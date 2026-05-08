українська
8 мая 2026, 13:18 Читати українською

Инсайдеры ожидают взлет цен на золото до $20 000 на фоне топливного кризиса

На мировых финансовых рынках зафиксирована активность, свидетельствующая о подготовке к экономическому шоку. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров обратил внимание на массовую скупку экстремальных опционов на золото с датой исполнения в декабре 2026 года.

Золото по $15 000-$20 000

По словам эксперта, инсайдеры начали методично накапливать Call-опционы (опцион на покупку) со забастовкой-ценой в диапазоне $15 000 — $20 000. Это происходит несмотря на то, что ни один мировой банк пока не дает прогнозов выше $6 300.

«Ставка на $15 000 означает ожидание либо жесткой переоценки активов, либо настоящей экономической катастрофы», — отмечает Гончаров.

Он также заявил, что закупки начались не во время роста рынка, а после существенного падения цен, когда большинство аналитиков заговорили о «конце золотого пузыря».

На момент написания новости цена золота составляет $4 730 за тройскую унцию.

Ормузская блокада как детонатор кризиса

Главным фактором, который может спровоцировать такой сценарий, является ситуация в Ормужском проливе. Блокада этого стратегического пути продолжается уже более двух месяцев, провоцируя тяжелый энергетический кризис в истории.

«Правда, из-за обзоров аналитиков, нагоняющих страха на рынке, и очень тревожных заявлений политиков — пока еще не произошло чего-то действительно переломного в мировой экономике, что бы вызвало настоящий экономический шок. Но это пока, и еще сохраняется надежда, что скоро все рассосется и ближневосточная нефть с ГСМ начнут» эксперт.

По его словам, все больше растет ощущение, что ситуация не разрешится в ближайшее время, поскольку среди ключевых участников конфликта фактически нет заинтересованности в его скором завершении.

Он отмечает, что США и Израиль почти не испытывают последствия топливного кризиса. В то же время Саудовская Аравия получает даже большую прибыль, чем в блокаду Ормузского пролива, а Иран после частичного ослабления санкций также улучшил свои экономические показатели и фактически ведет конфликт без возможности отступления.

Гончаров предупреждает: если перекрытие Ормузского пролива будет продолжаться еще несколько недель, топливный кризис перейдет в стадию реального дефицита и резкого роста цен, что «догонит» реальный сектор экономики. В таком случае золото, как защитный актив, может продемонстрировать вертикальный взлет, а кризис приобретет системный мировой характер.

«Минфин» писал, что, несмотря на статус «безопасной гавани», за последние два месяца — с начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном в конце февраля — золото потеряло почти 11% стоимости. Однако аналитики уверены: цена на драгоценный металл будет расти.

Роман Мирончук
