Правительство поднимет тариф на электроэнергию для населения на 80% — СМИ

Кабинет Министров на ближайшем заседании примет решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве.

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Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих в месяц свыше 100 кВт, вырастет сразу на 80% — с 2,64 до 4,8 грн за киловатт.

Для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным — 2,64 грн/кВт.

«Проект решения такой, но финальная версия может отличаться», — уточнил источник.