В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Доллар за 40 — уже факт: какой курс валют увидим в июне (видео)
- Что происходит на валютном рынке
- Почему растет курс доллара
- Влияние ОВГЗ на курс доллара
- Прогноз курса доллара и евро на июнь
- Прогноз курса доллара и евро на период с 30 мая по 5 июня.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 7
Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$.
У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
У 2024 році — 48,0 грн за долар,
У 2025 році - 51,2 грн за долар,
У 2026 році - 53,5 грн за долар.
Негативний сценарій
За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$.
У 2023 році - 44,4 грн за долар,
У 2024 році - 55,4 грн за долар,
У 2025 році — 62,2 грн за долар,
У 2026 році - 66,5 грн за долар.
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.