ЕБРР будет ежегодно предоставлять Украине по 1,5 млрд евро, Швеция объявила о рекордной военной помощи: главное за среду

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения профинансировал проекты во всех секторах украинской экономики на сумму 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не стабилизируется. После войны финансирование будет увеличено для восстановления страны.

Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине более миллиарда евро

Сегодня, 29 мая, правительство Швеции объявило о 16-м и крупнейшем на сегодняшний день пакете военной помощи Украине на сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро).

В ПАСЕ одобрили выплаты украинцам, желающим вернуться на родину

Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину.

НБУ снова снизил гривну до нового исторического минимума

Национальный банк Украины установил на 30 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4832 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 0,0874 грн. Это новый исторический минимум.