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30 мая 2024, 8:52 Читати українською

Фонд госимущества представил проект «Земельный банк»

В Фонде государственных имуществ Украины презентовали «Земельный банк». Это новый проект Фонда, призванный ввести эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время. Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ.

В Фонде государственных имуществ Украины презентовали «Земельный банк».
Фото: agropolit.com

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Что известно

Согласно сообщению, проект открывает для аграриев возможность получить доступ к сотням тысяч гектаров государственных земель на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы на электронной площадке «Прозорро.Продажи».

«Стартовая стоимость аренды будет составлять 12% от нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних», — отметили в пресс-службе.

Читайте: В Украине запустили сайт Земельного банка

«Аграрный сектор — одно из важнейших направлений развития украинской экономики, которое понесло значительный ущерб вследствие российской агрессии. Проект „Земельный банк“ призван максимально эффективно использовать те земельные ресурсы, которые есть в распоряжении государства, и поддержать агропроизводителей, особенно тех, кто потерял свои земли в результате», — отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Игорь Тимошенко.

Напомним

27 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон, запускающий прозрачную аренду государственных с/х земель через онлайн-аукционы. Этот документ позволит Фонду госимущества создать Земельный банк.

«Главная цель — побороть коррупцию на государственных сельхозземлях. Ежегодно недобросовестные менеджеры государственных агропредприятий сдавали бизнесу государственные земли в аренду по серым схемам. В их карманы попадали десятки миллионов долларов кэша, а государству убытки», — заявил глава ФГИУ Рустем Умеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
agfromua
agfromua
30 мая 2024, 10:10
#
«заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.» Умеров???
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