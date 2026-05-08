Рейтинг доверия к США опустился ниже российского

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2026, 17:11 Читати українською

Рейтинг доверия к США опустился ниже российского

Уровень глобального восприятия Соединенных Штатов Америки ухудшается второй год подряд и в настоящее время опустился ниже показателей российской федерации. Об этом сообщает Reuters 8 мая.

Уровень глобального восприятия Соединенных Штатов Америки ухудшается второй год подряд и в настоящее время опустился ниже показателей российской федерации.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оценка угрозы и позиция фонда

Согласно данным датской организации Alliance of Democracies Foundation, которая выступила заказчиком исследования, респонденты чаще всего называли США самой большой мировой угрозой после россии и Израиля. Подробные критерии оценки не раскрываются, однако фонд отмечает, что его главная цель заключается в защите и продвижении демократических ценностей.

Основатель организации и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал ситуацию: стремительное снижение уровня восприятия Соединенных Штатов в мире является печальным, но не шокирующим. Он добавил: внешняя политика государства за последние восемнадцать месяцев поставила под сомнение трансатлантические отношения (стратегическое партнерство между Европой и Северной Америкой), привела к введению масштабных пошлин и создала угрозу вторжения на территорию союзника по альянсу.

Факторы, оказывающие давление на международное партнерство

Существенная напряженность в отношениях между Вашингтоном и Европой возникла из-за ряда факторов. Среди них: таможенная политика Дональда Трампа, неоднократные заявления об установлении контроля над Гренландией (территорией Дании, которая является членом альянса), сокращение финансовой помощи Украине, а также совместные военные действия США и Израиля против Ирана, которые спровоцировали резкий скачок цен на нефть. В апреле американский президент допустил возможность выхода страны из НАТО. Это произошло после того, как европейские государства отказались отправить военные флоты для разблокирования Ормузского пролива для международного торгового судоходства в начале воздушной кампании против Ирана.

Статистика индекса восприятия

Опрос Democracy Perception Index измеряет отношение к странам по шкале от минус 100% до плюс 100%. За два года чистый показатель восприятия США изменился с плюс 22% до минус 16%. Таким образом, страна оказалась позади россии с показателем минус 11% и Китая, получившего плюс 7%. Причины положительного отношения к Китаю в отчете не указаны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Skeptik777
Skeptik777
8 мая 2026, 18:30
#
Знайшли, у кого запитувпти. Через ту Гренландію всі данці бояться штатів, навіть москаля готові цілувати в дупку. За Ізраїль взагалі мовчу… як він загрожує данцям?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
8 мая 2026, 18:49
#
«датська організація», «нато» — знайшли у кого питати)). це ж обіженки, їм всі не подобаються — то РФ, то США)). Не знають під кого лягати, хочуть воювати на всі фронти аби завантажувати свій бізнес з виробнцтва зброї((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает NordWind и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами