Кабинет Министров на ближайшем заседании примет решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве.
Правительство поднимет тариф на электроэнергию для населения на 80% — СМИ
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Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих в месяц свыше 100 кВт, вырастет сразу на 80% — с 2,64 до 4,8 грн за киловатт.
Для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным — 2,64 грн/кВт.
«Проект решения такой, но финальная версия может отличаться», — уточнил источник.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Хоть бы не позорились с этими 100 квт, поднимали цену на все.
ниже пост
История с Franklin templeton и отмыванием бабла в овгз думаю всем известна. Blackrock c Томасом Данилоном тоже нам здорово помог с реструктуризацией долга)
думаю все закончится аргентинским сценарием, потому как грабить уже мало чего осталось, так что запасайтесь по возможности золотом его в трудное время хоть можно будет обменять на консервы и оружием что бы и это не отобрали, и попробуйте приготовится к эмиграции так как когда все ломануться вы уже ничего не продадите и гривной будете печку топить