Канадская инвесткомпания Brookfield покупает французскую Neoen за $6,6 млрд

Канадская инвестиционная компания Brookfield заявила, что вместе с Brookfield Renewable Partners и сингапурской Temasek Holdings вступила в переговоры о покупке контрольного пакета акций французского производителя возобновляемой энергии Neoen, оценивая его примерно в 6,1 млрд евро (6,6 млрд долларов). Об этом пишет Reuters.

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Управляющий активами Brookfield заявил, что ведет переговоры о покупке 53,32% акций за 39,85 евро за акцию у основных акционеров Neoen, а затем остальную компанию по той же цене, согласно совместному заявлению компаний.

Цена предложения была почти на 27% выше последней цены закрытия Neoen. Акции Neoen закрылись на уровне 31,40 евро в среду, что дало компании рыночную капитализацию около 4,8 млрд евро.

Bloomberg News сообщило о потенциальном соглашении в четверг со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

«Предложение Brookfield предполагает стоимость 100% акций в размере 6,1 миллиарда евро», — говорится в заявлении Neoen.