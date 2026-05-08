Уровень глобального восприятия Соединенных Штатов Америки ухудшается второй год подряд и в настоящее время опустился ниже показателей российской федерации. Об этом сообщает Reuters 8 мая.

Оценка угрозы и позиция фонда

Согласно данным датской организации Alliance of Democracies Foundation, которая выступила заказчиком исследования, респонденты чаще всего называли США самой большой мировой угрозой после россии и Израиля. Подробные критерии оценки не раскрываются, однако фонд отмечает, что его главная цель заключается в защите и продвижении демократических ценностей.

Основатель организации и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал ситуацию: стремительное снижение уровня восприятия Соединенных Штатов в мире является печальным, но не шокирующим. Он добавил: внешняя политика государства за последние восемнадцать месяцев поставила под сомнение трансатлантические отношения (стратегическое партнерство между Европой и Северной Америкой), привела к введению масштабных пошлин и создала угрозу вторжения на территорию союзника по альянсу.

Факторы, оказывающие давление на международное партнерство

Существенная напряженность в отношениях между Вашингтоном и Европой возникла из-за ряда факторов. Среди них: таможенная политика Дональда Трампа, неоднократные заявления об установлении контроля над Гренландией (территорией Дании, которая является членом альянса), сокращение финансовой помощи Украине, а также совместные военные действия США и Израиля против Ирана, которые спровоцировали резкий скачок цен на нефть. В апреле американский президент допустил возможность выхода страны из НАТО. Это произошло после того, как европейские государства отказались отправить военные флоты для разблокирования Ормузского пролива для международного торгового судоходства в начале воздушной кампании против Ирана.

Статистика индекса восприятия

Опрос Democracy Perception Index измеряет отношение к странам по шкале от минус 100% до плюс 100%. За два года чистый показатель восприятия США изменился с плюс 22% до минус 16%. Таким образом, страна оказалась позади россии с показателем минус 11% и Китая, получившего плюс 7%. Причины положительного отношения к Китаю в отчете не указаны.