На Уолл-стрит предсказали обвал акций на 70%

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Исторические максимумы на американском фондовом рынке создают впечатление безудержного ралли, но это «бычий» рост, после которого в конечном итоге рынок акций рухнет, рассказал Джон Хассман.



За последние 12 месяцев индекс вырос примерно на 25%. Исторический максимум был зафиксирован на торгах 23 мая на уровне 5341,88 пункта. По итогам торгов в среду, 30 мая, индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,7% — на уровне 5266,95 пункта.



Ранее президент инвестфонда Hussman Investment Trust Джон Хассмен назвал американский рынок акций пузырем исторических масштабов, сдувание которого может разорить инвесторов. Более того, этот пузырь серьезно деформировал всю мировую экономику, которая стала уязвимой для масштабного кризиса.

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S&P 500 продолжает обновлять рекордные максимумы в этом году. Но, по мнению президента Hussman Investment Trust, экстремальный взлет котировок обусловлен нетерпением инвесторов на рынке акций и страхом упустить выгоду, что станет ключевыми составляющими грядущей коррекции.



«Существуют определенные особенности оценки компаний, психологии инвесторов и поведения цен, которые проявляются, когда страх упустить выгоду становится особенно сильным, а фокус спекуляций — особенно узким. В прошлую пятницу мы столкнулись со свежим кладезем таких условий», — сообщил он.



К числу тревожных факторов Джон Хассмен отнес чрезмерно завышенные оценки компаний, сильное расхождение между отдельными секторами акций и однобокий настрой инвесторов. Еще одним поводом для настороженности стало увеличение количества акций, достигших новых 52-недельных минимумов, даже когда фондовые индексы стремительно растут.



Он также отметил, что самый надежный показатель его компании — отношение капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости корпораций — сейчас превышает экстремальные значения 1929 года, когда произошел один из крупнейших обвалов на американском рынке, а индекс Dow Jones на минимуме упал на 89% от пика.



Президент инвестфонда рассматривает рост рынка акций США в последние месяцы как попытку инвесторов не остаться за бортом и поучаствовать в ралли, а не как новый устойчивый рост на «бычьем» рынке. Также он считает, что индекс S&P 500 может потерять около 50−70% по завершении этого рыночного цикла, что приведет долгосрочную ожидаемую доходность к обычным нормам на рынке акций.



Даже более традиционный (но менее надежный) коэффициент соотношения цены и прогнозной операционной прибыли S&P 500 находится на уровнях, не имеющих аналогов, за исключением пиков 2000 и 2022 годов, рассказал Хассман. «Проще говоря, у меня сложилось впечатление, что период с начала 2022 года представляет собой продолжительный пик одного из трех великих спекулятивных пузырей в истории США», — считает он.



Хассман является одним из самых «медвежьих «прогнозистов на Уолл-стрит. Большинство стратегов крупных банков считают, что индекс S&P останется выше 5000 пунктов до конца 2024 года. Отчасти это объясняется тем, что макроэкономические перспективы стали более радужными по сравнению с первой половиной 2023 года, когда рецессия в США была базовым сценарием для большинства экономистов, пишет издание.

Напомним

В банке UBS повысили целевой показатель по индексу S&P 500 на конец года — аналитики предполагают, что к концу 2024 года он достигнет 5600 пунктов.

В Bank of America ожидают роста индекса до 5400 пунктов.

Самый негативный прогноз по индексу дал банк JPMorgan — эксперты ждут его падения до 4200 пунктов к концу года.