8 мая 2026, 13:51

Минюст разъяснил, при каких обстоятельствах за долги могут изъять единственное жилье

Погашение долгов за счет личного имущества граждан подпадает под строгие законодательные ограничения, гарантирующие сохранение базовых условий для жизни даже в случае принудительного взыскания. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины 8 мая.

Неприкосновенный минимум должника

В процессе исполнения судебных решений государственные и частные исполнители не имеют права изымать предметы первой необходимости. В этот перечень входят: одежда, обувь, постельное белье, средства гигиены, лекарства и необходимые медицинские изделия. Также неприкосновенными остаются: минимальный набор мебели и бытовой техники, продукты питания или деньги на их приобретение, топливо для отопления жилья и приготовления пищи. Кроме того, закон защищает от конфискации: специфическое сельскохозяйственное имущество, государственные награды и инструменты, которые являются единственным источником заработка человека.

Ограничения на период военного положения

Государство ввело дополнительные гарантии для поддержки населения в период войны. В частности, запрещено списывать средства с пенсионных и стипендиальных выплат, за исключением отдельных категорий исполнительных производств. Граждане с арестованными счетами сохраняют право ежемесячно расходовать сумму в размере до двух минимальных заработных плат. Также действует мораторий на отчуждение имущества по определенным ипотечным кредитам и взыскание единственного жилья за мелкие долги. Для жителей оккупированных территорий и зон активных боевых действий предусмотрены льготы: снятие арестов с имущества и исключение из реестра должников по делам о неуплате коммунальных услуг.

Цифровизация и закон № 4833-IX

Последние изменения в законодательстве ускоряют взаимодействие между банками и исполнительной службой благодаря подключению финансовых учреждений к единой автоматизированной системе. Это позволяет автоматически снимать аресты со счетов сразу после полного погашения задолженности, а также упрощает обмен данными между государственными реестрами. Отдельную защиту получили военнослужащие: их единственное жилье не подлежит взысканию в течение всего периода военного положения и еще один год после его отмены. Вместе с тем, общий порог долга, при котором допускается конфискация единственного жилья, существенно увеличен: с 20 до 50 минимальных заработных плат.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
ViolaLinch
8 мая 2026, 16:33
Можливо, Мінюст роз’яснив, а ви — ні. У тексті про це — ні слова…
