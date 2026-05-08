НБУ ожидает достаточный объем международной помощи для финансирования дефицита бюджета без эмиссии

Национальный банк Украины прогнозирует, что объемы международной финансовой помощи в ближайшие годы будут достаточны для безэмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета и поддержки макрофинансовой стабильности страны. Об этом говорится в новом инфляционном отчете регулятора.

В Нацбанке оставили без изменений прогноз дефицита бюджета на 2026 год — на уровне около 19% ВВП. В то же время, оценки на 2027 и 2028 годы были повышены — до 18% и 11% ВВП соответственно, что соответствует правительственным расчетам.

Регулятор объясняет высшие ожидаемые дефициты необходимостью дальнейшего финансирования обороны, модернизации сектора безопасности и масштабного восстановления инфраструктуры.

Ключевым источником покрытия бюджетного дефицита, по прогнозу НБУ, будет оставаться международная помощь. Ожидается, что Украина получит около $53 млрд в 2026 году, $42 млрд в 2027 году и $22 млрд в 2028 году.

В Нацбанке считают, что такие объемы финансирования позволят поддерживать международные резервы на уровне $60−67 млрд в течение 2026−2028 годов, что должно способствовать стабильности валютного рынка и внешней позиции страны.

В то же время в НБУ прогнозируют, что дефицит бюджета будет сокращаться медленно из-за значительных затрат на оборону и восстановление экономики. Привлечения средств на внутреннем долговом рынке, по оценкам регулятора, будут более сдержанными, чем в 2025 году.

В Нацбанке также отметили, что государственный и гарантированный государством долг будет оставаться на уровне более 100% ВВП в течение прогнозного периода. В то же время подавляющую часть этого долга формируют льготные кредиты международных партнеров, в частности, в рамках механизма ERA Loans, позволяющего снижать расходы на его обслуживание и уменьшать нагрузку на бюджет.