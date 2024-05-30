Укравтопром: украинцы предпочитают бензиновые авто

В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей. Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти этого импорта охватили автомобили, оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом пишет «Укравтопром».