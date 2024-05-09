Украинские корпоративные облигации: кто выпускает, где купить и более ли они выгодны, чем ОВГЗ

До 28% годовых в гривне и 14% в долларах — такую доходность сейчас можно получить по отдельным корпоративным облигациям. Безопасно ли сейчас инвестировать, где можно найти эти бумаги и как рынок переживает полномасштабную войну, рассказывает «Минфин».

После начала полномасштабного вторжения в Украине произошел бум инвестиций в государственные облигации. Если к началу февраля на руках у физлиц было ОВГЗ примерно на 26 млрд грн, то сейчас эта сумма превышает 61 млрд — то есть выросла более чем в два раза.

Причин несколько. Во-первых, в начале полномасштабного вторжения военные ОВГЗ позиционировались не просто как инвестиционный инструмент, а как способ поддержать страну. Кроме этого, покупать облигации стало проще — они появились в «Дії», нескольких банковских и финансовых приложениях. К тому же ОВГЗ предлагают лучшую доходность, чем депозиты.

В то же время при поверхностном осмотре может показаться, что на рынке корпоративных облигаций затишье. Их, например, нельзя найти в ICU или Бонд.ЮА, где представлены ОВГЗ, также, в отличие от государственных облигаций, их не предлагают в своих приложениях банки. «Минфин» решил разобраться, что происходит с корпоративными облигациями и какие можно купить бумаги.

Реструктуризация вместо дефолтов

Корпоративные облигации — это достаточно рискованный инструмент. Выплаты по ним гарантируются только эмитентом — то есть компанией, которая их выпускает. Если он объявляет дефолт и не может выполнять обязательства, инвестор по факту остается ни с чем. Структуры, по типу ФГВФЛ, которая возвращает депозиты обанкротившихся банков, здесь просто не существует.

Украинский рынок корпоративных облигаций сильно пострадал во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов, когда по нему прокатилась волна дефолтов. Иными словами, компании отказались возвращать средства.

Можно было бы ожидать, что и сейчас, когда украинская экономика страдает от войны, история повторится. Но на этот раз ситуация оказалась гораздо лучше.

«С момента полномасштабного вторжения россии в Украину мне о каких-то громких случаях дефолтов или отказах компании выполнять свои обязательства по уплате процентов по облигациям неизвестно», — рассказал «Минфину» руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Как рассказывают в инвестиционной группе Универ, первые полгода войны фондовый рынок замер, ведь НКЦБФР остановила оборот всех бумаг до 8 августа 2022 года. В это время происходил оборот новых военных ОВГЗ, операции по другим ценным бумагам проводились только по специальному разрешению комиссии.

Сразу после восстановления рынка, в конце лета, доходность по государственным бумагам существенно выросла (соответственно, цена упала). На вторичном рынке она доходила до 27% годовых и выше, что указывало на большое количество желающих «сбросить» эти бумаги, даже с убытками.

«Рынка вторичных корпоративных облигаций по факту не было, но в то же время не было и громких дефолтов по корпоративным облигациям. Были отдельные реструктуризации, то есть эмитенты договаривались с инвесторами о рассрочке или других послаблениях, но это все происходило в основном непублично», — отмечают в Универ.

Реструктуризация — возможность для эмитента, который не может прямо сейчас вернуть деньги, сделать это позже. В этом случае компания, выпустившая облигации, совместно с инвесторами составляет план такой реструктуризации. К примеру, Манивео продлила срок обращения облигаций серии В на один год, но при этом увеличила ставку по ним с 18% до 26% годовых. То есть инвесторы согласились забрать деньги позже, но при условии более высокой доходности.

Как объясняет руководитель отдела выпуска долговых ценных бумаг группы ICU Руслан Кильмухаметов, реструктуризация задолженности стала возможной благодаря Закону «О рынках капитала», который вступил в силу перед войной в 2021 году. Он ввел новый механизм взаимодействия эмитента с инвесторами, а именно собрание владельцев облигаций.

Закон предусматривает, что для изменения основных условий выпуска этих бумаг (в частности, относительно процентной ставки, срока погашения и т. п. ) инвесторам достаточно кворума 75% от общей номинальной суммы выпуска и 75% голосов, которые должны присутствовать на собрании. К тому же собрание позволили проводить онлайн — иначе в условиях войны собрать инвесторов не удалось бы.

Какие облигации сейчас можно купить

В приложениях и сайтах ряда брокерских компаний, активных на рынке ОВГЗ, нет данных о возможности покупки корпоративных облигаций. В частности, это касается ICU и БТС Брокер (включая его партнерское приложение Бонд.юа).

Как объяснил «Минфину» руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко, они продают физлицам только ОВГЗ, чтобы обезопасить их от чрезмерных рисков.

