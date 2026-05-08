В пятницу, 8 мая, стоимость всех видов горючего синхронно снизилась, причем некоторые позиции потеряли почти гривну на литре. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на украинских АЗС стремительно пошли вниз: сколько стоит топливо
Как изменились цены за сутки
- Дизельное горючее стало лидером падения. Цена снизилась на 88 копеек и теперь в среднем составляет 88,03 грн за литр.
- Бензин А-92 потерял в стоимости 83 копейки, опустившись до отметки 66,39 грн за литр.
- Бензин А-95 подешевел на 28 копеек. Средняя цена заправок составляет 73,07 грн за литр.
- Бензин А-95 премиум продолжает вчерашний тренд на понижение, потеряв еще 19 копеек. Литр премиального горючего теперь обойдется в 76,89 грн.
- Автогаз продемонстрировал символическое понижение на 4 копейки, остановившись на уровне 48,41 грн за литр.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Подивився свої заправки (95-й звичайний на WOG):
28.04 — 75.90
03.05 — 76.90
08.05 — 77.90