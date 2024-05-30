Сотням украинцам в Норвегии могут предложить покинуть страну

Директорат по вопросам иммиграции Норвегии (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала полномасштабного вторжения рф не проживали в Украине. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилия Энгер Мель, сообщает NRK.

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Мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путём оценки ситуации человека. Среди прочего, откуда она приехала", — заявила она.

После полномасштабного вторжения россии правительство Норвегии быстро ввело схему коллективной защиты для переселенцев из Украины.

Схема коллективной защиты предоставляет вид на жительство без индивидуальной оценки потребности в защите. С тех пор более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой в Норвегии, свидетельствуют обновленные данные UDI.

Украинцы, жившие в других странах, когда началась большая война, не подпадают под эту схему, однако им разрешили остаться в Норвегии, поскольку для украинцев отменена обязанность выезда.

Сейчас UDI начинает индивидуальное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. Речь идет о 800−1000 украинцах, которым могут приказать покинуть Норвегию.

Отмечается, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) — это мужчины призывного возраста.

В то же время, министерство юстиции в своем письме журналистам заявило, что риск мобилизации не является основанием для проживания в Норвегии.

«Призыв и служба по войне не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом частном случае», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Мель, Норвегия принимает гораздо больше беженцев, чем соседи.

«Поэтому мы ужесточили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность дальнейшего усиления», — добавила она.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года правительство Норвегии объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными уменьшить их количество, ведь в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.