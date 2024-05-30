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30 мая 2024, 14:05 Читати українською

Сотням украинцам в Норвегии могут предложить покинуть страну

Директорат по вопросам иммиграции Норвегии (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала полномасштабного вторжения рф не проживали в Украине. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилия Энгер Мель, сообщает NRK.

Директорат по вопросам иммиграции Норвегии (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала полномасштабного вторжения рф не проживали в Украине.
Фото: pixabay.com

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Мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путём оценки ситуации человека. Среди прочего, откуда она приехала", — заявила она.

После полномасштабного вторжения россии правительство Норвегии быстро ввело схему коллективной защиты для переселенцев из Украины.

Схема коллективной защиты предоставляет вид на жительство без индивидуальной оценки потребности в защите. С тех пор более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой в Норвегии, свидетельствуют обновленные данные UDI.

Украинцы, жившие в других странах, когда началась большая война, не подпадают под эту схему, однако им разрешили остаться в Норвегии, поскольку для украинцев отменена обязанность выезда.

Сейчас UDI начинает индивидуальное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. Речь идет о 800−1000 украинцах, которым могут приказать покинуть Норвегию.

Отмечается, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) — это мужчины призывного возраста.

В то же время, министерство юстиции в своем письме журналистам заявило, что риск мобилизации не является основанием для проживания в Норвегии.

«Призыв и служба по войне не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом частном случае», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Мель, Норвегия принимает гораздо больше беженцев, чем соседи.

«Поэтому мы ужесточили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность дальнейшего усиления», — добавила она.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года правительство Норвегии объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными уменьшить их количество, ведь в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+12
ux ui
ux ui
30 мая 2024, 14:31
#
Все правильно, на мясокомбинат карлика диктатора. А то разжирели там в своей Норвегии на халявные бабки. На консервы уже пора
+
+30
vfp
vfp
30 мая 2024, 15:15
#
Клиника
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 мая 2024, 16:37
#
Сирійцям вони теж будуть пропонувати залишити країну?
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