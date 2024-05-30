В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей. Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти этого импорта охватили автомобили, оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом пишет «Укравтопром».
Укравтопром: украинцы предпочитают бензиновые авто
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Структура импорта легковых автомобилей по типам двигателей
- Бензиновые — 52%
- Дизельные — 23%
- Электро — 18%
- Гибридные — 7%.
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В апреле в топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Mazda CX5 — 220 ед.;
- KIA Sportage — 185 ед.;
- Toyota RAV-4 — 174 ед.;
- Renault Duster — 111 ед;
- Hyundai Tucson — 110 ед.;
- Suzuki Vitara — 106 ед.;
- Suzuki SX4 — 94 ед.;
- Skoda Octavia — 94 ед.;
- VW Tiguan — 83 ед;
- KIA Cee'd — 61 ед.
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Источник: Минфин
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