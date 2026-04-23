23 апреля 2026, 18:10

Как Сталин строит в Индии капитализм без ГУЛАГов

Есть такой штат в Индии — Тамил Наду — живет там 72 миллиона человек — это как две Украины. Это то место, где сейчас массово собирают айфоны. И не только айфоны! Руководит им губернатор (у них это называется «главный министр штата»), которого зовут Сталин (полное имя — Мутхувел Карунанидхи Сталин). В чем секрет успеха этого штата и его руководителя, рассказывает бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Удивительно, но этот Сталин не строит плановую экономику, а привлекает к себе таких гигантов, как Foxconn и Tata Electronics, а также Jaguar Land Rover. При нем штат стал настолько крутым, что здесь теперь выпускают не только смартфоны, но и новенькие Range Rover на заводах Tata Motors (если вы вдруг не знали — владелец брендов Jaguar и Land Rover — это индийская компания Tata. И уже давно). Пока вся страна растет на 6,5%, экономика штата Сталина взлетела на 11,2%.

Откуда взялся Сталин

Самое интересное — это история его имени. Начало 1953 года — его отец (великий местный политик) планирует назвать третьего сына «Айядурай» в честь партийных лидеров. Но 1 марта рождается мальчик, а 5 марта умирает Иосиф Сталин в СССР. Отец как раз произносит речь на гигантском траурном митинге на пляже Марина-Бич. Ему шепчут о рождении сына, и он прямо от микрофона произносит: «Назову его Сталин в честь Иосифа Сталина!»

Забавно то, что этот же отец всю жизнь терроризировал свою партию, чтобы детей называли только местными, традиционными тамильскими именами.

С таким паспортом проблемы начались сразу — директор элитной школы, услышав имя ребенка, был в шоке, и мальчика зачислили только после того, как разобраться приехал лично мэр города.

Юность индийского Сталина тоже была специфической — влиятельного отца он называл исключительно «Вождь», а тот в 1976 году просто сдал 23-летнего сына полиции — видимо, чтобы проверить, готов ли он страдать за политическую идею.

В тюрьме Сталина жестоко пытали (его сокамерник-депутат даже погиб от побоев, закрывая его собой), но наш герой прямо в камере хладнокровно сдал экзамены на бакалавра. Кстати — вот эти пытки в полиции происходили в то время, когда Индией руководила «великая» Индира Ганди — о которой мне в детстве рассказывали, что она великий и прогрессивный политик!

А дальше началась эпоха вечного комсомольца — более 40 лет он просидел на посту секретаря молодежного крыла партии. Лишь в 62 года он сбросил традиционную одежду, натянул спортивку с кроссовками и поехал на самокате собирать электорат. Главное кресло он занял только в 68 лет, зато теперь руководит этим капиталистическим чудом в классическом семейном тандеме со своим сыном-заместителем — бывшим киноактером.

Экономика штата

А теперь о деньгах. Почему этот регион так важен и что сделал Сталин?

Тамил Наду — это сборочный цех планеты. 41% всего индийского экспорта электроники идет отсюда. Индия стала вторым в мире производителем мобильных телефонов именно благодаря им — здесь работает 47 гигантских заводов по производству электроники. Местный министр промышленности вообще говорит: «Можете наугад ткнуть пальцем в нашу карту и смело строить там завод».

Посмотрите на графики — пока вся Индия растет на 6,5%, экономика штата Сталина взлетела на 11,2%. Доход на душу населения у них 361 тысяча рупий (это около $3 840) против 208 тысяч (примерно $2 210) в среднем по стране. Для понимания контекста: ВВП на душу населения в Украине до начала полномасштабной войны (по данным Всемирного банка за 2021 год) составлял $4700. При этом доля производства в валовом региональном продукте Тамил Наду составляет 24%, хотя в среднем по Индии она едва дотягивает до 17%.

И вот еще один интересный факт. Сталин — открытый атеист. В стране, где миллиард богов! Центральное правительство пытается навязать всем индуистский национализм, но на богатый Юг это не действует. Местные говорят: «Нам не нужна религия в политике, мы занимаемся бизнесом» и сознательно превратили землю храмов в землю фабрик.

Более того, они ввели жесткий социализм для поддержки населения — например, бесплатный проезд в автобусах для женщин. Ежедневно этим пользуются 5,7 миллиона человек, что экономит средней семье немалые деньги каждый месяц.

Центральная власть в Дели хотела изменить закон об избирательных округах, чтобы бедный, но плодовитый Север получил больше власти за счет богатого Юга (который, кстати, успешно контролирует свою рождаемость).

Что делает Сталин? Он публично сжигает копию этого закона с криком: «Пусть пламя сопротивления охватит Тамил Наду!». Это он так открыто заявил, что их наказывают за экономические успехи.

Правительство Моди же со сцены вопит, что партия Сталина — это сплошная коррупция и кумовство (те самые «три С: corruption, collection and commission»). И скорее всего это правда. Но знаете что? Транснациональным корпорациям все равно. Как объясняют экономисты, бюрократия здесь работает безупречно, и все знают: если ты уже открыл завод, тебя никто не тронет, потому что иначе для политиков будут долгосрочные последствия. Можно даже сказать — при отсутствии религии в этом штате заводы — это их храмы. Там живет бог — капитализм, и трогать его нельзя. Иначе придет страшный Сталин и «укусит за бочок».

Короче, капитализм в Индии победил. И сделал это человек по имени Сталин, который просто позволил бизнесу нормально работать, пока Дели играет в идеологию.

А что вы думаете по этому поводу? Готовы променять правильные политические лозунги на заводы Foxconn и двузначный рост экономики? Короче, вы здесь за идеологию или за деньги?

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
