впервые Минфин идет на такой шаг во время войны. В то же время предлагаем достаточно мягкий вариант, учитывая наши потребности на год — 2 трлн грн, которые полностью не обеспечиваются налогами.

Желаемый для страны вариант — это собрать 120 млрд грн за счет увеличения налогов еще в этом году. Это возможно, но требуется системная парламентская работа.

Будет ли подорожание товаров

Рост цен на что? Автомобили? Квартиры? Насколько сейчас это насущная потребность? Еще раз, я подчеркну — у нас проблема безопасности, «горит дом», а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы. Во-первых, покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС.

Я вижу много критики в наш адрес от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Отчасти это возможно. Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком.

Куда пойдут деньги от новых налогов

С точки зрения теории, маркированы ли эти деньги? Нет, они не маркированы. Но давайте посчитаем наши потребности. Ежемесячно тратим на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн, каждый день — в среднем 5,6 млрд грн.

Все средства, которые у нас есть на Казначейском счете через налоги или внутренние заимствования, приоритетно направляются на сектор безопасности и обороны. Нет необходимости делать конкретную привязку военного сбора к каким-то спецфондам. У нас и так не хватает доходов, чтобы покрыть военные нужды.

Нам еще нужно перекрыть потребности, с учетом того, что мы перекидывали средства по денежному обеспечению военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно $12 млрд.

Может ли государство снизить расходы

Откровенно скажу, нам нечего резать. Вы ведь помните еще одну дискуссию в прошлом году, когда мы обнулили Дорожный фонд и какие-либо капитальные расходы? Это было бы самым простым решением, но здесь резать не из чего.

По некоторым социально-гуманитарным программам потенциально может быть экономия до конца года. Но откровенно обнулять политики в середине года я бы не рисковал. Кроме дополнительного социального возмущения, это не вызовет никаких положительных вещей.

Когда нас критикуют за (расходы) 3 млрд гривен (по программе «украинский кешбек», — прим. ред.), а наша потребность 500 млрд гривен, я считаю, что это, со стороны критиков, довольно непрофессионально. «Кешбек» — это правительственное решение, которое мы поддерживаем. Когда его одобрит Рада и потребуется техническая реализация, наша задача, как Министерства финансов, состоит в том, чтобы найти источники финансирования.

Какая потребность в западной помощи

Многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование. Как аргумент, наши критики говорят, что вклад самой Украины недостаточный.

Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы делаем свой вклад также. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение, как его перекрыть. Но мы также ожидаем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет.

Сейчас, согласно программе МВФ, уверений наших партнеров недостаточно, чтобы мы могли предоставить сбалансированный бюджет на следующий год. Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 24 года. Как видим, этот прогноз не реализовался. Поэтому сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и у нас должен быть буфер.

Дополнительные потребности на 2025 год мы оцениваем в $12−15 млрд. Это полностью отвечает нашим дискуссиям с МВФ. Они также потенциально видят это, именно как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе.

Поддержит ли парламент новые налоги

Не будем загадывать наперед. Честно скажу — ситуация критическая. Для нас остается актуальным обеспечение сектора безопасности и обороны. Способы мы предложили, можно дискутировать. Но мы хотели бы, чтобы эта дискуссия была очень короткой и эффективной — договорились о пересмотре и имплементировали. Времени для затягивания дискуссии у нас нет.

Почему мы не вышли раньше со своими предложениями? Задержка была вынужденной. Мы ограничены рамками программы с МВФ. 30 июня проходило заседание исполнительного совета МВФ. Если бы правительство обнародовало налоговые инициативы до заседания исполнительного совета фонда, то заседания по Украине не было бы. И Украина не получила бы очередной транш кредита в сумме $2,2 млрд. Это не секрет. Шаги правительства абсолютно прагматичные.

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Возможно, в 2023 году упомянутые налоговые инициативы были бы более уместными, чем в середине 2024-го. Но мы реагировали на ситуацию, которая складывалась. И у нас не было других вариантов.