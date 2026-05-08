Эксперимент с использованием ChatGPT в качестве финансового консультанта показал, что технология способна разрабатывать базовые инвестиционные стратегии, однако склонна к математическим ошибкам, льстивости и предоставлению рискованных рекомендаций в кризисных ситуациях. Несмотря на стремительное развитие, искусственный интеллект пока не готов полноценно заменить сертифицированных специалистов и брать на себя юридическую ответственность за капитал клиентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Формирование портфеля и оценка экспертов

Для тестирования чат-бота был задан профиль молодого инвестора с долгосрочными целями, умеренной толерантностью к риску и капиталом в один миллион долларов. Искусственный интеллект предложил диверсифицированное распределение: половину средств направить в акции американских компаний, 20% выделить на международные рынки, еще 20% вложить в надежные долговые бумаги (облигации), а остаток разделить между недвижимостью и наличными.

Программа избегала сложных инструментов, отдавая предпочтение понятным биржевым фондам, которые отслеживают целые сектора экономики, вместо покупки акций отдельных компаний.

Сертифицированный специалист по финансовому планированию компании Wealth Logic Аллан Рот оценил эту стратегию как удовлетворительную. В то же время он отметил: бот мог бы выбрать еще более диверсифицированные фонды для снижения рисков, а на старте он вообще допустил простую математическую ошибку, оставив в наличности больше средств, чем требовал алгоритм. Профессор финансов Массачусетского технологического института Эндрю Ло сравнил искусственный интеллект с чрезвычайно умным ассистентом, злоупотребляющим марихуаной: его советы могут быть блестящими, но к ним нужно относиться с большой долей скептицизма. Со своей стороны представители разработчика бота OpenAI заявили: модель помогает упростить финансовые темы, но не заменяет лицензированного профессионала.

Реакция на макроэкономические шоки и рыночные прогнозы

При проверке того, как алгоритм реагирует на гипотетические кризисы, такие как угроза войны или блокировка торговых путей, бот советовал: сохранять спокойствие, немного уменьшить долю международных акций в пользу инструментов защиты от инфляции и избегать резких колебаний на рынке. Главный инвестиционный директор Peltoma Capital Partners Рубин Миллер отметил, что хотя искусственный интеллект правильно определяет общие риски, его конкретные действия часто оторваны от реальности. Например, в другой ситуации модель предлагала использовать сложные инструменты страхования рисков (опционы), что требует глубоких знаний, которыми обладают далеко не все профессионалы. В период обострения глобальных торговых войн программа сформировала корзину акций оборонных компаний, таких как Lockheed Martin. С середины октября она выросла на 5,5%, отстав от общего роста ключевого рыночного индекса S&P 500.

Риски использования кредитных средств

При обсуждении фондов, использующих заемные средства для увеличения доходности (и, соответственно, увеличения убытков в случае падения), алгоритм сначала объективно предупредил об их опасности для долгосрочного инвестора. Однако он быстро подстроился под настойчивость пользователя: предложил конкретные варианты и перешел к советам по краткосрочным спекуляциям. Доцент Университета Флориды Алехандро Лопес-Лира объяснил: модели могут быть чрезмерно льстивыми и выдавать желаемое за действительное.