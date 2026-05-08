Товарооборот Украины за четыре месяца составил 46,1 млрд долларов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2026, 12:56 Читати українською

Товарооборот Украины за четыре месяца составил 46,1 млрд долларов

За первые четыре месяца 2026 года внешний товарооборот Украины составил 46,1 млрд долларов, при этом импорт значительно превысил экспорт. Об этом сообщает Государственная таможенная служба 8 мая.

Импорт и экспорт

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Импорт и экспорт: объемы и баланс

Из общего объема товарооборота на импорт пришлось $32,2 млрд, а на экспорт — $13,9 млрд.

Облагаемый налогом импорт достиг $22,3 млрд, что соответствует 69 % всех ввезенных товаров. В среднем налоговая нагрузка составляла $0,55 на 1 кг таких товаров.

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину были Китай ($8,7 млрд), Польша ($3,1 млрд) и Турция ($2,2 млрд).

Основными направлениями экспорта стали Польша ($1,5 млрд), Турция ($1,2 млрд) и Италия ($857 млн).

Структура импорта: основные категории

Около 72 % импорта пришлось на три группы товаров.

Машины, оборудование и транспорт составили $13,3 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет поступило 74,3 млрд грн, или 26% таможенных поступлений.

Топливно-энергетические товары составили $5,3 млрд. На их долю пришлась наибольшая часть поступлений — 103,5 млрд грн, или 36%.

Продукция химической промышленности достигла 4,6 млрд долларов, при этом поступления в бюджет составили 38,4 млрд гривен (14 %).

Читайте также: Торговый суд США признал часть пошлин Трампа незаконными, но не отменил их полностью

Структура экспорта: основные товары

Наибольшую долю экспорта составили продовольственные товары — 8,5 млрд долларов.

На долю металлов и изделий из них пришлось $1,3 млрд, а на машины, оборудование и транспорт — $1,2 млрд.

В результате экспорта товаров, на которые распространяется вывозная пошлина, в бюджет поступило 585,9 млн грн.

Товарообіг України

Зависимость от импорта энергоносителей и техники

Украина традиционно зависит от импорта энергоносителей и техники, что составляет значительную часть валютных расходов. В то же время сельскохозяйственная продукция остается основой экспорта и главным источником валютных поступлений.

По данным международных организаций, структура торговли Украины в последние годы сместилась в сторону ЕС, который стал ключевым торговым партнером после 2022 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
8 мая 2026, 15:26
#
Товарооборот 46 млрд, податків/прибутків з цього нехай 10 млрд максимум.
А на підтримку курсу викинули 13 мільярдів!
Питання — на чому тримається вся ця піраміда?))) Звичайно на кредитах ((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами