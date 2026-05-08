Будут ли отключение света летом: энергетики назвали главные риски

В Украине летом не прогнозируют возвращение к масштабным графикам отключения электроэнергии, однако риск локальных ограничений все же остается. На ситуацию в энергосистеме могут повлиять погодные условия, уровень потребления и возможные новые атаки рф на энергетическую инфраструктуру.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии Униан заявил, что проблемы могут возникнуть в случае сочетания нескольких негативных факторов — в частности, аномальной жары, длительной облачности и новых массированных обстрелов. По его словам, в таком случае промышленные потребители могут временно переводиться на графики ограничения мощности.

Он также сообщил, что в последние месяцы в отдельных регионах уже фиксировались аварийные отключения из-за срабатывания защиты оборудования.

В Министерстве энергетики Украины напомнили, что сейчас идет традиционная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона пояснила, что именно весенне-летний период является оптимальным для подготовки энергетических объектов к осенне-зимнему сезону.

Из-за ремонтов на АЭС часть генерирующих мощностей временно недоступна, однако энергетики пока не ожидают критического дефицита электроэнергии.

В то же время бывшая министерка энергетики Ольга Буславец рассказала Delo.ua, что до осени у Украины есть шансы пройти без массовых отключений, если не будет экстремальной жары. По ее словам, значительное повышение температуры может увеличить нагрузку на систему из-за активного использования кондиционеров.

По оптимистическому сценарию, стабильной ситуация может оставаться и в сентябре-октябре. Дальнейшее прохождение отопительного сезона будет зависеть от темпов восстановления энергетики и подготовки инфраструктуры к зимним нагрузкам.