В то же время у БТС такая возможность на самом деле есть. «Сейчас действительно котировок корпоративных облигаций в приложении и на сайте нет. Это связано с тем, что мы делаем апгрейд модуля именно инвестиций в корпоративные облигации. Но уточнить цены и имеющиеся ценные бумаги всегда можно, связавшись с нами любым удобным для клиента способом», — объяснил Сергей Гончаренко. Также такие бумаги предлагают своим клиентам, в частности Универ и Кинто.

«Минфин» собрал информацию об облигациях, которые сейчас активно продвигаются эмитентами или же представлены на различных брокерских сервисах. Для того, чтобы понимать, конкурентна ли их доходность, сразу укажем, что на момент написания статьи военные ОВГЗ в «Дії» с погашением в июне следующего года продавались с доходностью до 16,35% годовых. А с погашением в январе 2026 года — до 16,85%.

Также следует учитывать, что доходы от ОВГЗ не облагаются налогом, а с корпоративных облигаций взимается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора — так же, как и с доходов по банковским депозитам.

Самую высокую доходность среди облигаций, которые удалось найти «Минфину», предлагает CreditService — 24−28% годовых в гривне (в зависимости от серии выпуска) и 12−14% в долларах. Покупка валютных бумаг происходит в гривне, но с привязкой к курсу. То есть, если доллар подорожает, инвестор получает дополнительные выплаты, чтобы покрыть разницу.

Значительную активность с продажей своих облигаций физлицам проявляет компания NovaPay, входящая в группу компаний Nova (до недавнего времени Новая Почта). Эти облигации можно купить в собственном приложении. Доходность в гривне составляет от 14% до 17%, в зависимости от срока инвестиций.

Валютные облигации предлагает !FEST Coffee Mission, которая входит в холдинг !FEST (известен в первую очередь своей сетью ресторанов во Львове). Средства от облигаций компания использует для закупки зерен кофе, которые впоследствии поставляет своим партнерам. Компания размещает валютные ценные бумаги с доходностью 8% годовых (подобно CreditService они покупаются и погашаются за гривну, но с привязкой к курсу доллара).

Облигации Руш (владелец магазинов EVA) предлагает Кинто с доходностью в 17,5% годовых. Это долгосрочные бумаги, которые будут погашены в начале 2027 года. Руш продолжает привлекать средства инвесторов и уже анонсировал новое размещение бумаг.

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Есть среди облигаций и те, которые выпускаются как социальная инициатива. «Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО» и финансовая компания «К2000» разместили Частные ветеранские облигации. У них достаточно скромная доходность — 6% годовых в гривне, но средства от них направляются в поддержку ветеранского бизнеса. Купить эти бумаги онлайн можно, в частности, на сайте Универ.

Сейчас готовится выпуск облигаций сети супермаркетов Novus. По предварительной информации, они могут предусматривать залог в виде недвижимости, что станет гарантией для инвесторов в случае неплатежеспособности эмитента.

Стоит ли инвестировать

Как объяснили «Минфину» в Универ, инвесторов можно разделить на два типа: институциональные и ритейл-инвесторы. У первых, например, НПФ или страховых компаний, всегда есть аппетит к корпоративным облигациям, потому что они управляют портфелями активов, которые должны быть проинвестированы в различные инструменты. К тому же законодательство ограничивает возможность их инвестиции в один инструмент, поэтому собрать портфель из одних только ОВГЗ они не могут.

«Если же говорить о широком круге ритейл-инвесторов, то здесь спрос на корпоративные облигации значительно меньше в общем объеме, хотя и больше по количеству инвесторов. Таких инвесторов десятки тысяч, они инвестируют в облигации небольшие суммы (обычно от 1000 до 100 тыс. грн) и они уже сами определяют, какие бумаги им интересны, с точки зрения соотношения доходность/риск. В основном мелкие инвесторы ищут высокую доходность на рынке, а крупные — более надежных эмитентов» — говорят в Универ.

По словам Андрея Величко, корпоративные облигации надежных заемщиков сейчас не предлагают значительную премию к ОВГЗ. «В то же время мы видим тенденцию снижения ставок по гособлигациям, что может положительно влиять на спрос на корпоративные бумаги. Поэтому, можно сказать, что корпоративные облигации будут желаемым инструментом, во-первых, при должном уровне защищенности инвестора и, во-вторых, по более высоким ставкам, чем по ОВГЗ», — отмечает он.

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Сейчас инвестиции в корпоративные облигации — это в первую очередь вопрос готовности к риску. При высокой доходности они могут стать инструментом диверсификации, но вкладывать в них львиную часть своих сбережений при нынешних обстоятельствах было бы слишком опрометчиво.