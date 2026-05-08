8 мая 2026, 17:04 Читати українською

Как вытянуть экономику из болота: чему Украина должна поучиться у Чили

Новое правительство Чили принялось резать налоги и вместе с тем расходы бюджета. Почему экономика страны находится в кризисе, что у нее общего с Украиной и какие рецепты восстановления могут подойти нам, рассуждает бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

В центре моего внимания — Чили (население страны составляет 20 млн человек). А конкретно — простой вопрос: что происходит со страной, когда левые правят ею десятилетиями? С 1990 года, после окончания диктатуры Пиночета (который был назначен военной хунтой в 1973 году), левые и левоцентристы 28 из 36 лет демократии удерживали власть в Чили. Результат: госдолг взлетел с 28% ВВП до 43% — вплотную к законодательному потолку (45%). Дефицит бюджета оказался вдвое больше планового. Амортизацию для бизнеса закрутили до абсурда. Капитал уехал в Перу (что нужно сделать, чтобы от тебя бежал капитал в Перу?) и США. А взамен множились программы, выплаты и агентства, которые никто не решался сократить.

В декабре 2025 года народ Чили сказал «хватит» — и с результатом 58% избрал правого президента Хосе Антонио Каста. В марте 2026 года он представил в Конгресс пакет из более чем 40 экономических мер.

И вы спросите меня — а зачем нам об этом знать? Потому что эта страна, как и Украина, столкнулась с острой необходимостью привлекать внешние деньги и спасать экономику. Только у них главная проблема — не война, а организованная преступность и многолетняя стагнация. Но все же это пример для Украины.

Что сделало новое правительство

Первое — налоги и амортизация. Снижение ставки корпоративного налога с 27% до 23% — это понятно. А вот что такое амортизация и почему это важно? Это то, сколько своих расходов на новый станок или завод ты можешь легально списать, чтобы уменьшить базу налогообложения. В нормальных странах ты купил оборудование — и государство позволяет тебе списать почти все, стимулируя тебя инвестировать дальше. Левые правительства довели ситуацию до абсурда — бизнесу позволяли списывать лишь 70% на технику и жалкие 48% на здания. То есть государство фактически штрафовало тебя за то, что ты обновляешь производство и строишь цеха!

«Мировые доходы» — это еще один идиотизм. Чилийская компания открыла филиал в стране с меньшими налогами, честно заплатила их там, а родная чилийская налоговая говорит: «А ну-ка доплати нам разницу до наших 27%». Это убивает любую экспансию бизнеса на внешние рынки. Каст все это устраняет вместе с отменой двойного налогообложения дивидендов — чтобы капиталу было выгодно работать с Чили, а не бежать в США или Перу.

Второе — ставка репатриации капитала — 7%. Это банальная, но очень эффективная налоговая амнистия. Что делает наш украинский чиновник в такой ситуации? Открывает уголовные дела, подключает финмониторинг и рассказывает о предателях. Что делает прагматичное правительство? Говорит: «Заплати 7% на вход — и мы не задаем вопросов». Эти 7% — это дешевый билет домой, и в результате в страну возвращается живая ликвидность, которая идет в банки и реальный сектор.

Третье — строительный сектор. 180 тысяч людей на улице, 100 тысяч квартир стоят пустые. Левые популисты создали бы государственное ипотечное агентство с миллиардами дотаций (которые частично бы разворовали). Правительство президента Каста просто обнуляет НДС на новое жилье ровно на 12 месяцев. Все! Квартира сразу дешевеет для покупателя — без единого лишнего чиновника.

И теперь главное. Чили вводит режим налоговой стабильности на 25 лет для крупных инвестиционных проектов с фиксированной нагрузкой не более 35%. Четверть века юридической защиты от внезапных новых сборов и правил «задним числом». Именно это — а не обещания на форумах в Лондоне — заставляет инвестора открывать кошелек. В Украине вместо этого выдвигают Национальную стратегию доходов, которая базируется на презумпции виновности бизнеса. Инвестор смотрит на регулярные «маски-шоу» и логично уходит в юрисдикции, где правила игры фиксируются на десятилетия.

Цена популизма

А теперь — о том, что ждет каждую страну после десятилетий правления левых — сокращение расходов, и почему здесь все сложнее, чем кажется.

Вот что всегда происходит после десятилетий популизма: тяжелые решения, которые народ не любит и которые невозможно провести через парламент. Каст пообещал сократить госрасходы на $6 млрд за 18 месяцев — это 7% бюджета, самая жесткая экономия со времен Пиночета в 1975 году. Но одновременно пообещал не трогать пенсии, образование и здравоохранение, на которые приходится львиная доля расходов. И добавить денег полиции и тюрьмам — ведь кризис безопасности никуда не делся. А любое сокращение более чем на 1% ВВП требует одобрения парламента — где у Каста нет большинства. Экономисты говорят, что такая арифметика не сходится. Рынки уже нервничают — хотя он еще ничего не успел реализовать. Это и есть цена 28 лет популизма.

И еще новый президент пообещал существенно увеличить расходы на охрану правопорядка — ведь за последние 5 лет в Чили стало опасно ходить по улицам. На это тоже нужны средства!

Теперь посмотрите на Украину — и умножьте все это в несколько раз.

У нас ни одно правительство за все 34 года независимости системно не сокращало госрасходы. Каждое добавляло новые программы, выплаты, агентства. Вместо того чтобы конкурировать за капитал низкими ставками репатриации и 25-летними гарантиями — наше правительство выдвигает стратегию, основанную на презумпции виновности бизнеса. Инвестор смотрит на это и логично уходит туда, где правила игры фиксируются на десятилетия. К этому добавьте два фактора, которых в Чили нет вообще: послевоенное восстановление на сотни миллиардов — и армия, которая стоит больших денег не год и не два. Если Каст вынужден принимать самые тяжелые решения за 50 лет из-за 28 лет популизма — Украине придется принимать решения еще тяжелее. За долги всех правительств, за «социальное государство без экономического фундамента» и за счет восстановления и безопасности одновременно.

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар
Комментировать

Комментарии - 4

Sg Ms
8 мая 2026, 17:59
Дякую Петро, гарний приклад.
Skeptik777
8 мая 2026, 18:28
Приклад дійсно гарний, але у нас вихідні дані інші. Методи схожі, але не зовсім. Україні не можна різати витрати після війни, хіба що дерапарт порізати. Головне, як отримати такого відчайдуху до влади? Тільки не треба казати, військових до влади. Не дай Бог, сам служу і маю дві контузії. Дайте мені, або такм як я, владу, то буде дупа, розправи направо і наліво.
yago
8 мая 2026, 18:30
Давайте вы напишете о чем-то кроме чьих то предвыборных обещаний и спустя лет так 10. А то по итогу проблема до войны такая же — организованная преступность, иначе говоря воруют все А что там у Милея? Обещания не сработали? Как была страна в жопе так и осталась и нет волшебной пилюли как стать Америкой, хоть левые хоть правые, одна хрень
kadaad1988
8 мая 2026, 18:30
Украина социальная страна??? Что за бред??? Украина страна олигархата и чинуш, которые олигархат обслуживают!!!
