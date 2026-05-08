Товарооборот Украины за четыре месяца составил 46,1 млрд долларов

За первые четыре месяца 2026 года внешний товарооборот Украины составил 46,1 млрд долларов , при этом импорт значительно превысил экспорт. Об этом сообщает Государственная таможенная служба 8 мая.

Импорт и экспорт: объемы и баланс

Из общего объема товарооборота на импорт пришлось $32,2 млрд, а на экспорт — $13,9 млрд.

Облагаемый налогом импорт достиг $22,3 млрд, что соответствует 69 % всех ввезенных товаров. В среднем налоговая нагрузка составляла $0,55 на 1 кг таких товаров.

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину были Китай ($8,7 млрд), Польша ($3,1 млрд) и Турция ($2,2 млрд).

Основными направлениями экспорта стали Польша ($1,5 млрд), Турция ($1,2 млрд) и Италия ($857 млн).

Структура импорта: основные категории

Около 72 % импорта пришлось на три группы товаров.

Машины, оборудование и транспорт составили $13,3 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет поступило 74,3 млрд грн, или 26% таможенных поступлений.

Топливно-энергетические товары составили $5,3 млрд. На их долю пришлась наибольшая часть поступлений — 103,5 млрд грн, или 36%.

Продукция химической промышленности достигла 4,6 млрд долларов, при этом поступления в бюджет составили 38,4 млрд гривен (14 %).

Структура экспорта: основные товары

Наибольшую долю экспорта составили продовольственные товары — 8,5 млрд долларов.

На долю металлов и изделий из них пришлось $1,3 млрд, а на машины, оборудование и транспорт — $1,2 млрд.

В результате экспорта товаров, на которые распространяется вывозная пошлина, в бюджет поступило 585,9 млн грн.

Зависимость от импорта энергоносителей и техники

Украина традиционно зависит от импорта энергоносителей и техники, что составляет значительную часть валютных расходов. В то же время сельскохозяйственная продукция остается основой экспорта и главным источником валютных поступлений.

По данным международных организаций, структура торговли Украины в последние годы сместилась в сторону ЕС, который стал ключевым торговым партнером после 2022 года.