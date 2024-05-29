Правительство поднимет тариф на электроэнергию для населения на 80% — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2024, 19:36 Читати українською

Правительство поднимет тариф на электроэнергию для населения на 80% — СМИ

Кабинет Министров на ближайшем заседании примет решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве.

Кабинет Министров на ближайшем заседании примет решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих в месяц свыше 100 кВт, вырастет сразу на 80% — с 2,64 до 4,8 грн за киловатт.

Для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным — 2,64 грн/кВт.

«Проект решения такой, но финальная версия может отличаться», — уточнил источник.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+42
Игорь УА
Игорь УА
29 мая 2024, 19:41
#
До 100 квт это как? Для людей без холодильника, только телефоны заряжать?:)
Хоть бы не позорились с этими 100 квт, поднимали цену на все.
+
+18
BatonUA
BatonUA
29 мая 2024, 19:52
#
Сам же відповів, що для тих у кого немає, умовно, холодильника, буде пільга
+
+9
YevgenMuza
YevgenMuza
29 мая 2024, 20:06
#
Якщо у людини є холодильник, значить в неї є, що туди класти, а значить це вже середній клас, який може оплачувати тариф))
+
0
mac
mac
29 мая 2024, 20:16
#
Холодильник надо зелены наологм обложить) и вообще налогом на роскошь)
+
0
plitt
plitt
29 мая 2024, 20:06
#
А я то думал пирожки на майдане бесплатно раздавали
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
29 мая 2024, 20:09
#
Повторю Классика…Остановитесь…кто будет оплачивать такие ТАРИФЫ…
+
+9
plitt
plitt
29 мая 2024, 20:09
#
Дороговато выходят пирожки госдепа
+
0
mac
mac
29 мая 2024, 20:14
#
Придется от чегото отказатся: 1. Просмотр марафона) 2. Холодильник)
+
0
zevs1
zevs1
29 мая 2024, 20:19
#
Политики и чиновники всё о людях думают заботятся о нас , чтоб лишняя копейка в кармане у народа не запылилась.
+
0
plitt
plitt
29 мая 2024, 20:21
#
Написал на форуме в январе 2020 избавился от украинских активов и вложился в золото по 1300 слава богу
ниже пост
История с Franklin templeton и отмыванием бабла в овгз думаю всем известна. Blackrock c Томасом Данилоном тоже нам здорово помог с реструктуризацией долга)
думаю все закончится аргентинским сценарием, потому как грабить уже мало чего осталось, так что запасайтесь по возможности золотом его в трудное время хоть можно будет обменять на консервы и оружием что бы и это не отобрали, и попробуйте приготовится к эмиграции так как когда все ломануться вы уже ничего не продадите и гривной будете печку топить
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают guitar, Igorenya, mac, OkeyDoki, zevs1, Обміна Бориспільська и 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами