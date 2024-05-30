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Канадская инвесткомпания Brookfield покупает французскую Neoen за $6,6 млрд
Канадская инвестиционная компания Brookfield заявила, что вместе с Brookfield Renewable Partners и сингапурской Temasek Holdings вступила в переговоры о покупке контрольного пакета акций французского производителя возобновляемой энергии Neoen, оценивая его примерно в 6,1 млрд евро (6,6 млрд долларов). Об этом пишет Reuters.
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Управляющий активами Brookfield заявил, что ведет переговоры о покупке 53,32% акций за 39,85 евро за акцию у основных акционеров Neoen, а затем остальную компанию по той же цене, согласно совместному заявлению компаний.
Цена предложения была почти на 27% выше последней цены закрытия Neoen. Акции Neoen закрылись на уровне 31,40 евро в среду, что дало компании рыночную капитализацию около 4,8 млрд евро.
Bloomberg News сообщило о потенциальном соглашении в четверг со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
«Предложение Brookfield предполагает стоимость 100% акций в размере 6,1 миллиарда евро», — говорится в заявлении Neoen.
Brookfield и партнеры приобретут 42% акций Neoen, принадлежащих компании Impala SAS французского миллиардера Жака Вейра, а остаток акций приобретут у других акционеров Neoen, независимого производителя возобновляемой энергии, работающего в 16 странах.
Источник: Минфин
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