Lenovo разместит конвертируемые бонды на $2 млрд в пользу саудовского суверенного фонда

Китайский производитель персональных компьютеров Lenovo Group Ltd. сообщил, что планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму $2 млрд в пользу суверенного фонда Саудовской Аравии.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Бонды, не предусматривающие купонных платежей, будут проданы дочерней компании саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF) — Alat. Цена конвертации составит 10,42 гонконгского доллара за акцию, что на 12% ниже стоимости акций Lenovo на закрытие рынка в Гонконге во вторник ($11,82).

В среду бумаги компании подешевели на 1,7% — до $11,62.

В рамках соглашения с саудовским госинвестфондом Lenovo откроет региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде, которая будет включать центр исследований и разработок (R&D).

Кроме того, компания построит предприятие по выпуску ПК и серверов в стране.

Alat планирует инвестировать $100 млрд до 2030 года в отраслевых лидеров, готовых организовывать операции внутри Саудовской Аравии и создавать рабочие места.

Компания заинтересована в инвестициях в сегменты дата-центров, искусственного интеллекта и производства полупроводниковых компонентов.