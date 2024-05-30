Доллар за 40 — уже факт: какой курс валют увидим в июне (видео)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 мая 2024, 13:43 Читати українською

Доллар за 40 — уже факт: какой курс валют увидим в июне (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Что происходит на валютном рынке
  • Почему растет курс доллара
  • Влияние ОВГЗ на курс доллара
  • Прогноз курса доллара и евро на июнь
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 30 мая по 5 июня.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Max55
Max55
30 мая 2024, 14:16
#
Алексей , если НБУ в июне продолжит дальнейшую плановую девальвацию гривны согласно цифр заложенных в бюджет , и меморандума с МВФ - все ваши июньские прогнозы могут и не сбыться …Тем более , что сейчас с МВФ идут тесные переговоры .

Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$.
У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
У 2024 році — 48,0 грн за долар,
У 2025 році - 51,2 грн за долар,
У 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій
За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$.
У 2023 році - 44,4 грн за долар,
У 2024 році - 55,4 грн за долар,
У 2025 році — 62,2 грн за долар,
У 2026 році - 66,5 грн за долар.

+
+35
Max55
Max55
30 мая 2024, 14:46
#
И разрешит ли сам МВФ так «агрессивно » , а порой просто тупо сливать USD , как это делал НБУ последних два года . Наверное нет …
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.
+
0
Max55
Max55
30 мая 2024, 14:48
#
И разрешит ли сам МВФ так «агрессивно » , а порой просто тупо сливать USD , как это делал НБУ последних два года . Наверное нет …
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.
+
+45
ux ui
ux ui
30 мая 2024, 14:22
#
Бакс растет, а вы держитесь, странно что пропали опешные боты в комментариях. Наверное радуются, что население нищает с каждым днем
+
+15
NN NN
NN NN
30 мая 2024, 14:31
#
39,8 у червні
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
30 мая 2024, 15:26
#
Корову доять потруху щоб не здохла.
+
+15
bonv
bonv
30 мая 2024, 15:28
#
Нелохи з непрофанами при владі - факт!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами