ЕБРР будет поддерживать Украину до завершения войны, выделяя по 1,5 миллиарда евро ежегодно
ЕБРР будет ежегодно предоставлять Украине по 1,5 млрд евро, Швеция объявила о рекордной военной помощи: главное за среду
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения профинансировал проекты во всех секторах украинской экономики на сумму 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не стабилизируется. После войны финансирование будет увеличено для восстановления страны.
Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине более миллиарда евро
Сегодня, 29 мая, правительство Швеции объявило о 16-м и крупнейшем на сегодняшний день пакете военной помощи Украине на сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро).
В ПАСЕ одобрили выплаты украинцам, желающим вернуться на родину
Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину.
НБУ снова снизил гривну до нового исторического минимума
Национальный банк Украины установил на 30 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4832 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 0,0874 грн. Это новый исторический минимум.
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