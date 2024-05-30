Изменения в столичной подземке: из-за дефицита работников поезда будут курсировать реже

Киевский метрополитен увеличит интервалы движения поездов на 45−60 секунд на всех подземных линиях. Главная причина — дефицит специалистов рабочих профессий, в частности, машинистов и электромехаников. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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«Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между „пиком“ и на 45 секунд в „пиковые“ часы», — говорится в сообщении.

У компании возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов — 83 вакансии, электромехаников — 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям — 161.

Причиной увеличения количества вакансий частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением.

«В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается», — отметили в столичном метрополитене.